Periodista colombiano lanzó fuerte pulla a River Plate en la previa del partido ante Santa Fe por Sudamericana: “Juegan horrible”

En lo que será el duelo en el estadio Más Monumental de Buenos Aires, así se analizó por parte del panel del programa Equipo F las debilidades defensivas que tuvo el cuadro argentino en sus últimos juegos-crédito @ESPNColombia/X

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El 26 de agosto de 2026, Santa Fe tendrá un partido con la historia ante River Plate por la vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana en el estadio Más Monumental de Buenos Aires.

Tras empatar en el juego de ida, el equipo de Pablo Repetto buscará la clasificación a los cuartos de final en dónde espera el Vasco da Gama de Brasil, por lo que la ilusión de los hinchas “Cardenales” aumenta, en medio de la crisis de resultados que atraviesa el equipo de Eduardo Coudet.

Por esta razón, el 24 de agosto de 2026, el panel de periodistas de Equipo F de Espn Colombia analizó lo que fueron las principales debilidades que mostró el cuadro “Millonario” en sus últimos juegos por la Liga Profesional de Fútbol de Argentina, y allí el presentador José Luis Alarcón no dudó en criticar al equipo argentino.

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En el duelo de ida, el Millonario sacó un valioso empate del estadio El Campín ante el León de Bogotá-crédito Luisa González/REUTERS-Wyscout

En primer lugar, Alarcón hizo referencia al empate que tuvo River Plate ante Vélez Sarsfield, el 23 de agosto de 2026 en el Más Monumental, luego de que el equipo dirigido por “Chacho” Coudet tuviera una ventaja de dos goles:

“Pero una defensa que llevó a Otamendi para tener seguridad defensiva, y miren esto. Normal, jugó mucho tiempo en River. Increíble, ¿eh? Como, ah. Pero es increíble, o sea, una defensa, en serio. Y no, y no solamente cómo le juegan, esa defensa no sale bien. Y a esa defensa le cuesta tener conexiones arriba con Moreno, con Aranda. Increíble que Lanzini le haga un gol de cabeza a River. Sí, es increíble. Incluso para jugar con Correa, con Freitas y con Borré, desde ese punto para atrás, para retroceder, eso es un mar de nervios. Este River juega horrible, horrible", explicó.

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Y añadió: “Mire, ayer iba ganando dos a cero. A mí me dio la impresión de que Vélez está un poco timorato, como especulando con el tema de que estamos de visitante, el Más Monumental y demás. Cuando les perdió el miedo y cuando le empezaron a presionar, se dieron cuenta de que lo podían llevar y se lo terminaron empatando. Le pasó como con Argentinos Juniors. Total. Fue un partido muy similar, que River gana, pero no gana sobrándole absolutamente nada. Pidiendo tiempo. Claro, Argentinos Juniors tuvo opciones y todo se vio a la irregularidad de River, a los problemas que tiene por los costados, a los centrales y a los volantes, perdón, que no retroceden en el momento que hay rechazo del defensa. Entonces, todos los rebotes le quedan a Argentinos Juniors. Tiene muchos problemas de funcionamiento ese equipo”, detalló.

El comunicador detalló el mal momento que vive el cuadro Millonario desde sus fallas a nivel defensivo-crédito @ESPNColombia/X

Así fue el empate entre Santa Fe y River Plate por la Copa Sudamericana

Independiente Santa Fe y River Plate empataron 0-0 este 19 de agosto de 2026 en El Campín, en el partido de ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana, un resultado que dejó la serie abierta para la revancha en Buenos Aires.

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Antes del inicio, el estadio vivió un homenaje a las víctimas del terremoto ocurrido en Colombia el 10 de agosto. El club local, según el relato, impulsó una recolección de ayudas y donaciones y destinó parte de la taquilla a los damnificados.

En el trámite, el arquero Weimar Asprilla apareció temprano con una atajada tras un cabezazo que llegó desde un tiro libre. Santa Fe asumió el control de la pelota, aunque con poco peso cerca del arco de Santiago Beltrán.

La opción más clara del primer tiempo la tuvo Nahuel Bustos, quien estrelló un remate en el palo y luego generó otra llegada que pasó cerca, en ambas con asistencias de Jader Obrian.

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Ya en el segundo tiempo, un error de Lautaro Rivero dejó a Bustos con una chance nítida, pero el delantero intentó definir por encima del arquero y desperdició la oportunidad. River se replegó con una defensa cerrada que Santa Fe no logró romper, pese a intentos por bandas, por el centro, desde media distancia y a balón detenido.

En el cierre, Franco Fagúndez tuvo otra ocasión para el equipo bogotano y River contó con una llegada que volvió a resolver Asprilla. La vuelta se jugará el 26 de agosto de 2026 en el estadio Más Monumental de Buenos Aires.

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