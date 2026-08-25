Miguel Quintero comienza este martes juicio por corrupción: estas son las pruebas de la Fiscalía contra el hermano del exalcalde de Medellín Daniel Quintero

El expediente incluye contratos con el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Itagüí por cerca de $18.000 millones y una hipótesis de comisiones superiores a $3.200 millones - crédito Miguel Andrés Quintero Calle/LinkedIn

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El avance de la investigación por el escándalo de contratos en el Área Metropolitana del Valle de Aburrá ha puesto nuevamente en el centro de la atención a los hermanos Quintero.

Este martes 25 de agosto, la Fiscalía General de la Nación tiene previsto imputar cargos a Miguel Quintero, hermano del exalcalde de Medellín, Daniel Quintero, en una audiencia que podría marcar un giro para la causa.

El caso, que ya suma meses de incertidumbre y postergaciones, enfrenta una nueva etapa con la imputación de Miguel y de otros tres exfuncionarios. La Fiscalía busca que Quintero permanezca en prisión preventiva mientras se desarrolla el juicio, con el argumento de evitar eventuales interferencias en el proceso judicial.

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Las pesquisas se centran en una red de contratos presuntamente direccionados durante la administración municipal anterior. El proceso comenzó cuando la Veeduría Todos por Medellín recibió una denuncia anónima sobre la presunta adjudicación irregular de contratos por más de 17.600 millones de pesos para la compra de kits contra el covid-19 y capacitaciones para socorristas.

Las primeras capturas incluyeron a Misael Cadavid, entonces líder de los bomberos de Itagüí, junto a otros funcionarios del Área Metropolitana del Valle de Aburrá (Amva) y miembros del cuerpo de bomberos.

El propio Cadavid y otros implicados decidieron colaborar con la justicia, aportando información que llevó a la Fiscalía a ampliar la indagación y a identificar a Miguel Quintero como posible articulador de la estructura.

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En esta etapa del proceso, el nombre de Daniel Quintero ha aparecido en testimonios y documentos, aunque por ahora no se lo vincula formalmente al caso. El exalcalde enfrenta un proceso distinto por “Aguas Vivas”, pero la Fiscalía ya cuenta con material en el que se le menciona dentro de la trama del Amva.

Evidencias y líneas de investigación

El material que ha cobrado más relevancia proviene de un grupo de WhatsApp llamado “Amigos”, donde figuran los números de Miguel Quintero, Sebastián Ortega y Álvaro Villada. En ese espacio digital se habrían compartido hojas de vida, mensajes sobre gestiones de contratación y hasta supuestas imágenes de cenas en restaurantes lujosos, según revelaron las autoridades.

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La Fiscalía ha hecho públicos chats en los que supuestamente Miguel daba instrucciones sobre cómo gestionar los contratos en el Amva, llegando a sugerir la creación de un comité paralelo con abogados contratistas.

Un testigo declaró que la llegada de Diana María Montoya Velilla, exsubdirectora ambiental del Amva, se habría debido a su relación sentimental con Miguel, quien según versiones, colocó a varias personas de confianza en diferentes entidades del conglomerado público.

Las autoridades también investigan la existencia de un sistema de cobros de comisiones en los contratos, con un supuesto porcentaje del 20%, de los cuales “10% era para Miguel y el resto para repartirlo entre ellos”, según el testimonio de un colaborador judicial.

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El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, comparó el caso con el llamado Carrusel de la Contratación de Bogotá, asegurando que el monto de los contratos presuntamente direccionados podría superar 1,2 billones de pesos. Gutiérrez pidió colaboración de autoridades internacionales, advirtiendo sobre posibles movimientos de dinero desde Medellín hacia Panamá y luego Miami.

En la audiencia de imputación de hoy, además de Miguel Quintero, la Fiscalía también presentará cargos contra Álvaro Alonso Villada García (exsubdirector financiero del Área Metropolitana), Sebastián Ortega Urán (hijo de un influyente político de Bello) y Vanessa Álvarez Restrepo (exasesora jurídica del Amva y exsecretaria de Medio Ambiente).

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La investigación continúa abierta, mientras la Fiscalía explora si el exalcalde Daniel Quintero tuvo conocimiento o implicación en los hechos, incluidas supuestas operaciones por ocho millones de dólares relacionadas con la venta de la empresa Afinia. Por ahora, el proceso se mantiene en curso y se esperan nuevas revelaciones conforme avancen las audiencias y se conozcan más detalles de la imputación.