Rockaton 2026 reunirá a más de 70 artistas en Medellín para apoyar a las familias afectadas por el terremoto

El Teatro Carlos Vieco de Medellín será sede de Rockaton 2026 para recolectar donaciones para los damnificados por el terremoto del 10 de agosto - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

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El Teatro Carlos Vieco de Medellín será el epicentro de una movilización sin precedentes de la escena musical de la ciudad, que busca recolectar donaciones para las comunidades damnificadas por el terremoto del 10 de agosto de 2026.

El evento, denominado Rockaton 2026, tendrá lugar durante dos días, el sábado 22 y el domingo 23 de agosto, con el fin de convocar a la ciudadanía a unirse con aportes solidarios que contribuyan a la recuperación de las zonas afectadas por el terremoto.

Según dio a conocer la organización de Rockaton 2026 a través de sus cuentas oficiales en redes sociales, la convocatoria agrupa a más de 70 artistas y bandas de diferentes estilos y trayectorias.

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Rockaton 2026 se realizará el 22 y 23 de agosto con una convocatoria solidaria para apoyar la recuperación de las zonas afectadas por el terremoto - crédito @rockaton2026/Instagram

Entre los participantes figuran nombres vinculados al heavy metal, el punk, el hip-hop, el rock alternativo y otros estilos formados en Medellín. Los confirmados en el cartel fueron:

AdriánMúsica

Alcolirykoz

Alejo García

Antised

Átomos

Averno

Baal

Bajo Tierra

Bengala (un proyecto conjunto de miembros de Grito, Nepentes y Los Suziox)

Black Fairy

Bless The Silence

Código Rojo

Crömlech

Crew Peligrosos

Danger

Daycore

De Bruces a Mí

Detective Wadd

El Club de Sordos

Ekhymosis (interpretando las canciones de su etapa ligada al heavy metal)

Xmosis (haciendo lo propio con su etapa de mayor éxito comercial)

Eternal

Fechoria

Futuro Simple

GobernxDxrEx

Golpe de Estado

Hasta el Fondo

Herpes

Hijos Bastardos del Blues

I.R.A.

Johnie All Stars

La 45

La Doble A

La Funk

La Pestilencia

La Punquería

La Sinfoniska

La Toma

Lemmings

Lëlo

Lilith

Los Árboles

Los Dones

Los Restos

Luna Caústica

Los Malkavian

Margarita Siempre Viva

Masacre

Miranda

Mortuanima

Nadie

Nación Criminal

Nekromantie

Neus

Noapto

O.D.I.O.

Parlantes

Perros de Reserva

Peste Mutantex

Polvo de Indio

Proxtatikoz

Providencia

Reencarnación

Released Minds

Rosita y los Nefastos

Señor Naranjo

T-Machines

Tenebrarum

The Mirror

Treath

Titán

Titánika

Venena

Violín Rock

Volqueta Espacial

Witchtrap

El cartel de Rockaton 2026 incluye figuras del heavy metal, el punk, el hip-hop y el rock alternativo locales, como Alcolirykoz, Ekhymosis, Crew Peligrosos, La Pestilencia y Masacre - crédito @rockaton2026/Instagram

La entrada al festival será mediante donaciones de insumos básicos. La organización solicitó a los asistentes que lleven víveres no perecederos como arroz, lentejas, fríjol, garbanzos, pasta, aceite, atún, harina, avena, leche en polvo, panela, chocolate, agua potable y alimentos para mascotas.

También se recibirán productos de aseo e higiene, entre ellos jabón de baño, jabón para ropa, champú, crema y cepillos dentales, papel higiénico, toallas higiénicas, pañales para bebés y adultos, y toallitas húmedas. Además, se podrán donar elementos de hábitat como colchones nuevos, mantas, sábanas, hamacas, ollas, platos, vasos, cubiertos, estufas portátiles, linternas y elementos básicos de cocina.

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La entrada a Rockaton 2026 será con donaciones de víveres no perecederos, agua potable, alimentos para mascotas y productos de aseo e higiene - crédito @rockaton2026/Instagram

Son más de 300 los fallecidos por el terremoto

De acuerdo con el último reporte de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), con fecha del 19 de agosto de 2026 a las 6:30 a.m., las víctimas mortales que dejó el terremoto de magnitud 7,4 con epicentro en San José del Palmar, Chocó, llegaron a 312. Se reportan 4.380 heridos y 290 desaparecidos para completar el balance humano de un movimiento telúrico cuyas consecuencias se extendieron por gran parte del territorio colombiano, con especial fuerza en el centro y occidente del país.

La magnitud del desastre abarca 15 departamentos y 470 municipios, con 143.533 familias afectadas —294.503 personas en total—. Los equipos de atención de emergencias lograron rescatar con vida a 358 personas.

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El rubro de vivienda concentra algunos de los datos más contundentes del informe: 134.282 inmuebles con daños, 29.680 destruidos por completo y 277 edificios colapsados. La infraestructura de servicios esenciales acusó el impacto con igual severidad: 334 centros de salud, 3.423 establecimientos educativos y 4.054 sedes comunitarias presentan afectaciones de diversa gravedad.

La Ungrd también documentó el deterioro de la red de conectividad y servicios públicos. 421 vías quedaron interrumpidas, 97 acueductos resultaron afectados y 56 puentes vehiculares junto a 13 peatonales sufrieron daños estructurales. A ello se suman 5 aeropuertos con afectaciones que limitan las operaciones de transporte aéreo en las zonas más comprometidas.

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