Daniel Briceño hizo una aclaración pública luego de que recibiera una sanción de arresto por incumplir orden judicial

Daniel Briceño aclaró que la denuncia que realizó en julio de 2026 pasado y excluyó a la señora Gloria Cuartas - crédito @Danielbricen/X

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El representante a la Cámara Daniel Briceño, perteneciente al Centro Democrático, emitió una rectificación pública referente a las denuncias que realizó sobre presuntas irregularidades en el manejo presupuestal de la Unidad de Víctimas.

El pronunciamiento del congresista se produjo tras la ratificación judicial de un día de arresto en su contra por desobedecer los parámetros de una tutela interpuesta por la exdirectora Gloria Cuartas.

A través de un video difundido en sus redes sociales, el legislador precisó el alcance de sus acusaciones originales emitidas en julio de 2025. Briceño admitió que la exfuncionaria no tuvo participación en los trámites contractuales ni en la ordenación del gasto de los eventos que cuestionó públicamente.

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“Quiero aclarar una denuncia que hice en julio del año pasado y tiene que ver con gastos en excesiva logística”, afirmó Briceño. El representante sostuvo que había documentado esos gastos mediante videos, publicaciones y mensajes en redes sociales.

El representante a la Cámara Daniel Briceño publicó una aclaración sobre las denuncias que había realizado en 2025 alrededor de los gastos de la Unidad de Víctimas - crédito @Danielbricen/X

De acuerdo con su explicación, el cuestionamiento estaba dirigido a la destinación de recursos de la entidad, pues, según dijo, se habrían invertido más de $250.000 millones en logística, eventos y otras actividades: “La Unidad de Víctimas, en vez de estar atendiendo a las comunidades (...) estaba dedicada a gastar más de doscientos cincuenta mil millones de pesos en logística, eventos, chivas y demás”.

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Sin embargo, Briceño aclaró que Gloria Cuartas no estuvo al frente de la entidad durante el periodo en que se realizaron las contrataciones que él había cuestionado: “La señora Gloria Cuartas no tuvo nada que ver ni con la contratación, la millonaria logística y, además, los eventos macroregionales que yo denunciaba”.

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