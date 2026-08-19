Colombia
Agregar Infobae enGoogle

Los Inquietos del Vallenato resultaron lesionados tras fuerte explosión en el escenario: “Me ocasionó una quemadura de primer grado”

Los integrantes de la popular agrupación musical entregaron detalles sobre les ocurrió durante una de sus presentaciones

Un mal manejo de la pirotecnia sobre el escenario terminó por afectar a varios integrantes de la banda - crédito Elrinconvallenato.com / Facebook

Guardar

Una explosión de pirotecnia sobre la tarima dejó heridos a músicos de Los Inquietos del Vallenato durante un concierto en Chicoral, Tolima, y obligó a suspender en forma momentánea la presentación antes de que la agrupación regresara al escenario para cumplir con el público.

El cantante Maicol Delgado fue el más afectado, puesto que sufrió una quemadura de primer grado en el brazo derecho. Además, se descartaron lesiones en el rostro y en los ojos, que fueron su principal temor tras el estallido, luego de ser atendido por especialistas en un hospital cercano.

Me impactó en el brazo derecho. Me ocasionó una quemadura de primer grado y claro, eso estaba rojo, botando sangre”, dijo Delgado. El vocalista contó además que fue trasladado al hospital ubicado detrás del lugar del concierto, donde limpiaron la herida y confirmaron que el daño no había alcanzado otras zonas.

PUBLICIDAD

De acuerdo con el reporte que entregaron los miembros de la famosa agrupación vallenata, el accidente ocurrió cuando un artefacto pirotécnico quedó orientado hacia el interior del escenario y explotó en dirección a los músicos.

Según relataron los integrantes en un video difundido tras el concierto, varios artistas resultaron alcanzados por la detonación y, en un primer momento, llegaron a pensar que podía tratarse de un atentado.

Pedro Alvarado explicó que la descarga impactó a toda la agrupación y él mismo sufrió una lesión en una pierna, mientras que una de las coristas recibió un golpe en el abdomen.

PUBLICIDAD

La agrupación tuvo un fuerte susto al pensar que se trataría de un atentado, aunque solo fue un accidente - crédito Los inquietos del vallenato / Instagram
La agrupación tuvo un fuerte susto al pensar que se trataría de un atentado, aunque solo fue un accidente - crédito Los inquietos del vallenato / Instagram

La lesión más grave fue la del vocalista Maicol Delgado

El cantante relató que salió del escenario en medio de una fuerte angustia porque creyó que la explosión podía haberlo golpeado en el rostro: “Pensé que de pronto me hubiese impactado en la cara o en un ojo, lo hubiese perdido o algo así. Gracias a Dios no pasó a mayores”.

Mientras era atendido, Pedro Alvarado tuvo que continuar parte del concierto solo. El músico dijo que alcanzó a cantar unas cinco canciones mientras intentaba saber qué había ocurrido con su compañero, al que se habían llevado para recibir asistencia.

La agrupación interrumpió la presentación apenas ocurrió la explosión, que describieron como muy fuerte. Después de la atención médica, los integrantes regresaron a la tarima y terminaron el compromiso con el público pese a las lesiones y al susto.

Delgado explicó que el dolor en el brazo le dificultaba incluso sostener el micrófono. Aun así, el grupo completó el espectáculo y luego grabó un mensaje para responder a la preocupación de sus seguidores, que los habían visto vendados y se preguntaban qué había pasado.

Multitud de personas con los brazos alzados en un concierto. Escenario con músicos silueteados e instrumentos bajo luces de colores y humo.
Los cantantes se vieron afectados por el montaje de la pirotecnia - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Los músicos seguirán con sus presentaciones en el país

Los integrantes de Los Inquietos del Vallenato aseguraron que, más allá de las quemaduras y la preocupación inicial, todos se encuentran bien de salud. También afirmaron que el episodio no alterará los compromisos que ya tienen programados en distintas zonas del país.

En ese mismo mensaje, los músicos agradecieron el acompañamiento recibido después del accidente. La agrupación sostuvo que todo quedó en un susto y que ninguno de los heridos presentó consecuencias más graves tras la explosión ocurrida en Chicoral.

show, concierto, recital, muchedumbre, audiencia - VisualesIA
El público se mostró muy preocupado por la situación - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Ante sus declaraciones, sus seguidores les dejaron mensajes de apoyo como: “Que el señor los proteja siempre, donde quiera que vayan”, “No me imagino el susto que pasaron”, “Dios mío, menos mal a ninguno le dio en el rostro” y “Que peligro tanto fuego en esas presentaciones”.

En la mayoría de comentarios se puede ver que los ciudadanos se preocupan por ellos, teniendo en cuenta que la agrupación canta éxitos del ayer que siguen haciendo bailar y llorar a varias generaciones en todo el país.

