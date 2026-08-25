Colombia

Tras 26 años de búsqueda, una familia pudo despedir dignamente a Nora, reclutada por las extintas Farc-EP cuando tenía 13 años

La menor, fallecida en junio de 2000 durante combates en La Montañita, Caquetá, fue localizada en un camposanto de La Unión Peneya tras más de dos décadas de búsqueda, gracias a un proceso de identificación forense impulsado por la JEP y otras entidades

Nora murió el 23 de junio de 2000 en La Montañita, Caquetá, durante un enfrentamiento entre las Farc-EP y el Ejército Nacional - crédito JEP
Nora murió el 23 de junio de 2000 en La Montañita, Caquetá, durante un enfrentamiento entre las Farc-EP y el Ejército Nacional - crédito JEP
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El 23 de junio del año 2000, Nora murió durante un enfrentamiento entre las Farc-EP y el Ejército Nacional en el municipio de La Montañita, departamento de Caquetá. Su familia, residente de una zona rural, recibió la noticia de su fallecimiento y de la inhumación de su cuerpo en el Cementerio de La Unión Peneya. Sin embargo, nunca supieron con certeza la ubicación exacta de sus restos.

La búsqueda se prolongó durante más de dos décadas. La madre de Nora lideró incansablemente esta misión, acompañada por una de las hermanas de la niña. Ambas exigieron durante años información clara sobre el paradero de la menor y la verdad de lo ocurrido.

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La historia de esta familia está atravesada por otras tragedias ligadas al conflicto: una segunda hermana también fue reclutada por las extintas Farc-EP siendo menor de edad y aún sigue desaparecida, mientras que un hermano adulto que ingresó a la misma organización tampoco ha sido localizado.

El conflicto armado también dejó desaparecidos a una hermana menor reclutada por las Farc-EP y a un hermano que ingresó a esa organización - crédito JEP
El conflicto armado también dejó desaparecidos a una hermana menor reclutada por las Farc-EP y a un hermano que ingresó a esa organización - crédito JEP

La intervención institucional y el proceso de identificación

El hallazgo y la identificación de Nora fueron posibles gracias a las medidas cautelares decretadas por la Sala de Reconocimiento de Verdad de la JEP (Jurisdicción Especial para la Paz), en el contexto del Caso 07, que investiga el reclutamiento y la utilización de niñas y niños por parte de actores armados. Estas medidas tenían como objetivo proteger sitios de interés forense en el Cementerio de La Unión Peneya.

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En un esfuerzo articulado entre la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas (Ubpd), el Grupo de Apoyo Técnico Forense (Gatef) de la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) de la JEP y el Instituto Nacional de Medicina Legal, se recuperaron 47 cuerpos, varios de ellos correspondientes a niñas y niños presuntamente reclutados.

Entre estos restos se encontraba el de Nora, cuya identificación permitió realizar una entrega digna a sus familiares en junio de 2026. Esta ceremonia constituyó el cierre de un ciclo de dolor, incertidumbre y lucha por parte de la familia, que finalmente pudo despedir a Nora en condiciones de verdad, dignidad y respeto. En el acto, la JEP entregó una planta de bambú como símbolo de fortaleza, resiliencia y perseverancia, reconociendo la incansable búsqueda de los familiares.

La JEP impulsó el hallazgo de Nora con medidas cautelares en el Caso 07 sobre reclutamiento y utilización de niñas y niños - crédito JEP
La JEP impulsó el hallazgo de Nora con medidas cautelares en el Caso 07 sobre reclutamiento y utilización de niñas y niños - crédito JEP

Impacto del reclutamiento infantil en Colombia

El caso de Nora representa el drama vivido por cientos de familias colombianas afectadas por el reclutamiento y utilización de menores en el conflicto armado. Según datos de la JEP, hasta la fecha, 40 personas desaparecidas han sido recuperadas, identificadas y entregadas dignamente a sus familias en el marco del Caso 07, de las cuales 29 corresponden a víctimas de reclutamiento, y 8 murieron siendo niñas o niños.

En marzo de 2026, la JEP imputó como máximos responsables a los seis integrantes del último Secretariado de las Farc-EP por estos hechos. Además, llamó a reconocer responsabilidad a otros 20 antiguos integrantes de la organización por su participación y liderazgo regional en estos crímenes.

Memoria, verdad y reparación

Durante la ceremonia de entrega, los hermanos de Nora recordaron a la niña como una persona alegre, responsable y cercana a su familia. Compartieron recuerdos de su infancia, de las tareas del campo y de los juegos entre hermanos.

La identificación de Nora permitió su entrega digna a la familia en junio de 2026, tras un proceso forense y judicial vinculado al Caso 07 - crédito JEP
La identificación de Nora permitió su entrega digna a la familia en junio de 2026, tras un proceso forense y judicial vinculado al Caso 07 - crédito JEP

Uno de los mensajes destacados en el acto fue: “Recuerdo que con ella bajábamos guamas, arrancábamos yucas, y a veces nos picaban las avispas cuando jugábamos en los árboles”.

La entrega digna del cuerpo de Nora no solo permitió a la familia cerrar una etapa de sufrimiento, también simboliza el avance en la búsqueda de verdad y reparación para las víctimas del conflicto armado colombiano.

El proceso institucional, que involucró a la JEP, la Ubpd y el Instituto Nacional de Medicina Legal, ha permitido transformar décadas de incertidumbre en memoria y dignidad para las víctimas y sus familias.

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