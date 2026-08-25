América de Cali insistirá en jugar de local en Bogotá, a pesar de la decisión de la Alcaldía de no facilitarle El Campín: este es el plan

América de Cali ha contado con el acompañamiento en Bogotá de al menos 20.000 personas, mejor promedio de asistencia que en el Pascual Guerrero - crédito Cristian Bayona/Colprensa

Guardar

América de Cali recibió la negativa de la Comisión Distrital de Seguridad, Comodidad y Convivencia en el Fútbol de Bogotá para hacer de local en el estadio Nemesio Camacho El Campín durante el partido de la fecha 7 ante Junior de Barranquilla, el miércoles 26 de agosto. Esto luego de los incidentes con la barra de Santa Fe el sábado 22 de agosto, cuando miembros del Barón Rojo Sur intentaron hurtar un trapo de las barras de Oriental.

Sin embargo, la razón que habría dado la Comisión para negar el permiso fue que no se cumplieron los procesos normativos que exige el Sistema Único de Gestión de Aglomeraciones (Suga), según reveló la periodista vallecaucana Nany Flórez. La solicitud debía radicarse como mínimo 19 días antes y América no cumplió con esto, por lo que rechazaron la petición.

PUBLICIDAD

Una vez se notificó a la Dimayor esta situación, los Escarlatas recibieron el permiso de parte de las autoridades de Palmira para jugar en el estadio Francisco Rivera Escobar a puertas abiertas, pero bajo vigilancia del comportamiento de las barras del equipo que, tras cinco partidos, es líder.

Post de Nany Flórez sobre la solicitud del América de Cali para jugar en Bogotá - crédito X

Días atrás, la División Mayor del Fútbol Colombiano había informado de la solicitud del América de Cali para jugar los cuatro próximos partidos (tres de Liga y uno de Copa Colombia). La misma periodista aseguró que el cuadro vallecaucano no desistirá de su intención de jugar en El Campín y volvió a radicar la solicitud, para los partidos de local que tiene entre el 19 de septiembre y el 31 de diciembre

PUBLICIDAD

“@AmericadeCali acaba de radicar ante el SUGA (plataforma para eventos masivos) la solicitud para jugar en El Campín de Bogotá los partidos que tiene de local entre el 19 de septiembre y el 31 de diciembre”, posteó Nany Flórez en su perfil de X.

Los partidos que buscaría jugar América de local en Bogotá serían:

América de Cali lleva tres triunfos seguidos, pero dos de ellos bajo demanda por posible inscripción irregular de Yhormar Hurtado - crédito Colprensa

vs. Alianza Valledupar - Fecha 9 de la Liga BetPlay.

vs. Deportivo Pasto - Fecha 10 de la Liga BetPlay.

vs. Águilas Doradas - Fecha 12 de la Liga BetPlay.

vs. Independiente Medellín - Fecha 14 de la Liga BetPlay.

vs. Cúcuta Deportivo - Fecha 16 de la Liga BetPlay.

vs. Deportivo Cali - Fecha 18 de la Liga BetPlay.

La razón por la que América de Cali busca una plaza diferente al estadio Pascual Guerrero es poder tener ingresos de taquilla ante la imposibilidad de usar el máximo escenario deportivo del Valle del Cauca luego del sismo del 10 de agosto, que dejó algunos daños en la luminaria y en sectores del estadio, pero especialmente en las casas del barrio San Fernando que rodean el estadio.

PUBLICIDAD

Las medidas propuestas por Tulio Gómez para acabar con la violencia en los estadios de fútbol

El partido se tuvo que suspender por alrededor de 30 minutos por los disturbios - crédito Cristian Bayona/Colprensa

Tulio Gómez propuso crear un registro nacional de sancionados y aplicar biometría en los estadios de Colombia tras los disturbios que obligaron a suspender el partido entre Santa Fe y América de Cali en El Campín, con el argumento de que las sanciones deben recaer sobre los responsables de la violencia y no sobre los clubes ni sobre los hinchas que cumplen las normas.

El máximo accionista de América de Cali pidió que Colombia adopte medidas como las que, según explicó, ya funcionan en Brasil: identificación biométrica, reconocimiento facial y una base nacional de personas castigadas por hechos violentos en espectáculos deportivos. Su planteo surgió en un comunicado publicado en X después de los enfrentamientos entre barras que dejaron escenas de caos en Bogotá.

PUBLICIDAD

Según el texto publicado por Gómez, los clubes son los principales perjudicados por estos episodios porque, aunque no participan en las peleas, terminan afrontando cierres de tribunas, partidos a puerta cerrada, sanciones y pérdidas económicas. También señaló efectos sobre jugadores, patrocinadores, trabajadores y miles de aficionados que sí respetan las reglas.