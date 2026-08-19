James Rodríguez volvería a Europa: esto se sabe sobre el equipo que lo ficharía y su salario

James Rodríguez terminó el Mundial 2026 y empezó a buscar equipo porque no renovó contrato con Minnesota United - crédito FCF

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James Rodríguez completa casi dos meses en la búsqueda de un equipo en el mercado de fichajes, debido a que no renovó contrato con Minnesota United, cuyo vínculo acabó el 30 de junio, y terminó el Mundial 2026 en calidad de agente libre, pero prácticamente sin nadie interesado en sus servicios.

De la nada, habría aparecido una oferta de un club en Europa por James, la cual llamó la atención porque se trata de un conjunto que pasó toda su vida en las divisiones de ascenso, ahora hace parte de la máxima categoría de su país y su proyecto deportivo es un misterio.

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De esta manera, el colombiano encontraría equipo antes del cierre del mercado de fichajes en las principales ligas del Viejo Continente, donde también sonó para llegar a la Lazio de Italia, pero todo se congeló en las últimas semanas y el tema nunca se volvió a discutir.

Este sería el nuevo equipo de James

En los últimos años, son pocos los equipos que aparecieron en el mercado con una oferta formal por el colombiano, debido a su inestabilidad a nivel de clubes, problemas con entrenadores, demoras en la adaptación y problemas físicos que lo sacan de los partidos durante mucho tiempo.

La cuenta de X llamada As Marca afirmó que James Rodríguez sería el fichaje del Corum, escuadra de la Superliga de Turquía, e incluso aseguró que habría un acuerdo, pero hasta ahora no se tiene esa información confirmada por ninguna de las partes en el supuesto negocio.

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El Corum de Turquía sería el nuevo equipo de James Rodríguez, a falta de otras ofertas en el exterior - crédito @asmarcatr/X

Esa institución nació en 1997, desde 2011 que existe en el profesionalismo porque ingresó a la tercera división, luego apareció en la segunda categoría desde 2023 y, para la temporada 2026/2027, hace parte de la Superliga después de quedarse con el ascenso en la promoción.

Medios como Marca mencionaron que el contrato de James con el Corum sería de 4,5 millones de dólares por temporada “para convencer al capitán de la Selección Colombia”, pues el proyecto deportivo es todo un misterio porque, por ahora, el principal objetivo es evitar el descenso.

Mientras encuentra un equipo, James Rodríguez entrena por su cuenta en las calles de Madrid - crédito @s.rodriguez02/Instagram

“Esta cifra coloca a la institución turca en una posición dominante dentro de la puja financiera, superando las posibilidades económicas de otros clubes interesados que han dudado en igualar las pretensiones salariales del zurdo”, añadió el diario español sobre la negociación.

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¿James Rodríguez volverá a la selección Colombia?

El exfutbolista Mario Alberto Yepes afirmó que James Rodríguez ya habría definido si continuará o no en la Selección Colombia, pues después del Mundial 2026 fue uno de los más criticados por su bajo nivel y falta de minutos en la temporada, lo que pesó en su rendimiento en los cinco partidos en el torneo.

“No he hablado con él, pero nos vamos a dar cuenta más adelante. No la ha hecho pública, pero estoy convencido de que ya tomó su decisión de si va a seguir o no en la Selección”, dijo el excapitán del equipo nacional, previo al partido benéfico en El Campín por las víctimas del terremoto.

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James Rodríguez juega con la selección Colombia desde 2011 y no se sabe si continuará para el proceso rumbo al Mundial 2030 - crédito Raquel Cunha/REUTERS

La presencia de James fue determinante en la estructura del combinado nacional en los últimos años, pues fue el líder en los mundiales de Brasil 2014, Rusia 2018 y Norteamérica 2026, además de conseguir el tercer puesto en la Copa América Centenario 2026 y el subcampeonato en la Copa América 2024.

Sin embargo, también se convirtió en blanco de polémicas por situaciones como la eliminación en las clasificatorias a Qatar 2022, sus líos con el entonces técnico Reinaldo Rueda y el favoritismo con Néstor Lorenzo para llevarlo al Mundial 2026, pese a que no se encontraba en condiciones por la falta de ritmo.

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