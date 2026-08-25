Acusan a periodista de xenofobia en la Liga BetPlay: “Si nació en Medellín, mijito, venga, demuéstrelo”

Así fue el momento cuando la cuenta partidaria del cuadro azul denunció lo ocurrido-crédito @MundoMillos/X

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El 22 de agosto de 2026, Millonarios visitó a Águilas Doradas en el estadio Cincuentenario de Medellín, y empató a un gol gracias a la anotación de Leonardo Castro y el autogol del volante chileno Rodrigo Ureña.

Pero en lo que fue la previa del partido y pocos minutos después de comenzar el mismo juego, el momento más polémico lo denunció el portal Mundo Millos, a la hora de mostrar un video de los hinchas del cuadro azul en las afueras del recinto deportivo, esperando su entrada para el juego.

Según lo dicho por el portal, varios de ellos no pudieron entrar según ellos, porque la logística del estadio no permitía el ingreso de personas provenientes de Bogotá tras revisar la cédula.

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Este fue el momento cuando la página partidaria denunció los hechos en la entrada del estadio Cincuentenario-crédito @MundoMillos/X

El portal partidario lo registró de la siguiente forma, y tras viralizarse lo sucedido, se generaron varios comentarios al respecto en las redes sociales, a lo que generaron comentarios por parte de los mismos hinchas y de algunos periodistas como un caso de xenofobia:

“Así está la entrada del estadio Cincuentenario a esta hora. La logística del equipo local no ha permitido el ingreso de nadie con cédula de Bogotá. Se continúa a la espera para que todo el público pueda realizar su entrada”, explicaron.

El periodista que cubre a Millonarios resaltó las polémicas palabras de su colega Edgar El "Bambino" Henao-crédito @WillyRodri13/X

A raíz de la situación que se volvió viral en X, el 24 de agosto de 2026, en el programa de La FM Más Fútbol, el periodista antioqueño Edgar “El Bambino” Henao explicó el motivo por el cual no dejaron ingresar a los hinchas azules, y se mostró de acuerdo a la medida:

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“No está permitido el ingreso de hinchas visitantes, hinchas de Millonarios, no está permitido el ingreso. Y aquí tengo lo de ayer: mitigación de riesgo. Por eso se pidió la cédula, porque no quieren ver los hinchas de Millonarios. Aplauso, aplauso, eso es lo que hacer, ¿verdad? Eso es lo que hay que hacer, no hay hincha visitante. Hay que hacer eso. Hay que hacer eso. ¿Qué hacemos? Pero la cosa es que no permitan barras organizadas", comenzó a decir.

Y añadió: “Yo sí estoy de acuerdo con eso. Ese es el problema que hay, que dejamos hinchar todas las hinchadas visitantes. Eso es lo que hay que hacerlo. Eso es lo que hay que hacerlo. Si no nació en Medellín, mijito, venga, demuéstrelo. Yo sí, yo sí estoy de acuerdo. Eso hay que hacerlo. Aplaudo a Federico. Aplaudo a la alcaldía, eso hay que hacerlo. Eso hay que hacerlo. No, pues no, le toca verlo por televisión”, cerró.

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Millonarios volvió a sufrir por la falta de peso en ataque

Andrés Llinás marcando en defensa en el Águilas Doradas vs. Millonarios -crédito David Jaramillo/Colprensa

Millonarios empató 1-1 con Águilas Doradas este sábado 22 de agosto de 2026 en el estadio Cincuentenario de Medellín, un resultado que lo dejó séptimo con siete puntos y expuso otra vez sus problemas de profundidad y claridad ofensiva, además de la salida por lesión de Rodrigo Contreras.

El reparto de puntos mantuvo a Águilas en la sexta casilla con ocho unidades y sin derrotas. En la próxima fecha, el equipo dorado recibirá a Chicó, mientras el conjunto azul visitará a Llaneros en Villavicencio.

El equipo dirigido por Fabián Bustos mostró una mejoría parcial en el juego, pero siguió impreciso con la pelota y sin claridad en el último tramo. Esa falta de ideas marcó gran parte del partido pese al intento visitante por asumir la iniciativa.

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El primer tiempo tuvo pocas opciones y escasa incidencia en las áreas. Águilas controló más la posesión, pero sin traducirla en peligro, mientras Millonarios intentó acercarse con otra intención y volvió a quedar frenado por la ausencia del último pase.

Sergio Mosquera y su fortaleza en defensa para Millonarios-crédito David Jaramillo/Colprensa

La primera mala noticia para el visitante llegó a los 23 minutos, cuando Rodrigo Contreras tuvo que pedir el cambio por una molestia muscular. El delantero argentino acababa de completar una acción individual dentro del área con un remate débil antes de dejar su lugar a Andrey Estupiñán.

A los 26, Millonarios creyó haber encontrado la ventaja. Rodrigo Ureña inició la jugada desde la mitad de la cancha, Estupiñán se asoció con Leonardo Castro y, después de una recuperación en la misma acción, la pelota volvió a quedar para el delantero, que definió en el área, aunque la anotación fue anulada por fuera de juego.

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El segundo tiempo tuvo otro ritmo desde el inicio. Francisco Chaverra avisó con un remate de media distancia a los 46 y seis minutos más tarde llegó la jugada que sí rompió el empate.

Sebastián Valencia recibió un cambio de frente, recortó hacia adentro y se conectó con Estupiñán. El atacante tocó de primera, desordenó a la defensa local y devolvió la pelota al lateral, que asistió a Leonardo Castro para el 1-0 a los 52.

Águilas reaccionó rápido y Millonarios quedó expuesto atrás

Millonarios jugará ahora en Villavicencio-crédito David Jaramillo/Colprensa

La ventaja duró poco. A los 56 minutos, Eduar Arizalas desbordó por la izquierda, superó a varios defensores y aprovechó la lentitud de Andrés Llinás y la mala cobertura de Sergio Mosquera antes de enviar el centro que terminó en autogol de Rodrigo Ureña, que intentó despejar y empujó la pelota a su arco.

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Desde ese momento, el partido no cambió en lo esencial: Millonarios tuvo más intención que precisión. El equipo azul mejoró por momentos el ritmo, pero no consiguió transformar esa reacción en control real ni en nuevas ocasiones limpias.

Los cambios de Bustos tampoco modificaron el desarrollo, según la crónica. Ingresaron Mackalister Silva, Daniel Ruíz y el brasileño Leonai Souza, pero ninguno logró pesar en el campo.

Incluso, Millonarios estuvo más cerca de perderlo que de ganarlo. A los 77, adelantó la defensa y retrocedió mal, una secuencia que dejó a Ricardo Márquez solo en el área; su remate potente fue contenido por Javier Burrai, que evitó la derrota visitante.

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El empate dejó a Millonarios en la séptima posición con siete puntos. Águilas cerró la jornada en el sexto puesto con ocho unidades y conserva el invicto.