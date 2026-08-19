La fundación River Plate entregó agua potable, balones y equipamiento deportivo a la Cruz Roja de Colombia para los afectados del terremoto

La Fundación River Plate donó agua potable, balones y material deportivo a la Cruz Roja Colombiana para apoyar a los damnificados por el terremoto y fortalecer su labor durante la emergencia - crédito Cruz Roja

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El terremoto de magnitud 7,4 que sacudió a Colombia el lunes 10 de agosto de 2026, con epicentro en el municipio de San José del Palmar, Chocó, continúa dejando consecuencias en diferentes regiones del país. La emergencia ha afectado a 15 departamentos y 471 municipios, con un balance de 147.464 familias y 262.154 personas damnificadas. Además, 314 personas han fallecido, 4.437 resultaron heridas y 262 permanecen desaparecidas, mientras que 364 fueron rescatadas.

La dimensión de la emergencia también se refleja en los daños materiales. De acuerdo con el balance entregado por la Unión Nacional de Gestión del Riesgo (Ungrd), 136.946 viviendas presentan averías y otras 30.664 quedaron destruidas. En cuanto a las edificaciones, 5.809 registraron afectaciones y 302 colapsaron.

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En medio de este escenario, diferentes sectores se han movilizado para apoyar a las comunidades afectadas. El fútbol también se ha sumado a las acciones de solidaridad y una de las iniciativas llegó desde Argentina, con la participación de la Fundación River Plate y el Club Atlético River Plate.

A corte de las 12 p.m. del miércoles 19 de agosto, eran 314 las víctimas mortales que dejaba el terremoto en Colombia - crédito AFP

La Fundación River Plate entregó a la Cruz Roja de Colombia 5.000 litros de agua potable, además de balones y diferentes elementos de equipamiento deportivo. La donación tiene como propósito apoyar el trabajo que desarrolla la organización humanitaria en las zonas afectadas por el terremoto y, al mismo tiempo, generar espacios de bienestar para niños y niñas.

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La Cruz Roja Colombiana informó sobre la entrega y destacó el carácter internacional de la ayuda. “En momentos difíciles, la solidaridad puede llegar desde cualquier lugar”, señaló la organización al presentar la donación.

De acuerdo con la Cruz Roja, los 5.000 litros de agua y los elementos deportivos serán destinados a las comunidades que afrontan las consecuencias de la emergencia. La organización también explicó que el material deportivo permitirá desarrollar actividades dirigidas a los menores de edad, en un contexto marcado por la pérdida de viviendas, familiares y condiciones básicas de vida.

La jornada de entrega contó además con la participación de integrantes de la Fundación River Plate, representantes de River Plate, Independiente Santa Fe, voluntarios de la Cruz Roja y niños y niñas del Colegio Manuelita Sáenz. También estuvieron presentes Gabriel Camero y Juvenal Francisco Moreno Carrillo.

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Independiente Santa Fe se enfrentará a River Plate por Copa Sudamericana 2026 este miércoles 19 de agosto a partir de las 7:30 p.m. - crédito Reuters

La donación se da en medio del partido Santa Fe vs. River Plate

La iniciativa se desarrolla en el marco de la visita de River Plate a Bogotá para disputar su partido contra Independiente Santa Fe por los octavos de final de la Copa Sudamericana. El encuentro de ida está programado para este miércoles 19 de agosto de 2026 en el estadio El Campín, a partir de las 7:30 p. m., hora de Colombia.

El compromiso entre Santa Fe y River Plate también ha servido como escenario para mantener las acciones de ayuda humanitaria impulsadas desde el fútbol colombiano. El conjunto capitalino puso en marcha una campaña de recolección de donaciones para las familias damnificadas por el terremoto y, según los reportes entregados durante los últimos días, ya superó las 100 toneladas de ayuda humanitaria recolectada.

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La campaña de Independiente Santa Fe ha involucrado a jugadores, directivos, voluntarios e hinchas. Futbolistas como Hugo Rodallega, Daniel Torres e Iván Scarpeta han participado en las actividades destinadas a reunir alimentos y otros elementos necesarios para las comunidades afectadas.

El cuadro Cardenal destinará todo el dinero de la taquilla para ayudar a los damnificados por el terremoto en Colombia-crédito Jefatura de Prensa de Santa Fe

En el estadio Nemesio Camacho el Campín también se podrán hacer donaciones

El estadio El Campín también fue habilitado como uno de los puntos de recepción de las donaciones. Para la jornada relacionada con el partido ante River Plate, el club dispuso camiones autorizados en el costado oriental del escenario deportivo para recibir los elementos entregados por los aficionados.

La ayuda de la Fundación River Plate se suma así a una serie de iniciativas que han surgido desde el fútbol para responder a la emergencia ocasionada por el terremoto del 10 de agosto. En este caso, la entrega combina elementos básicos, como el agua potable, con implementos deportivos destinados a los niños y niñas de las comunidades afectadas.

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Mientras Colombia continúa atendiendo las consecuencias del sismo, organizaciones humanitarias, clubes deportivos y diferentes sectores mantienen acciones para acompañar a las familias damnificadas. La donación procedente de Argentina representa una de las muestras de solidaridad internacional que se han incorporado a las labores de asistencia tras la emergencia.