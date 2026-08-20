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Jhon Arias se reportó con asistencia en la clasificación de Palmeiras a los cuartos de final de la Copa Libertadores

El colombiano fue titular en la victoria por 1-0 del Verdao en Asunción, y asistió para el gol de Gustavo Gómez que aseguró el pase a la siguiente ronda

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En una jornada donde la lluvia fue protagonista, Palmeiras afrontó la visita al estadio La Nueva Olla de Asunción para medirse ante Cerro Porteño por la vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores 2026.

Los actuales subcampeones de América contaron con el colombiano Jhon Arias en la alineación titular, buscando romper el empate a un gol que dejó el partido de ida en Sao Paulo.

El inicio del partido fue complicado para el Verdao, debido a la insistencia de los locales por ponerse en ventaja. El Ciclón de Barrio Obrero subió líneas desde el pitazo inicial y gozó de una mayor posesión, presionando la salida del conjunto paulista y dificultando a los dirigidos por Abel Ferreira imponer su juego.

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Arias fue ubicado por el centro, intentando aprovechar su visión de juego y desequilibrio para superar la apuesta de Ariel Holan con una línea de cinco en la defensa y otra de cuatro jugadores en la mitad. El colombiano tuvo que lidiar con la marca de Ariel Gamarra desde el principio, algo que dificultó sus apariciones.

A los 16 Joaquín Piquerez tuvo un remate de media distancia que se fue a centímetros, pero fue Cerro Porteño el que insistió más. Dos minutos después Iván Ramírez remató de chalaca tras un tiro de esquina, pero se fue por encima del arco del Verdao.

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Terminando el primer tiempo Lucas Evangelista tuvo una opción clara para Palmeiras, desviada por la defensa. El tiro de esquina consecuente fue cobrado por Jhon Arias, encontrando al capitán Gustavo Gómez, que ganó en el aire y superó al arquero Manuel Rojo, poniendo en ventaja al cuadro paulista y sumando su tercera asistencia en el torneo.

Gustavo Gómez marcó de cabeza para Palmeiras tras un tiro de esquina de Jhon Arias y puso en ventaja al Verdao antes del descanso - crédito Cesar Olmedo/REUTERS
Gustavo Gómez marcó de cabeza para Palmeiras tras un tiro de esquina de Jhon Arias y puso en ventaja al Verdao antes del descanso - crédito Cesar Olmedo/REUTERS

Para el segundo tiempo Palmeiras salió con la misma tónica en la que terminó el primer tiempo: llevando la iniciativa y buscando ampliar la ventaja para liquidar la serie. Incluso en los balones divididos que el Ciclón estaba ganando en la parte inicial, comenzó a ceder ventaja.

Arias volvió a centrar con peligro en el minuto 56, pero el arquero Rojo atrapó el balón cuando este tomó dirección a portería. El guardameta se vio obligado a intervenir cuando, en un nuevo cobro de Arias de tiro libre, Murilo cabeceó y obligó al cuidapalos a exigirse por abajo para despejar el peligro.

El colombiano volvió a generar una situación de peligro en el minuto 77, esta vez con un pase filtrado para Maurício Magalhães, pero el atacante no pudo controlar el balón y el tiro se fue desviado.

Con el paso de los minutos Arias se fue recostando más hacia la izquierda, buscando aprovechar el agotamiento de la zaga de Cerro Porteño, que evidenciaba cada vez más problemas para contener las incursiones del Verdao.

Arias jugó 89 minutos de partido, antes de ser sustituido - crédito Cesar Olmedo/REUTERS
Arias jugó 89 minutos de partido, antes de ser sustituido - crédito Cesar Olmedo/REUTERS

En los minutos finales el cuadro local buscó el empate y forzar los penaltis, pero salvo el cabezazo de Jonathan Torres en el minuto 87, no estuvo acertado. El partido de Arias terminó al minuto 89 para dar su lugar a Luis Pacheco. En el tiempo de reposición Pablo Vegetti tuvo el empate para Cerro Porteño, pero el arquero Carlos Miguel detuvo su tiro cruzado.

Con este resultado, Palmeiras acumula 12 llegadas a los cuartos de final de la Copa Libertadores en toda su historia —cuatro en esta década—, de las cuales siete terminaron en clasificación a semifinales. ahora esperará al ganador de la serie entre Liga de Quito de Ecuador y Mirassol de Brasil, para conocer a su próximo rival. Antes, los de Abel Ferreira se concentrarán en la lucha por el Brasileirao, donde mantiene un intenso mano a mano con Flamengo. El domingo 23 de agosto recibirán en el Allianz Parque a Vasco da Gama.

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