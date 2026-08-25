Colombia
Agregar Infobae enGoogle

Miguel Quintero comienza este martes juicio por corrupción: estas son las pruebas de la Fiscalía contra el hermano del exalcalde de Medellín Daniel Quintero

Además del hermano del exalcalde Daniel Quintero, la diligencia judicial incluirá a otros tres exservidores del Área Metropolitana del Valle de Aburrá y el ente acusador pedirá una medida de aseguramiento para evitar riesgos de obstrucción durante el proceso

El expediente incluye contratos con el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Itagüí por cerca de $18.000 millones y una hipótesis de comisiones superiores a $3.200 millones - crédito Miguel Andrés Quintero Calle/LinkedIn
El expediente incluye contratos con el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Itagüí por cerca de $18.000 millones y una hipótesis de comisiones superiores a $3.200 millones - crédito Miguel Andrés Quintero Calle/LinkedIn
Guardar

El avance de la investigación por el escándalo de contratos en el Área Metropolitana del Valle de Aburrá ha puesto nuevamente en el centro de la atención a los hermanos Quintero.

Este martes 25 de agosto, la Fiscalía General de la Nación tiene previsto imputar cargos a Miguel Quintero, hermano del exalcalde de Medellín, Daniel Quintero, en una audiencia que podría marcar un giro para la causa.

El caso, que ya suma meses de incertidumbre y postergaciones, enfrenta una nueva etapa con la imputación de Miguel y de otros tres exfuncionarios. La Fiscalía busca que Quintero permanezca en prisión preventiva mientras se desarrolla el juicio, con el argumento de evitar eventuales interferencias en el proceso judicial.

PUBLICIDAD

Las pesquisas se centran en una red de contratos presuntamente direccionados durante la administración municipal anterior. El proceso comenzó cuando la Veeduría Todos por Medellín recibió una denuncia anónima sobre la presunta adjudicación irregular de contratos por más de 17.600 millones de pesos para la compra de kits contra el covid-19 y capacitaciones para socorristas.

Las primeras capturas incluyeron a Misael Cadavid, entonces líder de los bomberos de Itagüí, junto a otros funcionarios del Área Metropolitana del Valle de Aburrá (Amva) y miembros del cuerpo de bomberos.

El propio Cadavid y otros implicados decidieron colaborar con la justicia, aportando información que llevó a la Fiscalía a ampliar la indagación y a identificar a Miguel Quintero como posible articulador de la estructura.

PUBLICIDAD

En esta etapa del proceso, el nombre de Daniel Quintero ha aparecido en testimonios y documentos, aunque por ahora no se lo vincula formalmente al caso. El exalcalde enfrenta un proceso distinto por “Aguas Vivas”, pero la Fiscalía ya cuenta con material en el que se le menciona dentro de la trama del Amva.

Evidencias y líneas de investigación

El material que ha cobrado más relevancia proviene de un grupo de WhatsApp llamado “Amigos”, donde figuran los números de Miguel Quintero, Sebastián Ortega y Álvaro Villada. En ese espacio digital se habrían compartido hojas de vida, mensajes sobre gestiones de contratación y hasta supuestas imágenes de cenas en restaurantes lujosos, según revelaron las autoridades.

La Fiscalía ha hecho públicos chats en los que supuestamente Miguel daba instrucciones sobre cómo gestionar los contratos en el Amva, llegando a sugerir la creación de un comité paralelo con abogados contratistas.

Un testigo declaró que la llegada de Diana María Montoya Velilla, exsubdirectora ambiental del Amva, se habría debido a su relación sentimental con Miguel, quien según versiones, colocó a varias personas de confianza en diferentes entidades del conglomerado público.

Las autoridades también investigan la existencia de un sistema de cobros de comisiones en los contratos, con un supuesto porcentaje del 20%, de los cuales “10% era para Miguel y el resto para repartirlo entre ellos”, según el testimonio de un colaborador judicial.

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, comparó el caso con el llamado Carrusel de la Contratación de Bogotá, asegurando que el monto de los contratos presuntamente direccionados podría superar 1,2 billones de pesos. Gutiérrez pidió colaboración de autoridades internacionales, advirtiendo sobre posibles movimientos de dinero desde Medellín hacia Panamá y luego Miami.

En la audiencia de imputación de hoy, además de Miguel Quintero, la Fiscalía también presentará cargos contra Álvaro Alonso Villada García (exsubdirector financiero del Área Metropolitana), Sebastián Ortega Urán (hijo de un influyente político de Bello) y Vanessa Álvarez Restrepo (exasesora jurídica del Amva y exsecretaria de Medio Ambiente).

La investigación continúa abierta, mientras la Fiscalía explora si el exalcalde Daniel Quintero tuvo conocimiento o implicación en los hechos, incluidas supuestas operaciones por ocho millones de dólares relacionadas con la venta de la empresa Afinia. Por ahora, el proceso se mantiene en curso y se esperan nuevas revelaciones conforme avancen las audiencias y se conozcan más detalles de la imputación.

