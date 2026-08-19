Rockaton 2026 reunirá a más de 70 artistas en Medellín para apoyar a las familias afectadas por el terremoto

El Teatro Carlos Vieco de Medellín será el epicentro de una movilización sin precedentes de la escena musical de la ciudad, que busca recolectar donaciones para las comunidades damnificadas por el terremoto del 10 de agosto de 2026.
El evento, denominado Rockaton 2026, tendrá lugar durante dos días, el sábado 22 y el domingo 23 de agosto, con el fin de convocar a la ciudadanía a unirse con aportes solidarios que contribuyan a la recuperación de las zonas afectadas por el terremoto.
Según dio a conocer la organización de Rockaton 2026 a través de sus cuentas oficiales en redes sociales, la convocatoria agrupa a más de 70 artistas y bandas de diferentes estilos y trayectorias.
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Entre los participantes figuran nombres vinculados al heavy metal, el punk, el hip-hop, el rock alternativo y otros estilos formados en Medellín. Los confirmados en el cartel fueron:
- AdriánMúsica
- Alcolirykoz
- Alejo García
- Antised
- Átomos
- Averno
- Baal
- Bajo Tierra
- Bengala (un proyecto conjunto de miembros de Grito, Nepentes y Los Suziox)
- Black Fairy
- Bless The Silence
- Código Rojo
- Crömlech
- Crew Peligrosos
- Danger
- Daycore
- De Bruces a Mí
- Detective Wadd
- El Club de Sordos
- Ekhymosis (interpretando las canciones de su etapa ligada al heavy metal)
- Xmosis (haciendo lo propio con su etapa de mayor éxito comercial)
- Eternal
- Fechoria
- Futuro Simple
- GobernxDxrEx
- Golpe de Estado
- Hasta el Fondo
- Herpes
- Hijos Bastardos del Blues
- I.R.A.
- Johnie All Stars
- La 45
- La Doble A
- La Funk
- La Pestilencia
- La Punquería
- La Sinfoniska
- La Toma
- Lemmings
- Lëlo
- Lilith
- Los Árboles
- Los Dones
- Los Restos
- Luna Caústica
- Los Malkavian
- Margarita Siempre Viva
- Masacre
- Miranda
- Mortuanima
- Nadie
- Nación Criminal
- Nekromantie
- Neus
- Noapto
- O.D.I.O.
- Parlantes
- Perros de Reserva
- Peste Mutantex
- Polvo de Indio
- Proxtatikoz
- Providencia
- Reencarnación
- Released Minds
- Rosita y los Nefastos
- Señor Naranjo
- T-Machines
- Tenebrarum
- The Mirror
- Treath
- Titán
- Titánika
- Venena
- Violín Rock
- Volqueta Espacial
- Witchtrap
La entrada al festival será mediante donaciones de insumos básicos. La organización solicitó a los asistentes que lleven víveres no perecederos como arroz, lentejas, fríjol, garbanzos, pasta, aceite, atún, harina, avena, leche en polvo, panela, chocolate, agua potable y alimentos para mascotas.
También se recibirán productos de aseo e higiene, entre ellos jabón de baño, jabón para ropa, champú, crema y cepillos dentales, papel higiénico, toallas higiénicas, pañales para bebés y adultos, y toallitas húmedas. Además, se podrán donar elementos de hábitat como colchones nuevos, mantas, sábanas, hamacas, ollas, platos, vasos, cubiertos, estufas portátiles, linternas y elementos básicos de cocina.
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Son más de 300 los fallecidos por el terremoto
De acuerdo con el último reporte de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), con fecha del 19 de agosto de 2026 a las 6:30 a.m., las víctimas mortales que dejó el terremoto de magnitud 7,4 con epicentro en San José del Palmar, Chocó, llegaron a 312. Se reportan 4.380 heridos y 290 desaparecidos para completar el balance humano de un movimiento telúrico cuyas consecuencias se extendieron por gran parte del territorio colombiano, con especial fuerza en el centro y occidente del país.
La magnitud del desastre abarca 15 departamentos y 470 municipios, con 143.533 familias afectadas —294.503 personas en total—. Los equipos de atención de emergencias lograron rescatar con vida a 358 personas.
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El rubro de vivienda concentra algunos de los datos más contundentes del informe: 134.282 inmuebles con daños, 29.680 destruidos por completo y 277 edificios colapsados. La infraestructura de servicios esenciales acusó el impacto con igual severidad: 334 centros de salud, 3.423 establecimientos educativos y 4.054 sedes comunitarias presentan afectaciones de diversa gravedad.
La Ungrd también documentó el deterioro de la red de conectividad y servicios públicos. 421 vías quedaron interrumpidas, 97 acueductos resultaron afectados y 56 puentes vehiculares junto a 13 peatonales sufrieron daños estructurales. A ello se suman 5 aeropuertos con afectaciones que limitan las operaciones de transporte aéreo en las zonas más comprometidas.
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