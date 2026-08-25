Colombia

Hermana de Yenifer García denunció que la sedaron varias veces para un tatuaje en casa en Bogotá antes de morir: “Eso es anestesia ya para animales”

El caso provocó interrogantes sobre las condiciones en las que se realizó el procedimiento a domicilio y sobre la identidad y la preparación de la persona que habría intervenido durante la sesión

Yenifer García murió el 15 de agosto en su vivienda de Bogotá mientras se realizaba una sesión de un tatuaje de gran tamaño, denunció el concejal Jairo Avellaneda - crédito @jairoavellanedagarcia/Instagram

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Claudia García, hermana de Yenifer García Valencia, denunció públicamente que a la mujer de 33 años le habrían aplicado anestesia para animales y múltiples dosis de sedantes antes de su muerte en Bogotá.

La víctima falleció en su vivienda del barrio Terrazas de San Jorge, en la localidad de Rafael Uribe Uribe, luego de contratar un procedimiento a domicilio para finalizar un tatuaje en la espalda y los glúteos, caso que fue revelado por el concejal Jairo Avellaneda.

La familiar de la víctima reveló para Caracol Radio las condiciones en las que se administraron los medicamentos e indicó que el encargado de aplicar las inyecciones no utilizó una sola dosis, sino que aplicó varias punciones continuas en el cuerpo de la mujer para mitigar el dolor.

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Yenifer García falleció el pasado 15 de agosto en su casa en Bogotá, mientras se sometía a una sesión para continuar un tatuaje en su espalda - crédito @jairoavellanedagarcia/Instagram
Yenifer García falleció el pasado 15 de agosto en su casa en Bogotá, mientras se sometía a una sesión para continuar un tatuaje en su espalda - crédito @jairoavellanedagarcia/Instagram

Según Claudia, su hermana tenía programada una tercera jornada para continuar el tatuaje que cubría su espalda. Debido al intenso dolor que le provocaba el procedimiento, la familia habría recurrido a una persona para que le administrara un medicamento con el fin de aliviar las molestias.

“El tatuaje era muy grande, en la parte baja de la espalda, y ella no aguantó sin anestesia, porque ella ya llevaba varias secciones, creo que 2 o 3 (…) Entonces, pensó en conseguir a alguien que le aplicara anestesia”.

La mujer explicó a la cadena radial que: “Una amiga le dice: ‘Yo le colaboro con ese tema y venga, buscamos a alguien conocido”. Entre esos, la amiga tenía a alguien allegado a ella y le ofreció el servicio de él. Le dijo: ‘Mira, él ha hecho anestesias y ha hecho lipopapadas’”.

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Yenifer García Valencia abrió la puerta de su casa al tatuador cuando el reloj marcaba las 9:35 a. m. del sábado 15 de agosto de 2026 - crédito suministrado a Infobae Colombia
Yenifer García Valencia abrió la puerta de su casa al tatuador cuando el reloj marcaba las 9:35 a. m. del sábado 15 de agosto de 2026 - crédito suministrado a Infobae Colombia

“(...) Entonces, confiaron en este personaje que les ofreció la anestesia, pero que ella iba a estar, efectivamente, más despierta que en su totalidad sedada”, sostuvo Claudia García para la cadena radial en mención.

Frente a la situación, la mujer agregó: “Tengo entendido que no le puso una sola vez, sino cada vez que ella decía que le seguía doliendo. Solamente se encontraron como dos clases de medicamento, y él dijo que solamente había puesto uno que dicen que con eso se procesa el tusi o que eso es anestesia ya para animales”.

Motivación del procedimiento y planes familiares

En sus declaraciones, la hermana de Yenifer García explicó que la urgencia por terminar el diseño se debía a un compromiso familiar previamente programado para finales de septiembre.

Una persona con guantes azules tatúa un diseño de flores en la espalda de otra persona. Una máquina de tatuar está en su mano.
El diseño que Yenifer García quería completar era de gran tamaño y requería varias jornadas de trabajo - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

La víctima, que trabajaba en confección textil, era madre de tres hijos de 19, 14 y 10 años, y convivía desde hace más de dos décadas con su esposo, Jonathan Cantor.

