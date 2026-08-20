La Fiscalía acusó al padre de Liam Gael por presunto abuso sexual: sigue en disputa la causa de muerte del bebé de 11 meses

El bebé había sido atacado sexualmente por su propio padre - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

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El 19 de agosto de 2026 se realizó la acusación por presunto abuso sexual contra el padre de Liam Gael Rodríguez Narváez, lo que abrió una nueva etapa judicial en el caso del bebé que murió el 29 de septiembre de 2025 en La Calera, Cundinamarca.

La Fiscalía General de la Nación acusó formalmente a Michael Stiven Rodríguez Ayala por presunto abuso sexual contra su hijo de 11 meses y ahora tendrá que responder en juicio por acceso carnal abusivo con menor de 14 años agravado y acto sexual abusivo agravado, en un caso que también mantiene abierta la discusión sobre la causa de muerte del bebé.

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A través de un comunicado, el ente judicial sostiene que “durante los procedimientos médico-forenses realizados al cuerpo, los especialistas encontraron signos de violencia sexual. Los análisis indicaron, además, que el bebé habría sido sometido a este tipo de actos en ocasiones anteriores”.

El caso que estremeció al país en 2025 sigue avanzando - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Qué sustenta la acusación por presunto abuso sexual

El padre Michael Stiven Rodríguez Ayala habría incurrido en forma reiterada en las conductas investigadas y que estas habrían sido dolosas. La Fiscalía afirmó que el acusado “conocía las acciones desarrolladas en su menor hijo y de forma reiterada realizó estas conductas para satisfacerse sexualmente”.

De acuerdo con el comunicado, “entre los elementos probatorios obtenidos se encuentra una prueba de ADN que estableció un vínculo genético entre las evidencias recuperadas y el padre de la víctima. La investigación señala que el hombre habría aprovechado su condición de padre y el estado de indefensión del bebé para cometer las conductas investigadas”.

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Según el reporte, el menor de edad fue sometido a vejámenes sexuales en varias oportunidades - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

El caso se conoció luego de la muerte del niño, ocurrida el 29 de septiembre de 2025 como consecuencia de una enfermedad que, según la investigación, no estaría relacionada con las conductas sexuales objeto de la acusación.

Las dudas que siguen abiertas sobre la muerte del bebé

Las preguntas pendientes se concentran en otra línea del expediente, que busca establecer qué ocurrió con la muerte de Liam Gael. Caracol Radio informó que el informe de necropsia concluyó primero que la muerte fue violenta, es decir, un homicidio por estrangulamiento.

Esa misma fuente añadió que una ampliación posterior del informe señaló una causa natural y sostuvo que el menor padecía un virus respiratorio. La contradicción generó confusión y cuestionamientos de las víctimas.

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Por otra parte, Blu Radio citó a Juan Manuel Castellanos abogado de las víctimas, que entregó detalles sobre las dudas que quedan en el proceso tras casi un año de la muerte del pequeño: “Lo verdaderamente importante, que es el homicidio del menor, está pasando de agache por la propia Fiscalía”. También calificó como: “Absurdo que después de un año, no se tenga un resultado concreto sobre el homicidio”.

Ese medio agregó que la representación de las víctimas pedirá avances frente a aquellos que estaban a cargo del niño en el jardín infantil. Castellanos dijo a Blu Radio: “La víctima sí solicita audiencia de formulación de imputación en contra de las docentes”.

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La familia de la víctima pide investigar al jardín donde el menor se encontraba - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Sobre el día de los hechos, cabe mencionar que la madre y los familiares del bebé relataron que hacia las 10:10 a. m. recibieron una llamada del jardín infantil. Allí les informaron que el niño había broncoaspirado y que lo trasladaban de urgencia a un centro asistencial de La Calera, donde murió el 29 de septiembre de 2025, tras la revisión del cuerpo por parte de Medicina Legal fue que se confirmó que la víctima tenía señales de abuso sexual, lo que desató el proceso que terminó con la vinculación del padre del menor.

Hasta ahora, el proceso avanza con una acusación formal contra el padre del menor, que no ha sido declarado culpable y su responsabilidad penal deberá definirse en juicio.

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