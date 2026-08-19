Los Inquietos del Vallenato resultaron lesionados tras fuerte explosión en el escenario: “Me ocasionó una quemadura de primer grado”

Un mal manejo de la pirotecnia sobre el escenario terminó por afectar a varios integrantes de la banda - crédito Elrinconvallenato.com / Facebook

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Una explosión de pirotecnia sobre la tarima dejó heridos a músicos de Los Inquietos del Vallenato durante un concierto en Chicoral, Tolima, y obligó a suspender en forma momentánea la presentación antes de que la agrupación regresara al escenario para cumplir con el público.

El cantante Maicol Delgado fue el más afectado, puesto que sufrió una quemadura de primer grado en el brazo derecho. Además, se descartaron lesiones en el rostro y en los ojos, que fueron su principal temor tras el estallido, luego de ser atendido por especialistas en un hospital cercano.

“Me impactó en el brazo derecho. Me ocasionó una quemadura de primer grado y claro, eso estaba rojo, botando sangre”, dijo Delgado. El vocalista contó además que fue trasladado al hospital ubicado detrás del lugar del concierto, donde limpiaron la herida y confirmaron que el daño no había alcanzado otras zonas.

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De acuerdo con el reporte que entregaron los miembros de la famosa agrupación vallenata, el accidente ocurrió cuando un artefacto pirotécnico quedó orientado hacia el interior del escenario y explotó en dirección a los músicos.

Según relataron los integrantes en un video difundido tras el concierto, varios artistas resultaron alcanzados por la detonación y, en un primer momento, llegaron a pensar que podía tratarse de un atentado.

Pedro Alvarado explicó que la descarga impactó a toda la agrupación y él mismo sufrió una lesión en una pierna, mientras que una de las coristas recibió un golpe en el abdomen.

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La agrupación tuvo un fuerte susto al pensar que se trataría de un atentado, aunque solo fue un accidente - crédito Los inquietos del vallenato / Instagram

La lesión más grave fue la del vocalista Maicol Delgado

El cantante relató que salió del escenario en medio de una fuerte angustia porque creyó que la explosión podía haberlo golpeado en el rostro: “Pensé que de pronto me hubiese impactado en la cara o en un ojo, lo hubiese perdido o algo así. Gracias a Dios no pasó a mayores”.

Mientras era atendido, Pedro Alvarado tuvo que continuar parte del concierto solo. El músico dijo que alcanzó a cantar unas cinco canciones mientras intentaba saber qué había ocurrido con su compañero, al que se habían llevado para recibir asistencia.

La agrupación interrumpió la presentación apenas ocurrió la explosión, que describieron como muy fuerte. Después de la atención médica, los integrantes regresaron a la tarima y terminaron el compromiso con el público pese a las lesiones y al susto.

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Delgado explicó que el dolor en el brazo le dificultaba incluso sostener el micrófono. Aun así, el grupo completó el espectáculo y luego grabó un mensaje para responder a la preocupación de sus seguidores, que los habían visto vendados y se preguntaban qué había pasado.

Los cantantes se vieron afectados por el montaje de la pirotecnia - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Los músicos seguirán con sus presentaciones en el país

Los integrantes de Los Inquietos del Vallenato aseguraron que, más allá de las quemaduras y la preocupación inicial, todos se encuentran bien de salud. También afirmaron que el episodio no alterará los compromisos que ya tienen programados en distintas zonas del país.

En ese mismo mensaje, los músicos agradecieron el acompañamiento recibido después del accidente. La agrupación sostuvo que todo quedó en un susto y que ninguno de los heridos presentó consecuencias más graves tras la explosión ocurrida en Chicoral.

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El público se mostró muy preocupado por la situación - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Ante sus declaraciones, sus seguidores les dejaron mensajes de apoyo como: “Que el señor los proteja siempre, donde quiera que vayan”, “No me imagino el susto que pasaron”, “Dios mío, menos mal a ninguno le dio en el rostro” y “Que peligro tanto fuego en esas presentaciones”.

En la mayoría de comentarios se puede ver que los ciudadanos se preocupan por ellos, teniendo en cuenta que la agrupación canta éxitos del ayer que siguen haciendo bailar y llorar a varias generaciones en todo el país.