“Ella quería terminarlo (el tatuaje) porque para el 25 de septiembre tenían un viaje, teniendo en cuenta que la niña, que ahoritica tiene 14 años, cumplía los 15. Entonces, iban era de viaje a celebrar los 15 de la niña y ya todo eso quedó comprado”, relató la familiar para la fuente en mención.

¿Qué medicamentos le habrían aplicado a Yenifer? Estos fueron los hallazgos

Tras el fallecimiento, la familia halló detrás de la cama diversos insumos médicos que cayeron al suelo durante las maniobras de reanimación practicadas por los paramédicos de la línea 123.

Minutos antes del mediodía del sábado 15 de agosto de 2026 ya se encontraba personal médico en la vivienda atendiendo a García Velandia, minutos después se confirmó su muerte - crédito suministrado a Infobae Colombia
Minutos antes del mediodía del sábado 15 de agosto de 2026 ya se encontraba personal médico en la vivienda atendiendo a García Velandia, minutos después se confirmó su muerte - crédito suministrado a Infobae Colombia

Entre los elementos encontrados por los allegados figuran una caja del medicamento Ketamin-50, un frasco de Dormicum con principio activo midazolam, una jeringa usada y polvo estéril para solución inyectable.

Jonathan Cantor señaló a los medios de comunicación y a las autoridades que el hombre contratado admitió ante el personal de la ambulancia haber administrado ketamina y una mezcla de al menos cinco medicamentos.

Las peticiones que se hacen a las autoridades y denuncia de presunta negligencia

El concejal Jairo Avellaneda explicó que la víctima buscó alivio para el dolor tras no soportar las primeras sesiones del procedimiento; la mujer contactó a Juan Jaider Sánchez Goes, que cobró 600.000 pesos por la aplicación de las inyecciones.

“(Ella) Manifestó demasiado dolor y una amiga le dice que ella conoce a una persona, un señor, Juan Jaider Sánchez Goes, que trabaja como anestesiólogo en un garaje donde hacen lipos y papadas. Esta serie de intervenciones delicadas que ya han cobrado otras vidas tiempo atrás”, afirmó el concejal.

Declaraciones del concejal Jairo Avellaneda (Pacto Histórico) - crédito @jairoavellanedagarcia/IG

El cabildante enfatizó que la persona presentada ante la familia no posee el título de anestesiólogo. En los registros oficiales figura únicamente como técnico laboral auxiliar de enfermería.

Avellaneda cuestionó además cómo un auxiliar pudo acceder a medicamentos de uso controlado como la ketamina para aplicarlos en una residencia: “Una persona que no tiene el conocimiento no puede estar obteniendo esto como si fuera de venta libre. El señor Sánchez Goes registra como auxiliar de enfermería; él no registra como anestesiólogo”.

“Él es el que la familia manifiesta que fue quien aplicó los medicamentos que pudieron haber desencadenado el final de Yenifer”, indicó el funcionario.

El concejal pidió a la Secretaría Distrital de Salud verificar si Sánchez tenía algún tipo de vínculo laboral con la clínica Méderi para establecer el origen de los insumos.

Una mano con guante azul sujeta una jeringa transparente con líquido incoloro. La aguja de la jeringa apunta al brazo de una persona.
La muerte de Yenifer García destapó que la persona que la "anestesió" no tenia concoimiento en salud - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Avellaneda criticó que los dos hombres presentes en la vivienda no fueran capturados por las autoridades que atendieron la emergencia el 15 de agosto (fecha en la que Yenifer García perdió la vida).

El cabildante advirtió que actualmente se desconoce el paradero del tatuador y del auxiliar de enfermería: “Llegan las autoridades a acudir al llamado de emergencia, llega la Policía, llega la Fiscalía y los dos sujetos a hoy están libres. No se sabe de su paradero. ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué si hay una presunta flagrancia, los sujetos no son capturados?”.

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Muerte Yenifer GarcíaFallecimientoMuerte por tatuajeRafael Uribe UribeAnestesia para animalesColombia-Noticias

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