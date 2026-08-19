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Pipe Bueno reaccionó conmovido a las palabras de su pareja Luisa Fernanda W sobre crisis que atravesaron tras mudarse a México: “Te amo mil veces”

El cantante confirmó que pudo ver lo que dijo su prometida sobre la crisis que atravesaron tras su mudanza a México, mientras atendía su agenda de trabajo, mostrándose quebrado por la emoción

El cantante se quebró en redes sociales tras escuchar a su pareja hablar sobre su crisis de adicciones que sufrió tras su mudanza a México, misma que estuvo a punto de llevar a la ruptura - crédito @pipebueno/Instagram

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El cantante de música popular colombiana Pipe Bueno se quebró en sus redes sociales este miércoles 19 de agosto, luego de escuchar las palabras que su prometida, la creadora de contenido Luisa Fernanda W, compartió en sus historias de Instagram sobre la crisis de adicciones y la ruptura familiar que la pareja vivió durante el inicio de su etapa en México.

La reacción se produjo en medio de una jornada de trabajo, pocas horas después de que la empresaria y creadora de contenido hablara con sus seguidores sobre uno de los periodos más difíciles de su relación, durante una dinámica de preguntas y respuestas, describiendo el period como “el Lulu mundo, color rosa, maravilloso” que compartía con su público, mientras su pareja atravesaba una crisis que ella no dimensionaba del todo. “Créanme que yo vivía en dos realidades”, dijo.

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Fue en ese espacio donde también anunció que Pipe Bueno contaría su versión en el pódcast Los hombres sí lloran, conducido por el actor Juan Pablo Raba, y donde adelantó que ella daría más detalles en otro programa que se publicará en octubre.

En la charla, el cantante de música popular admitió que durante la residencia de la pareja en México, cayó en un ciclo de excesos que lo llevó al límite: “Si no estaba borracho, estaba drogado. Se me empiezan a salir de control las emociones y para no gestionarlas, o la manera de gestionarlas, era estar siempre en un estado alterado de conciencia”.

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El artista, que confirmó que lleva varios meses sobrio, reconoció que el alcohol y otras sustancias se convirtieron en su forma de evadir las dificultades del día a día lejos de Colombia.

La presión de la mudanza al extranjero tensó el vínculo desde el principio. Pipe Bueno relató que la decisión de irse a vivir fuera fue una fuente de conflicto constante: “Tomé la decisión de mudarme de país… en algún momento mi esposa me dijo: ‘Me vine por ti’, y yo le decía: ‘No, nos vinimos por los dos, y te estoy haciendo un favor’. Ahora suena chistoso, pero por dentro me estaba jodiendo, no te imaginas”, admitió, atribuyendo esos conflictos a la falta de una red de apoyo familiar y el peso de los compromisos laborales, que agravaron el desgaste emocional de ambos.

En ese contexto, Luisa Fernanda W comenzó a sufrir ataques de pánico. El cantante recordó una llamada que recibió mientras estaba de gira: “Me dice: ‘Me quiero morir, no sé qué me pasa’. De una pienso que era un ataque de pánico, llegan los de emergencia, y ahí es donde nos estábamos sosteniendo los dos. Sentía que tenía el pie en el acelerador a fondo, esperando a dónde me iba a pegar un trancazo”. Fue uno de los momentos más críticos de una etapa que, según ambos, estuvo a punto de costarles la relación.

Pipe Bueno sorprendió al revelar detalles íntimos de la crisis que vivió junto a Luisa Fernanda W en México - crédito captura de pantalla Los hombres si lloran / Instagram
Pipe Bueno admitió que en México cayó en un ciclo de alcohol y drogas para evadir sus emociones y afirmó que lleva varios meses sobrio - crédito captura de pantalla Los hombres si lloran / Instagram

La ruptura llegó a estar sobre la mesa. Pipe Bueno narró el día en que su esposa se fue con sus hijos a un hotel: “Luisa ese día ya estaba dispuesta a que nos separáramos. Sí estaba buscando la forma, pero ya la decisión estaba en su corazón”, reveló. El artista la buscó, le pidió volver a casa y le solicitó una última oportunidad: “Te voy a pedir perdón por lo que acaba de suceder y por todo lo que ha pasado y dame la última oportunidad. Y solamente mírame actuar”.

La empresaria dio detalles de la crisis que atravesó la pareja, y adelantó que en una próxima entrevista se conocerán más detalles al respecto - crédito @luisafernandaw/Instagram

Luisa Fernanda W, por su parte, describió la decisión de quedarse como un acto de fe y convicción. “Decidí darle una oportunidad a Pipe con toda esta situación porque Dios es muy grande, porque Dios tocó mi corazón, porque Dios me dio fuerza”, dijo, asegurando que “Hubo momentos en los que me desenamoré”.

La creadora de contenido también describió el momento en que le planteó a su pareja un ultimátum: “Dios hizo que yo fuera ese faro en medio de la nada, alumbrando, diciéndole: ‘Mira, ¿me acompañas a esto que yo estoy creando, que estamos creando, o te quedas en el camino, bebé? Porque yo voy con toda’. Y él decidió darme la mano”.

- crédito @luisafernandaw/X
Luisa Fernanda W sufrió ataques de pánico durante la etapa en México y Pipe Bueno relató que la crisis puso al límite la estabilidad de la pareja - crédito @luisafernandaw/X

En un video publicado en las últimas horas, luego de la publicación de la entrevista en Los hombres sí lloran, Pipe Bueno confirmó que vio las palabras de la madre de sus hijos aludiendo a su crisis, mostrándose afectado y conmovido.

“Mi amor, te amo. Te amo, te amo mil veces y muchas gracias”, dijo al borde de las lágrimas y suspirando constantemente. “Creo que nunca había contado cosas tan importantes y vulnerables”, agregó.

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