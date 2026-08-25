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Luisa Castro, novia de Westcol, se refirió a los lujosos regalos que ha recibido de parte del ‘streamer’: “Unos más costosos que otros”

La modelo paisa respondió en una dinámica de preguntas y respuestas que la disposición de su pareja para crecer y transformarse como persona supera cualquier obsequio económico

La modelo paisa sorprendió a sus seguidores al revelar que lo más valioso que recibe de su pareja no tiene precio de mercado - crédito @rechismes/IG

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La modelo Luisa Castro respondió con una reflexión que dejó de lado cualquier cifra o lujo: el regalo más valioso que le da Westcol no tiene precio de mercado.

La pregunta llegó durante una dinámica de preguntas y respuestas en sus redes sociales. Sus seguidores no tardaron en consultarle sobre su relación con el streamer, y ella decidió responder con más profundidad de lo esperado.

“Me encanta que él me regale la disposición de cambiar, de siempre ser mejor, de evolucionar, de él mismo transformarse, de él mismo ir cambiando las cosas”, dijo Castro.

El streamer colombiano Westcol entregó un lujoso reloj Cartier, valorado en más de 10.000 dólares, a Luisa Castro, lo que avivó rumores de romance - crédito colombiafans01 / Instagram
El streamer colombiano Westcol entregó un lujoso reloj Cartier, valorado en más de 10.000 dólares, a Luisa Castro, lo que avivó rumores de romance - crédito colombiafans01 / Instagram

Para la modelo paisa, esa actitud pesa más que cualquier obsequio material, aunque aclaró que en ese frente tampoco hay ausencias: “Ya económicamente él me da muchos regalos muy bonitos todo el tiempo, unos más costosos que otros”.

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La distinción que trazó fue clara. “Ese es el regalo más costoso, porque ya de valioso, de todo, bebé, ese es el regalo”, afirmó. Y remató: “Me encanta porque siento que cada día está más maduro”.

La mujer que edifica

Castro también habló de su propio lugar dentro de la relación. “Siento que la mujer hace al hombre”, sostuvo, y se describió a sí misma como alguien que ha sabido estar a la altura: “Siento que he podido ser una gran mujer para él, y siento que él me quiere dar su mejor versión”.

La dinámica abrió con una cita del libro de Proverbios que Castro eligió como encabezado: “La mujer sabia edifica su casa; mas la necia con sus manos la derriba”. La frase no fue decorativa: funcionó como el marco desde el que la modelo leyó su propia historia de pareja.

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Luisa Castro reveló que su relación con Westcol ha cambiado su perspectiva sobre los regalos materiales - crédito @rechismes/IG

“Hay que tener mucha paciencia, amor, madurez y carácter”, concluyó. “Cuando vamos madurando, lo vamos entendiendo”, concluyó.

Esta respuesta de la paisa generó todo tipo de opiniones en la publicación que fue replicada por cuentas de entretenimiento, con mensajes como: “Ay bebé, tan linda, mejor quédate aprovechando esa belleza mejor”; “Jajaja a mí también me encantaría que me regalaran tiempo en forma de Rolex mejor”; “Tanto les cuesta decir qué es lo que en verdad le gusta”, entre otros.

Cómo nació el romance

Westcol explicó que nunca dio el paso mientras Castro tenía pareja. En cuanto ella quedó soltera en 2025, actuó de inmediato: “Papi, salí yo, papi, caí enclavo, huevón. ¡wujuuu!”, relató en su canal de Kick con el lenguaje directo que lo caracteriza.

Las primeras señales públicas del vínculo surgieron desde noviembre de 2025, con un viaje conjunto a Las Vegas para celebrar el cumpleaños de Castro. Después vinieron apariciones en conciertos y, finalmente, imágenes besándose en Guatapé.

Westcol publicó fotos junto a Luisa Castro - crédito @westcol/IG
Westcol publicó fotos junto a Luisa Castro - crédito @westcol/IG

La confirmación oficial y el regalo de USD 10.000

El 30 de enero de 2026, Westcol publicó en Instagram una fotografía en la que abraza a Luisa por la espalda. Esa imagen fue el anuncio que sus seguidores esperaban.

Uno de los momentos más comentados fue la entrega de un reloj Cartier Santos rosado con diamantes, valorado en más de 10.000 dólares, que el streamer le regaló en Guatapé arrodillándose ante ella. Aunque muchos lo leyeron como un gesto de compromiso, no fue una propuesta formal.

Las palabras de Luisa Castro

La modelo se pronunció por primera vez sobre la relación durante el partido amistoso entre el Inter de Miami y Barcelona SC. “Él es un hombre increíble, a mí me sorprendió por completo”, dijo ante los medios, reconociendo que la imagen pública del streamer no refleja del todo a la persona que conoció en privado.

Sobre el tiempo que llevan juntos, prefirió ser escueta: “Estamos apenas iniciando, llevamos poco”. Respecto a su estado emocional, fue más abierta: “Muy feliz, tranquila, me siento muy amada, nada importa”.

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