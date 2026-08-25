Colombia

El general (r) Óscar Murillo regresó a las Fuerzas Militares tras su polémica salida del Gobierno Petro: este será su nuevo cargo

El oficial, que había denunciado que durante una negociación con el ELN se habría “pedido su cabeza”, quedó incluido en la nueva estructura de mando definida por el gobierno de Abelardo de la Espriella

La decisión quedó formalizada mediante el Decreto 1286 del 25 de agosto de 2026, que establece nuevos movimientos y designaciones dentro de la cúpula de las Fuerzas Militares - crédito Captura de Pantalla X/Caracol Radio
La decisión quedó formalizada mediante el Decreto 1286 del 25 de agosto de 2026, que establece nuevos movimientos y designaciones dentro de la cúpula de las Fuerzas Militares - crédito Captura de Pantalla X/Caracol Radio
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El Gobierno nacional expidió el martes 25 de agosto el Decreto 1286 de 2026, mediante el cual formalizó varios movimientos en la cúpula de las Fuerzas Militares y confirmó el regreso al servicio activo del general Óscar Leonel Murillo, quien había salido de la institución durante el gobierno del entonces presidente Gustavo Petro.

El oficial fue designado como director de la Escuela Superior de Guerra General Rafael Reyes Prieto.

La decisión quedó establecida formalmente en el decreto firmado por el ministro de Defensa Nacional, Jorge Eduardo Mora López, en el que se establecen nuevos traslados, designaciones y llamados al servicio activo de oficiales generales y de insignia, con vigencia a partir de la fecha de su expedición.

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Murillo había sido comandante de la Séptima División del Ejército y, después de su salida de la institución, manifestó públicamente que su desvinculación habría estado relacionada con presiones provenientes de organizaciones ilegales.

El decreto 1286 incluye en su artículo 18 el movimiento correspondiente al general Óscar Leonel Murillo. Con esta disposición, el oficial vuelve a integrar formalmente la estructura activa de las Fuerzas Militares y asume la dirección de una de las principales instituciones de formación y capacitación de oficiales de la fuerza pública.

Las denuncias tras su retiro

General Óscar Murillo Díaz
En julio de 2026, el general aseguró en una entrevista que “en la mesa de negociación con el ELN, el ELN pidió mi cabeza” - crédito Ejército Nacional de Colombia

La decisión se produce semanas después de que Murillo expusiera públicamente las circunstancias que, según su versión, rodearon su salida del Ejército. En julio de 2026, durante una entrevista con Noticias RCN, el general en retiro se refirió particularmente a la negociación que se adelantaba con el ELN y aseguró: “en la mesa de negociación con el ELN, el ELN pidió mi cabeza”.

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El general sostuvo que los hechos ocurrieron durante el periodo en que Iván Velásquez se desempeñaba como ministro de Defensa. Al referirse a una conversación que habría sostenido con el entonces jefe de la cartera, Murillo relató: “Yo le digo: ‘Señor ministro, mire todo lo que se está haciendo, ¿no? Solicito saber qué está pasando conmigo’. ¿Y sabe qué me contesta el ministro de la Defensa? ‘Donde manda capitán, no manda marinero’”.

Según la versión entregada por el oficial, su salida habría estado relacionada con las operaciones adelantadas contra estructuras armadas ilegales en diferentes zonas del país. Murillo señaló que el ELN habría buscado su desvinculación por los golpes propinados a cabecillas de grupos ilegales en Antioquia, Córdoba y Chocó.

En ese contexto, el entonces general en retiro afirmó: “El único error mío ha sido trabajar, afectar Clan del Golfo, ELN, Farc. Y le dije: ‘Eso duele’”.

El oficial también afirmó que su retiro ocurrió después de operaciones contra estructuras ilegales en Antioquia, Córdoba y Chocó, y sostuvo que había afectado a organizaciones como el ELN, el Clan del Golfo y las Farc - crédito AFP
El oficial también afirmó que su retiro ocurrió después de operaciones contra estructuras ilegales en Antioquia, Córdoba y Chocó, y sostuvo que había afectado a organizaciones como el ELN, el Clan del Golfo y las Farc - crédito AFP

Durante la misma entrevista, Murillo también habló de presuntos perfilamientos contra generales desde la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI). El oficial mencionó específicamente al coronel Juan Carlos Maso Giraldo y cuestionó el papel que habría desempeñado dentro de esa entidad.

“¿Sabe con quién habló esa persona de un alto cargo en el DNI? Con el coronel Juan Carlos Maso Giraldo”, afirmó Murillo, antes de plantear la siguiente pregunta: “¿Qué hace un coronel de la República, dando, un visto bueno hacia uno, hacia un general? La DNI venía perfilando generales”.

El mencionado medio informó además que el general retirado presentó una tutela y una demanda contra el Estado y el Ministerio de Defensa, con las que buscaba reclamar la protección de sus derechos y el debido proceso.

Así queda la nueva cúpula de las Fuerzas Militares

Plano cerrado de la mitad inferior del cuerpo de varios militares del Ejército de Colombia formados, vistiendo uniformes de camuflaje, botas negras y sosteniendo fusiles.
El decreto también oficializó al general Erick Rodríguez Aparicio como comandante general de las Fuerzas Militares - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

El Decreto 1286 de 2026 también oficializó los principales cambios en la línea de mando de las Fuerzas Militares. El general Erick Rodríguez Aparicio fue designado como comandante general de las Fuerzas Militares, mientras que el general Carlos Enrique Carrasquilla Gómez fue trasladado del comando de la Primera División a la Jefatura de Estado Mayor Conjunto, donde asumirá como jefe de Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Militares.

En el Ejército Nacional quedó formalizada la designación del general José Bertulfo Soto Sánchez como comandante. A su vez, el general Rodolfo Morales Franco fue trasladado del comando de la Segunda División al Segundo Comando del Ejército, en calidad de segundo comandante.

Para la Armada Nacional, el decreto designó al vicealmirante Javier Alfonso Jaimes Pinilla como comandante. El mayor general de Infantería de Marina Rafael Olaya Quintero fue trasladado al Segundo Comando de la Armada y Jefatura de Estado Mayor Naval.

En la Fuerza Aérea Colombiana, el decreto establece el traslado del mayor general Juan Francisco Mosquera Dueñas al Segundo Comando y Jefatura de Estado Mayor de la institución. Su anterior responsabilidad estaba relacionada con la Jefatura de Inteligencia Aérea, Espacial y Ciberespacial.

El acto administrativo no incorpora todavía la designación del general Juan Martínez Ossa como comandante de la Fuerza Aeroespacial Colombiana, debido a que actualmente se encuentra en comisión en el exterior. Una vez se produzca su regreso al país, se expedirá el acto administrativo correspondiente.

Así las cosas, todos los movimientos contemplados en el Decreto 1286 comenzaron a regir el 25 de agosto de 2026, fecha en la que fue expedido el documento.

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