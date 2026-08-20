Concejal Oswaldo Díaz dio la cara tras aparecer en un video en el que habría amenazado a petristas: “No refleja mi pensamiento”

Oswaldo Díaz, concejal de Valledupar, afirmpo que su video polémico fue editado y no refleja sus verdaderos pensamientos, y ofrece disculpas a quienes se sintieron ofendidos - crédito @oswaldojuandiaz/X

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El concejal de Valledupar Oswaldo Díaz Ortíz, por el Partido Conservador, publicó un video en sus redes sociales para dar explicaciones tras la difusión de un material audiovisual en el que aparecía mostrando un arma de fuego y emitiendo mensajes contra seguidores del expresidente Gustavo Petro.

A través de un video publicado en su cuenta de Instagram, el cabildante manifestó que el contenido que circuló previamente no corresponde a su postura política ni a sus métodos de trabajo en la corporación municipal.

El funcionario aseguró que la pieza audiovisual difundida sufrió modificaciones en su producción: “Hoy quiero poner la cara y hablarles directamente a los ciudadanos de Valledupar y de Colombia (...) Quiero manifestar que el material que está circulando presenta una edición y una construcción que no refleja fielmente mis expresiones, mi pensamiento ni mi manera de relacionarme con quienes tienen posiciones políticas diferentes a las mías”.

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Un video de pocos segundos puso en el centro de la controversia al concejal de Valledupar Oswaldo Díaz tras aparecer con un arma de fuego - crédito @agmethescaf/X

Rechazo a la estigmatización y pedido de disculpas del concejal

Durante el video, el concejal Oswaldo Díaz dirigió un mensaje a los sectores que simpatizan con el movimiento del expresidente Gustavo Petro y sostuvo que no utiliza la descalificación ni la violencia para responder a los debates de carácter público o a las discrepancias ideológicas.

El corporado también enfatizó su compromiso con las funciones de su cargo en el municipio del Cesar y ofreció excusas a quienes se sintieron afectados por el material publicado en las plataformas digitales.

“Quiero dirigirme especialmente a mis amigos y ciudadanos que se identifican con el petrismo y con otros sectores políticos distintos a mí. Nunca ha sido mi filosofía promover la violencia, la guerra, el odio político ni la estigmatización de una persona por sus ideas. Creo que es debate democrático, incluso cuando existen profundas diferencias”, señaló el líder.

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En su declaración, buscó enfatizar que su labor como funcionario público debe estar por encima de las diferencias políticas y aseguró: “Mi responsabilidad pública es servir, representar a los ciudadanos sin importar su ideología política”.

El concejal de Valledupar Oswaldo Díaz publicó un nuevo video para responder por el material audiovisual que generó cuestionamientos políticos - crédito @oswaldojuandiaz/Instagram

Díaz también aclaró el alcance de sus disculpas y marcó distancia frente a algunas de las interpretaciones que surgieron alrededor del contenido difundido: “A quienes se hayan sentido ofendidos, afectados o preocupados por el contenido que está circulando, les expreso mis disculpas”.

Sin embargo, agregó que esa expresión “no implica reconocer como propias expresiones o interpretaciones que no corresponden a mi pensamiento”.

Garantías legales y manejo de redes sociales: la denuncia del concejal

El concejal Díaz indicó que las circunstancias que rodean la producción y divulgación de la grabación original podrán ser analizadas por las autoridades competentes. El funcionario sostuvo que mantendrá la reserva pública sobre detalles específicos del caso para atender las citaciones o requerimientos en los escenarios legales.

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El concejal Oswaldo Díaz hizo frente al polémico video que se viralizó, en el que aparentemente amenazó a petristas - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

“Debo señalar, además, que las circunstancias relacionadas con este material eventualmente pueden ser objeto de valoración por las autoridades competentes, por responsabilidad y en ejercicio de mis garantías constitucionales al debido proceso y al derecho a la libre defensa. No entraré públicamente en discusiones sobre aspectos específicos que deban ser esclarecidos en los escenarios correspondientes. Allí entregaré las explicaciones que sean necesarias”, precisó el cabildante.

Al cierre de su declaración, el líder hizo un llamado al uso responsable de las redes sociales para evitar que el contenido editado altere las relaciones entre ciudadanos con distintas posturas políticas.

Díaz también aprovechó su pronunciamiento para cuestionar la manera en que determinados contenidos circulan en redes sociales y pidió mayor cuidado antes de compartirlos.

El concejal Oswaldo Díaz inició su pronunciamiento anunciando que quería responder directamente a los ciudadanos - crédito @oswaldojuandiaz/Instagram

El concejal sostuvo que “una edición, una modificación o la circulación descontextualizada de contenido puede transformar su significado u ocasionar graves afectaciones a las personas”, por lo que llamó a los usuarios a verificar la información antes de difundirla.

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En la parte final de su mensaje, el cabildante hizo un llamado a reducir la confrontación política y defender el respeto entre quienes tienen posiciones diferentes.

“Podemos pensar distinto sin convertirnos en enemigos”, afirmó Díaz, quien aseguró que asumía públicamente la controversia “con serenidad y respeto” y reiteró que su compromiso está con todos los ciudadanos y con el respeto a “la democracia y las instituciones”.

Las declaraciones del concejal se producen tras los pronunciamientos de diferentes sectores de oposición que solicitaron la revisión del caso ante la Fiscalía General de la Nación y la Procuraduría General de la Nación.

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