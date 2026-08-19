Pipe Bueno reveló cómo las adicciones y una crisis familiar casi destruyen su relación con Luisa Fernanda W: “Me levantó y ya no están mis hijos”

Luisa Fernanda W publicó en Instagram audios inéditos de Pipe Bueno, mostrando el lado más divertido de su pareja - crédito @luisafernandaw/ Instagram

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Pipe Bueno, uno de los nombres más influyentes de la música popular colombiana, sorprendió al público al abrir su corazón y hablar sin tapujos sobre la crisis personal y de pareja que vivió junto a Luisa Fernanda W durante su residencia en México.

El artista, conocido por su carrera ascendente y su imagen de fortaleza en el escenario, reveló la dura realidad que enfrentó fuera de los reflectores, marcada por el peso de las adicciones, el desgaste emocional y el riesgo inminente de perder a su familia.

En una entrevista para el pódcast Los hombres sí lloran, conducido por Juan Pablo Raba, Pipe Bueno expuso que la mudanza al extranjero, lejos de fortalecerlos, puso a prueba el vínculo con Luisa Fernanda W. “Tomé la decisión de mudarme de país… en algún momento mi esposa me dijo: ‘Me vine por ti’, y yo le decía: ‘No, nos vinimos por los dos, y te estoy haciendo un favor’. Ella reiteró que se fue por mí… Ahora suena chistoso, pero por dentro me estaba jodiendo, no te imaginas”, relató el cantante. La distancia con sus raíces, la presión de los compromisos y la falta de una red de apoyo familiar generaron una atmósfera tensa en el hogar, que pronto se vio reflejada en la salud mental de ambos.

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Pipe Bueno sorprendió al revelar detalles íntimos de la crisis que vivió junto a Luisa Fernanda W en México - crédito captura de pantalla Los hombres si lloran / YouTube

El artista confesó que, ante la incapacidad de gestionar sus emociones, cayó en un ciclo de excesos que lo llevó al límite. “Llevo buenos meses sobrio. Pero si estaba contento, bebía; si estaba aburrido, bebía… entonces tomaba para hacer algo. No gestionaba cada sentimiento, y todo lo sentía aún más”, admitió. En su relato, Pipe Bueno reconoció que su consumo de alcohol y otras sustancias se convirtió en una forma de evadir las dificultades, hasta el punto de afirmar: “Si no estaba borracho, estaba drogado. Se me empiezan a salir de control las emociones y para no gestionarlas, o la manera de gestionarlas, era estar siempre en un estado alterado de conciencia”.

La situación desencadenó episodios críticos en la relación. El intérprete recordó un momento en el que Luisa Fernanda W, afectada por la vida en México y la soledad, sufrió ataques de pánico. “A mi mujer le empiezan a dar ataques de pánico en México. Estoy de gira, me dice: ‘Me quiero morir, no sé qué me pasa’. De una pienso que era un ataque de pánico, llegan los de emergencia, y ahí es donde nos estábamos sosteniendo los dos. Sentía que tenía el pie en el acelerador a fondo, esperando a dónde me iba a pegar un trancazo”, recordó Pipe Bueno, quien resaltó cómo ambos lograron salir adelante apoyándose mutuamente.

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Luisa Fernanda W responde críticas y defiende su apoyo a Pipe Bueno tras la pérdida de Yeison Jiménez - crédito @luisafernandaw/IG

La crisis alcanzó su punto más álgido cuando Luisa Fernanda W estuvo a punto de poner fin a la relación. El cantante relató que hubo un día en que ella decidió irse con sus hijos a un hotel, y él, sintiéndose solo e inestable, la buscó para pasar la noche junto a su familia. “Yo le dije: Déjame dormir acá. Yo no me voy a dormir solo a la casa ni por el putas. Y fíjate que es bien complejo porque Luisa ese día ya estaba dispuesta a que nos separáramos. Sí estaba buscando la forma, pero ya la decisión estaba en su corazón. Al segundo día le digo: ‘Yo no puedo estar más acá. Vamos a casa y decides qué hacer conmigo, o vamos y yo me voy, pero no te lleves a los niños, que esta es la casa de ustedes’”, recordó el artista.

Frente a la inminencia de una ruptura, Pipe Bueno decidió enfrentar sus problemas y buscar ayuda. “Entonces le dije: ‘Te voy a pedir perdón por lo que acaba de suceder y por todo lo que ha pasado y dame la última oportunidad. Y solamente mírame actuar’ (…) Comienzo a efectuar, a hacerme cargo de mí, a ser responsable de mi persona y también de dejar de acusar todo lo externo”, explicó el cantante, quien subrayó que el nacimiento de sus hijos Máximo y Domenic fue el mayor incentivo para cambiar su vida y reconstruir su relación.

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Pipe Bueno recibe un inesperado regalo de Luisa Fernanda W y se pierde el concierto de Grupo Frontera en Bogotá - crédito @pipebueno/IG

El artista concluyó que la experiencia lo llevó a reflexionar sobre la importancia de la salud mental y la honestidad emocional. “He sido un cantante y un hijo que se volvió padre en su casa sin pedirlo, solo me dieron esa posición. Mi madre me llama para muchas cosas, que al final entendí que no hay que coger lucha con ello, es algo que no puedes cambiar”, expresó, haciendo referencia a la presión familiar y la necesidad de aprender a poner límites.

En la actualidad, Pipe Bueno asegura que ha superado los excesos y que la relación con Luisa Fernanda W está en un mejor momento, aunque no olvida el arduo camino que debió recorrer para llegar a este punto. La historia de la pareja, marcada por la vulnerabilidad y la capacidad de reconstruirse, se ha convertido en un testimonio inspirador para muchos seguidores que han sido testigos de la transformación de ambos, tanto a nivel personal como familiar.

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