Temas Relacionados

Miguel QuinteroCorrupción MedellínDaniel QuinteroAmvaColombia-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Gobierno de Abelardo de la Espriella anunció nuevo estatuto antiterrorista: estos serían los principales puntos del proyecto que deberá ser aprobado por el Congreso

El ministro del Interior, Rodrigo Lara, explicó que el país tiene tipificado el delito de terrorismo, pero no existe una definición específica de organización para crear un mecanismo formal de inclusión y exclusión de grupos

Gobierno de Abelardo de la Espriella anunció nuevo estatuto antiterrorista: estos serían los principales puntos del proyecto que deberá ser aprobado por el Congreso

Gabriela Muñoz apareció otra vez junto al expresidente Gustavo Petro en reunión del Pacto Histórico y se defendió de las críticas: “Aquí no hay romances secretos”

La joven advirtió que la polémica encierra una narrativa misógina que intenta reducir su trabajo a una relación sentimental inexistente

Gabriela Muñoz apareció otra vez junto al expresidente Gustavo Petro en reunión del Pacto Histórico y se defendió de las críticas: “Aquí no hay romances secretos”

Durante los incendios forestales en Tolima, este es el rescatista que se dedica a salvar animales: “Para tener algo más bonito en el mundo”

Entre las zonas quemadas de Coello y áreas cercanas a Gualanday, el socorrista recorre el terreno para sacar ejemplares agonizantes y documenta una escena que se repite desde hace días en la región

Durante los incendios forestales en Tolima, este es el rescatista que se dedica a salvar animales: “Para tener algo más bonito en el mundo”

Abelardo de la Espriella reveló de cuánto es su multimillonario patrimonio, pero habría cometido errores en su declaración de renta: “Está mal hecha”

Los especialistas en impuestos y transparencia advierten vacíos en el formato entregado a la Dian y a Función Pública, con rubros sin diligenciar y ausencia de soporte sobre el origen de los recursos

Abelardo de la Espriella reveló de cuánto es su multimillonario patrimonio, pero habría cometido errores en su declaración de renta: “Está mal hecha”

Daniel Briceño y Carol Borda explicaron por qué quieren eliminar el impuesto saludable aprobado por Gustavo Petro: “Voy a cuidar de su salud recaudando más plata para robármela”

Los representantes argumentan que el tributo fracasó en su promesa de mejorar la salud pública y, en cambio, ahogó financieramente al millón de familias que dependen de tiendas de barrio y panaderías

Daniel Briceño y Carol Borda explicaron por qué quieren eliminar el impuesto saludable aprobado por Gustavo Petro: “Voy a cuidar de su salud recaudando más plata para robármela”
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Bebé resultó herido con varios impactos de bala en Chocó y tuvo que ser trasladado en un helicóptero oficial para recibir atención

Bebé resultó herido con varios impactos de bala en Chocó y tuvo que ser trasladado en un helicóptero oficial para recibir atención

Reportan ataque con drones cargados de explosivos contra el Ejército en Ábrego, Norte de Santander: lo atribuyen al ELN

Dramático relato de un ciudadano que quedó en medio del ataque armado en Rioblanco, Tolima: “De montaña a montaña se están disparando”

Ataque con drones explosivos sacude Rioblanco, Tolima: autoridades refuerzan presencia por hostigamientos armados

Combates entre el Ejército y disidencias de las Farc generan confinamiento masivo en El Tambo, Cauca: esto se sabe

ENTRETENIMIENTO

Ozuna fue acusado de supuesto maltrato físico por parte de famosa modelo: la mujer compartió imágenes de los moretones que le habría causado el cantante

Ozuna fue acusado de supuesto maltrato físico por parte de famosa modelo: la mujer compartió imágenes de los moretones que le habría causado el cantante

Luisa Fernanda W explicó por qué no quiere hacer una despedida de soltera fuera de Colombia: “La voy a arreglar yo”

Luisa Castro, novia de Westcol, se refirió a los lujosos regalos que ha recibido de parte del ‘streamer’: “Unos más costosos que otros”

Lina Tejeiro reveló que enfrentó una crisis de salud en su embarazo durante ‘MasterChef Celebrity’ “De verdad quería salir”

Reviven anécdota de Pipe Bueno y Yeison Jiménez que por poco termina en tragedia: “Casi la matamos”

Deportes

EN VIVO - Independiente del Valle vs. Deportes Tolima: siga aquí el partido de vuelta en octavos de final de la Copa Libertadores 2026

EN VIVO - Independiente del Valle vs. Deportes Tolima: siga aquí el partido de vuelta en octavos de final de la Copa Libertadores 2026

Periodista colombiano lanzó fuerte pulla a River Plate en la previa del partido ante Santa Fe por Sudamericana: “Juegan horrible”

América de Cali insistirá en jugar de local en Bogotá, a pesar de la decisión de la Alcaldía de no facilitarle El Campín: este es el plan

Acusan a periodista de xenofobia en la Liga BetPlay: “Si nació en Medellín, mijito, venga, demuéstrelo”

María Camila Osorio quedó eliminada en su debut en el WTA de Monterrey 2026: así fue el partido