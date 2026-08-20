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Importaciones de Colombia se dispararon 27% en junio y el déficit comercial aumentó

Las compras externas superaron los US$6.700 millones durante el sexto mes del año, impulsadas principalmente por manufacturas y combustibles, según cifras del Dane

El Gobierno de Colombia aplicará un gravamen del 30 % a la importación de 20 productos provenientes de Ecuador, con la posibilidad de extender la medida a un grupo más amplio - crédito Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
Las compras externas de Colombia alcanzaron US$6.775,8 millones CIF en junio de 2026 - crédito Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
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El comercio exterior colombiano arrancó la segunda mitad del año con un aumento importante en las compras realizadas al mercado internacional. En junio de 2026, las importaciones llegaron a US$6.775,8 millones costo, seguro y flete (CIF), un resultado 27% superior al registrado durante el mismo mes de 2025, cuando alcanzaron US$5.336,8 millones CIF.

El principal movimiento estuvo en las manufacturas, que concentraron más de 70% del valor importado durante el mes. Las compras de este grupo sumaron US$5.046,1 millones CIF y crecieron 23,1% frente a junio del año anterior. Por su peso dentro del total, este comportamiento aportó 17,7 puntos porcentuales a la variación general de las importaciones. Dentro de las manufacturas hubo dos categorías que explicaron buena parte del avance. Las compras de maquinaria y equipo de transporte aumentaron 33,6%, mientras que las de productos químicos y productos conexos crecieron 21,6%.

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La empresa de manufactura y marroquinería Mario Hernandez. Foto de (Colprensa - Camila Díaz)
La manufactura concentró 75,1% de las importaciones colombianas durante el primer semestre del año -crédito Camila Díaz/Colprensa

El segundo grupo con mayor movimiento fue el de agropecuarios, alimentos y bebidas. En junio, las compras externas de estos productos alcanzaron US$936,3 millones CIF, con un crecimiento anual de 23,4%. El resultado estuvo impulsado principalmente por los productos alimenticios y animales vivos, cuyas importaciones aumentaron 29,3%.

Los combustibles y productos de las industrias extractivas también registraron un incremento significativo. Este grupo llegó a US$785,9 millones CIF durante junio, lo que representó un crecimiento de 67,2% frente al mismo periodo de 2025. Dentro de esta categoría sobresalió el petróleo, los productos derivados del petróleo y los productos conexos, con un aumento de 68,5%.

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El crecimiento de las compras externas tuvo un efecto directo sobre el intercambio comercial del país. De acuerdo con el reporte del Dane, en junio Colombia registró un déficit de balanza comercial de US$2.161 millones FOB. El saldo negativo fue mayor al observado un año atrás, cuando el déficit llegó a US$1.099,8 millones FOB.

En 2025, el sector ganadero vendió al exterior 30.456 toneladas de carne a unos 29 países frente a 24.769 toneladas en 2024 - crédito Fedegán
Colombia acumuló un déficit de US$8.198,7 millones FOB en la balanza comercial entre enero y junio de 2026- crédito Fedegán

La diferencia se explica por la distancia entre el valor de las ventas y las compras internacionales. Durante junio, las exportaciones colombianas sumaron US$4.233,5 millones FOB, mientras las importaciones alcanzaron US$6.394,5 millones FOB. El comportamiento de junio se suma a una tendencia positiva de las importaciones durante la primera mitad del año. Entre enero y junio de 2026, Colombia realizó compras externas por US$38.075,8 millones CIF, cifra que representa un crecimiento de 13,6% frente a los US$33.514,9 millones CIF registrados en el mismo periodo de 2025.

Al revisar el acumulado semestral, las manufacturas conservaron el liderazgo. Las importaciones de este grupo llegaron a US$28.594,7 millones CIF, con un aumento de 15,2%. Su participación alcanzó 75,1% de toda la estructura importadora del país durante los primeros seis meses del año. En agropecuarios, alimentos y bebidas, las compras acumuladas sumaron US$5.452,8 millones CIF, con un crecimiento de 10%. En este caso, los productos alimenticios y animales vivos fueron nuevamente determinantes, al registrar un aumento de 15,5%.

Los combustibles y productos de las industrias extractivas totalizaron US$3.981,1 millones CIF entre enero y junio, con una variación positiva de 7,2%. El resultado del comercio exterior durante el semestre también dejó un déficit mayor frente al registrado un año antes. Entre enero y junio de 2026, el saldo negativo de la balanza comercial fue de US$8.198,7 millones FOB, por encima de los US$7.261,1 millones FOB correspondientes al mismo periodo de 2025.

El New Aden combina energía eólica y combustible tradicional - crédito Ecopetrol
Las compras de combustibles y productos de industrias extractivas aumentaron 67,2% en junio frente al mismo mes de 2025- crédito Ecopetrol

En los primeros seis meses del año, las exportaciones colombianas acumularon US$27.844 millones FOB, mientras que las importaciones llegaron a US$36.042,7 millones FOB. La diferencia entre ambos valores explica el saldo comercial negativo observado durante el semestre.

Los datos del Dane muestran así que el aumento de las compras externas no se concentró en un solo segmento. Aunque las manufacturas aportaron la mayor parte del valor y mantuvieron el liderazgo, los combustibles presentaron el crecimiento porcentual más alto durante junio. En paralelo, el déficit comercial se amplió tanto en el resultado mensual como en el acumulado del primer semestre de 2026.

El comportamiento también refleja una mayor demanda de bienes provenientes del exterior, especialmente de manufacturas, maquinaria, equipos de transporte y productos asociados con la actividad industrial colombiana. Al mismo tiempo, el resultado evidencia el peso que tuvieron las compras de combustibles en el crecimiento mensual observado durante junio.

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