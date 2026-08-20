Colombia
Agregar Infobae enGoogle

La Fiscalía acusó al padre de Liam Gael por presunto abuso sexual: sigue en disputa la causa de muerte del bebé de 11 meses

Nuevas pruebas forenses y un proceso judicial en curso mantienen abierta la discusión sobre lo ocurrido el 29 de septiembre de 2025 en La Calera

Primer plano de los pies de un niño con una pulsera de identificación en un tobillo, en una imagen en blanco y negro.
El bebé había sido atacado sexualmente por su propio padre - crédito Imagen Ilustrativa Infobae
Guardar

El 19 de agosto de 2026 se realizó la acusación por presunto abuso sexual contra el padre de Liam Gael Rodríguez Narváez, lo que abrió una nueva etapa judicial en el caso del bebé que murió el 29 de septiembre de 2025 en La Calera, Cundinamarca.

La Fiscalía General de la Nación acusó formalmente a Michael Stiven Rodríguez Ayala por presunto abuso sexual contra su hijo de 11 meses y ahora tendrá que responder en juicio por acceso carnal abusivo con menor de 14 años agravado y acto sexual abusivo agravado, en un caso que también mantiene abierta la discusión sobre la causa de muerte del bebé.

PUBLICIDAD

A través de un comunicado, el ente judicial sostiene que “durante los procedimientos médico-forenses realizados al cuerpo, los especialistas encontraron signos de violencia sexual. Los análisis indicaron, además, que el bebé habría sido sometido a este tipo de actos en ocasiones anteriores”.

Un juez desenfocado vestido con toga negra golpea un mazo de madera sobre una mesa. Se observa un emblema en la pared y personas al fondo.
El caso que estremeció al país en 2025 sigue avanzando - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Qué sustenta la acusación por presunto abuso sexual

El padre Michael Stiven Rodríguez Ayala habría incurrido en forma reiterada en las conductas investigadas y que estas habrían sido dolosas. La Fiscalía afirmó que el acusado “conocía las acciones desarrolladas en su menor hijo y de forma reiterada realizó estas conductas para satisfacerse sexualmente”.

De acuerdo con el comunicado, “entre los elementos probatorios obtenidos se encuentra una prueba de ADN que estableció un vínculo genético entre las evidencias recuperadas y el padre de la víctima. La investigación señala que el hombre habría aprovechado su condición de padre y el estado de indefensión del bebé para cometer las conductas investigadas”.

PUBLICIDAD

Primer plano de mano de bebé con dedos cerrados y piel clara sobre una sábana blanca con pliegues. Parte de la cabeza del bebé es visible al fondo.
Según el reporte, el menor de edad fue sometido a vejámenes sexuales en varias oportunidades - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

El caso se conoció luego de la muerte del niño, ocurrida el 29 de septiembre de 2025 como consecuencia de una enfermedad que, según la investigación, no estaría relacionada con las conductas sexuales objeto de la acusación.

Las dudas que siguen abiertas sobre la muerte del bebé

Las preguntas pendientes se concentran en otra línea del expediente, que busca establecer qué ocurrió con la muerte de Liam Gael. Caracol Radio informó que el informe de necropsia concluyó primero que la muerte fue violenta, es decir, un homicidio por estrangulamiento.

Esa misma fuente añadió que una ampliación posterior del informe señaló una causa natural y sostuvo que el menor padecía un virus respiratorio. La contradicción generó confusión y cuestionamientos de las víctimas.

Por otra parte, Blu Radio citó a Juan Manuel Castellanos abogado de las víctimas, que entregó detalles sobre las dudas que quedan en el proceso tras casi un año de la muerte del pequeño: “Lo verdaderamente importante, que es el homicidio del menor, está pasando de agache por la propia Fiscalía”. También calificó como: “Absurdo que después de un año, no se tenga un resultado concreto sobre el homicidio”.

Ese medio agregó que la representación de las víctimas pedirá avances frente a aquellos que estaban a cargo del niño en el jardín infantil. Castellanos dijo a Blu Radio: “La víctima sí solicita audiencia de formulación de imputación en contra de las docentes”.

La familia de la víctima pide investigar al jardín donde el menor se encontraba - crédito Imagen Ilustrativa Infobae
La familia de la víctima pide investigar al jardín donde el menor se encontraba - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Sobre el día de los hechos, cabe mencionar que la madre y los familiares del bebé relataron que hacia las 10:10 a. m. recibieron una llamada del jardín infantil. Allí les informaron que el niño había broncoaspirado y que lo trasladaban de urgencia a un centro asistencial de La Calera, donde murió el 29 de septiembre de 2025, tras la revisión del cuerpo por parte de Medicina Legal fue que se confirmó que la víctima tenía señales de abuso sexual, lo que desató el proceso que terminó con la vinculación del padre del menor.