Temas Relacionados

Los Inquietos del VallenatoChicoralTolimaColombia-EntretenimientoColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

EN VIVO - Santa Fe vs. River Plate, Copa Sudamericana: el “León” libera las últimas 350 boletas para el partido

El partido entre dos campeones del certamen internacional servirá de plataforma para recibir donaciones que serán destinadas a las víctimas del terremoto del 10 de agosto

EN VIVO - Santa Fe vs. River Plate, Copa Sudamericana: el “León” libera las últimas 350 boletas para el partido

Yina Calderón habría sido convocada para ser villana en Telemundo, el papel que su trayectoria en realities siempre anticipó

La empresaria de fajas y DJ colombiana, expulsada de ‘Protagonistas de Nuestra Tele’ en 2013 por lanzarle un cuchillo a un compañero y eliminada de ‘La Casa de los Famosos Colombia’ en 2025 con menos del 10% de los votos, llegaría ahora a ‘La casa de los villanos’

Yina Calderón habría sido convocada para ser villana en Telemundo, el papel que su trayectoria en realities siempre anticipó

Mamá del joven de 13 años que se unió a labores de rescate por el terremoto en Pereira contó detalles de la vida del menor: “Tiene su negocio ambulante”

Las declaraciones de Juan Pablo Sánchez se hicieron virales sus declaraciones en medios internacionales

Mamá del joven de 13 años que se unió a labores de rescate por el terremoto en Pereira contó detalles de la vida del menor: “Tiene su negocio ambulante”

Habría que demoler unos 250 inmuebles en Cali tras el terremoto del 10 de agosto, confirmó la Alcaldía

El plan municipal estima que cerca del 30 % de al menos 700 predios inspeccionados por riesgo deberán ser derribados, mientras las revisiones en terreno continúan con apoyo de expertos voluntarios del exterior

Habría que demoler unos 250 inmuebles en Cali tras el terremoto del 10 de agosto, confirmó la Alcaldía

Pipe Bueno reveló cómo las adicciones y una crisis familiar casi destruyen su relación con Luisa Fernanda W: “Me levantó y ya no están mis hijos”

El cantante confesó que, durante su etapa en México, cayó en excesos y afrontó momentos límite que llevaron a su esposa a sufrir ataques de pánico y a considerar la separación

Pipe Bueno reveló cómo las adicciones y una crisis familiar casi destruyen su relación con Luisa Fernanda W: “Me levantó y ya no están mis hijos”
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Reportan ataque con drones cargados de explosivos contra el Ejército en Ábrego, Norte de Santander: lo atribuyen al ELN

Reportan ataque con drones cargados de explosivos contra el Ejército en Ábrego, Norte de Santander: lo atribuyen al ELN

Silvana Guerrero, comandante del Frente de Guerra Nororiental del ELN, se pronunció tras el primer bombardeo del Gobierno de Abelardo de la Espriella: “El plan es el mismo”

Dramático relato de un ciudadano que quedó en medio del ataque armado en Rioblanco, Tolima: “De montaña a montaña se están disparando”

Ataque con drones explosivos sacude Rioblanco, Tolima: autoridades refuerzan presencia por hostigamientos armados

Combates entre el Ejército y disidencias de las Farc generan confinamiento masivo en El Tambo, Cauca: esto se sabe

ENTRETENIMIENTO

Yina Calderón habría sido convocada para ser villana en Telemundo, el papel que su trayectoria en realities siempre anticipó

Yina Calderón habría sido convocada para ser villana en Telemundo, el papel que su trayectoria en realities siempre anticipó

Pipe Bueno reveló cómo las adicciones y una crisis familiar casi destruyen su relación con Luisa Fernanda W: “Me levantó y ya no están mis hijos”

Carolina Ramírez confirmó que participará en el concierto de ‘La Reina del Flow’ y reveló que su casa en Cali se vio afectada por el terremoto:  “Necesito hacerlo”

Luisa Vergara contó detalles de su participación en ‘MasterChef Celebrity’: “No lo buscaba, no lo anhelaba”

Claudia Serrato, mánager de Lina Tejeiro, se sometió a su primera quimioterapia: “Tuve que cerrar mis ojos, respirar profundo y orar”

Deportes

EN VIVO - Santa Fe vs. River Plate, Copa Sudamericana: el “León” libera las últimas 350 boletas para el partido

EN VIVO - Santa Fe vs. River Plate, Copa Sudamericana: el “León” libera las últimas 350 boletas para el partido

El colombiano Miguel Ángel Borja dejará el fútbol árabe: será nuevo jugador del América de México

América de Cali tomó drástica decisión con respecto a jugar en el Pascual Guerrero: “Totalmente en solidaridad”

Este será el día y la ciudad de Estados Unidos donde Colombia jugará contra Paraguay en la próxima fecha FIFA

Así se modernizó Águilas Doradas, la empresa familiar que espera repetir los casos de Daniel Muñoz y Kevin Castaño: “Llegó el relevo generacional”