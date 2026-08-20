Regresó el fútbol profesional colombiano: Águilas Doradas ganó ante Llaneros y modificó la tabla de posiciones

El entrenador José Luis García, de Llaneros, aseguró que habían hecho un partido muy táctico y de ahí la razón del empate 1-1 ante Águilas Doradas - crédito Dimayor

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El fútbol profesional colombiano volvió a tener acción después de la suspensión provocada por el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió al país el lunes 10 de agosto de 2026. La emergencia, con epicentro en el municipio de San José del Palmar, Chocó, dejó consecuencias en diferentes regiones y llevó a la interrupción temporal de las competencias deportivas mientras se atendía la situación.

De acuerdo con el balance de la Unidad de Gestión de Riesgo (Ungrd), el desastre afectó a 15 departamentos y 471 municipios, con 147.464 familias y 262.154 personas damnificadas. Además, 314 personas fallecieron, 4.437 resultaron heridas y 262 permanecían desaparecidas, mientras que 364 habían sido rescatadas.

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En medio de ese panorama, la pelota volvió a rodar en el fútbol colombiano con el encuentro entre Águilas Doradas y Llaneros. El compromiso tuvo un desarrollo intenso y terminó con empate 1-1, resultado que permitió a ambos equipos sumar un punto en la clasificación.

Después de diez días, regresó el fútbol profesional colombiano - crédito Águilas Doradas

Águilas Doradas vs. Llaneros: así fue el partido

El primer tiempo estuvo marcado por las interrupciones y las decisiones arbitrales. Águilas Doradas tuvo una oportunidad inmejorable para abrir el marcador desde el punto penal. A los 37 minutos, Iván Rojas recibió una falta dentro del área y el árbitro sancionó la infracción. Sin embargo, Anthony Vásquez se encargó del cobro y su remate terminó en el larguero.

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Llaneros aprovechó esa situación y consiguió ponerse en ventaja en el inicio del segundo tiempo. A los 46 minutos, Joel Contreras recibió dentro del área y sacó un remate con la derecha que terminó en la escuadra derecha. El tanto fue revisado por el VAR y posteriormente confirmado, por lo que el conjunto visitante pasó a ganar 1-0.

Águilas Doradas buscó la igualdad y encontró la oportunidad nuevamente desde el punto penal. A los 72 minutos, Andrés Mosquera sufrió una falta dentro del área y el árbitro sancionó la infracción. La jugada fue revisada por el VAR, que confirmó la decisión.

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Esta vez, Ricardo Márquez tomó la responsabilidad. El delantero ejecutó el penalti a los 77 minutos con un remate de derecha, colocado junto al palo izquierdo, para establecer el 1-1 definitivo.

Ricardo Márquez para Águilas Doradas y Joel Contreras para Llaneros fueron los goleadores del empate a un gol entre esos dos equipos - crédito Colprensa

En los últimos minutos, ambos equipos tuvieron posibilidades para quedarse con los tres puntos. Llaneros generó aproximaciones con Juan Ramírez y Frank Castañeda, mientras que Águilas Doradas también tuvo opciones, entre ellas un remate de Fabián Charales que fue detenido por el arquero visitante.

El empate dejó a Águilas Doradas con un punto en su regreso a la competencia y modificó la situación de los equipos en una tabla que todavía tenía encuentros pendientes por la suspensión de la jornada. El conjunto antioqueño aparecía en la sexta posición con siete puntos, producto de dos victorias y un empate en sus compromisos registrados hasta ese momento. Con la igualdad ante Llaneros, alcanzó ocho unidades.

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Llaneros, por su parte, también sumó una unidad en su lucha por mantenerse en la parte alta de la clasificación. El equipo aparecía previamente en la cuarta posición, con seis puntos, producto de dos victorias y un empate. El resultado ante Águilas le permitió llegar a siete unidades.

Así quedó la tabla de posiciones

América de Cali: 11 puntos. Independiente Medellín: 9 puntos. Deportes Tolima: 9 puntos. Llaneros: 7 puntos. Atlético Bucaramanga: 8 puntos. Águilas Doradas: 8 puntos. Deportivo Cali: 6 puntos. Millonarios: 6 puntos. Once Caldas: 5 puntos. Fortaleza: 5 puntos. Santa Fe: 4 puntos. Internacional de Bogotá: 4 puntos. Atlético Nacional: 3 puntos. Cúcuta Deportivo: 2 puntos. Deportivo Pereira: 1 punto. Alianza: 1 punto. Jaguares: 1 punto. Junior: 0 puntos. Deportivo Pasto: 0 puntos. Boyacá Chicó: 0 puntos.

Así será la continuidad del fútbol profesional colombiano - crédito Dimayor

¿Cuándo continua la liga colombiana?

El regreso de la competencia continuará durante el fin de semana con la sexta jornada de la Liga BetPlay. Águilas Doradas volverá a jugar el sábado 22 de agosto, cuando reciba a Millonarios a las 2:00 de la tarde.

Jaguares de Córdoba vs. Boyacá Chicó | Viernes 21 de agosto, 4:05 p. m.

Alianza Fútbol Club vs. Deportivo Pereira | Viernes 21 de agosto, 7:30 p. m.

Águilas Doradas vs. Millonarios FC | Sábado 22 de agosto, 2:00 p. m.

Deportes Tolima vs. Club Atlético Bucaramanga | Sábado 22 de agosto, 4:05 p. m.

Independiente Santa Fe vs. América de Cali | Sábado 22 de agosto, 6:10 p. m.

Independiente Medellín vs. Cúcuta Deportivo | Sábado 22 de agosto, 8:15 p. m.

Fortaleza Fútbol Club vs. Atlético Nacional | Domingo 23 de agosto, 2:00 p. m.

Deportivo Pasto vs. Club Llaneros | Domingo 23 de agosto, 4:05 p. m.

Deportivo Cali vs. Internacional de Bogotá | Domingo 23 de agosto, 4:05 p. m.

Junior de Barranquilla vs. Once Caldas | Domingo 23 de agosto, 4:05 p. m