Hasta ahora, el proceso avanza con una acusación formal contra el padre del menor, que no ha sido declarado culpable y su responsabilidad penal deberá definirse en juicio.

Temas Relacionados

Liam Gael Rodríguez NarváezAbuso sexual infantilLa CaleraHomicidioColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

EN VIVO Independiente Santa Fe vs. River Plate online, Copa Sudamericana: siga el minuto a minuto en directo del partido

El partido entre dos campeones del certamen internacional servirá de plataforma para recibir donaciones que serán destinadas a las víctimas del terremoto del 10 de agosto

EN VIVO Independiente Santa Fe vs. River Plate online, Copa Sudamericana: siga el minuto a minuto en directo del partido

Margarita Ortega anunció su salida de Canal 1 Noticias: “No tengo nada que ver con la firma”

A través de sus redes sociales, la caleña confirmó que a partir de la fecha se desvincula del noticiero del que fue presentadora desde abril de 2025, en medio de rumores de insolvencia económica

Margarita Ortega anunció su salida de Canal 1 Noticias: “No tengo nada que ver con la firma”

Denuncian 21 ataques de habitantes de calle en Transmilenio en lo que va del 2026: conductores alertan sobre una crisis diaria en el sistema

Un testimonio calificó la situación como fuera de control y afirmó que operadores y pasajeros conviven con personas que duermen en vehículos, manipulan accesos y generan riesgos durante los recorridos por Bogotá

Denuncian 21 ataques de habitantes de calle en Transmilenio en lo que va del 2026: conductores alertan sobre una crisis diaria en el sistema

Importaciones de Colombia se dispararon 27% en junio y el déficit comercial aumentó

Las compras externas superaron los US$6.700 millones durante el sexto mes del año, impulsadas principalmente por manufacturas y combustibles, según cifras del Dane

Importaciones de Colombia se dispararon 27% en junio y el déficit comercial aumentó

Concejal Oswaldo Díaz dio la cara tras aparecer en un video en el que habría amenazado a petristas: “No refleja mi pensamiento”

El líder de Valledupar respondió a la polémica por el video que circuló en redes sociales: aseguró que fue editado y pidió disculpas a quienes se sintieron afectados por su contenido

Concejal Oswaldo Díaz dio la cara tras aparecer en un video en el que habría amenazado a petristas: “No refleja mi pensamiento”
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Reportan ataque con drones cargados de explosivos contra el Ejército en Ábrego, Norte de Santander: lo atribuyen al ELN

Reportan ataque con drones cargados de explosivos contra el Ejército en Ábrego, Norte de Santander: lo atribuyen al ELN

Silvana Guerrero, comandante del Frente de Guerra Nororiental del ELN, se pronunció tras el primer bombardeo del Gobierno de Abelardo de la Espriella: “El plan es el mismo”

Dramático relato de un ciudadano que quedó en medio del ataque armado en Rioblanco, Tolima: “De montaña a montaña se están disparando”

Ataque con drones explosivos sacude Rioblanco, Tolima: autoridades refuerzan presencia por hostigamientos armados

Combates entre el Ejército y disidencias de las Farc generan confinamiento masivo en El Tambo, Cauca: esto se sabe

ENTRETENIMIENTO

Pipe Bueno reaccionó conmovido a las palabras de su pareja Luisa Fernanda W sobre crisis que atravesaron tras mudarse a México: “Te amo mil veces”

Pipe Bueno reaccionó conmovido a las palabras de su pareja Luisa Fernanda W sobre crisis que atravesaron tras mudarse a México: “Te amo mil veces”

Rockaton 2026 reunirá a más de 70 artistas en Medellín para apoyar a las familias afectadas por el terremoto

Los Inquietos del Vallenato resultaron lesionados tras fuerte explosión en el escenario: “Me ocasionó una quemadura de primer grado”

Yina Calderón habría sido convocada para ser villana en Telemundo, el papel que su trayectoria en realities siempre anticipó

Pipe Bueno reveló cómo las adicciones y una crisis familiar casi destruyen su relación con Luisa Fernanda W: “Me levantó y ya no están mis hijos”

Deportes

EN VIVO Independiente Santa Fe vs. River Plate online, Copa Sudamericana: siga el minuto a minuto en directo del partido

EN VIVO Independiente Santa Fe vs. River Plate online, Copa Sudamericana: siga el minuto a minuto en directo del partido

Jhon Arias se reportó con asistencia en la clasificación de Palmeiras a los cuartos de final de la Copa Libertadores

Regresó el fútbol profesional colombiano: Águilas Doradas ganó ante Llaneros y modificó la tabla de posiciones

James Rodríguez volvería a Europa: esto se sabe sobre el equipo que lo ficharía y su salario

La fundación River Plate entregó agua potable, balones y equipamiento deportivo a la Cruz Roja de Colombia para los afectados del terremoto