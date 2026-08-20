Colombia
Agregar Infobae enGoogle

Por video donde aparece con un arma de fuego amenazando a petristas, la Procuraduría abrió investigación contra el concejal Oswaldo Díaz

Representantes del petrismo en el Cesar, como Alexandra Pineda, pidieron sanciones ejemplares y advirtieron que la intimidación armada no puede formar parte del debate público ni de la función pública

Oswaldo Díaz, perteneciente al Partido Conservador, apareció exhibiendo un arma de fuego y pronuncia una amenaza dirigida a personas identificadas con el petrismo - crédito @agmethescaf/X

Guardar

La difusión de un video en el que el concejal Oswaldo Díaz Ortiz exhibe un arma y dirige declaraciones hacia simpatizantes del petrismo desencadenó una investigación disciplinaria en su contra por parte de la Procuraduría Regional de Instrucción del Cesar.

La grabación, que circula ampliamente en redes sociales y dura alrededor de 15 segundos, muestra al funcionario sosteniendo un arma y afirmando: “listo para la guerra. Cualquier petrista que venga, eso va a llevar el balín”. Este mensaje fue interpretado por distintos sectores como un acto de intimidación con motivación política.

Tras la viralización del material, la Procuraduría dispuso la apertura de un expediente para determinar si el comportamiento del concejal configura una falta disciplinaria.

PUBLICIDAD

Entre las primeras diligencias ordenadas figuran la solicitud de la hoja de vida del funcionario y documentos relacionados con su posesión ante el Concejo de Valledupar, además de la recolección de sus publicaciones y comentarios en plataformas digitales. El objetivo es establecer si existe un patrón de conductas que puedan vulnerar normas de convivencia democrática.

Un video de pocos segundos puso en el centro de la controversia al concejal de Valledupar Oswaldo Díaz tras aparecer con un arma de fuego - crédito @agmethescaf/X
Un video de pocos segundos puso en el centro de la controversia al concejal de Valledupar Oswaldo Díaz tras aparecer con un arma de fuego - crédito @agmethescaf/X

Adicionalmente, el Ministerio Público dispuso la realización de un análisis técnico-científico del video para confirmar tanto su autenticidad como su integridad.

Este estudio busca determinar si el contenido corresponde efectivamente a expresiones del concejal Díaz Ortiz o si, por el contrario, pudo haber sido manipulado antes de su difusión.

PUBLICIDAD

El caso generó reacciones inmediatas en el ámbito político regional. La representante a la Cámara por el Cesar, Alexandra Pineda, calificó las palabras del cabildante como una amenaza directa, señalando que la función pública no puede utilizarse para intimidar a adversarios ideológicos.

Pineda cuestionó especialmente que el concejal invoque su vínculo con la reserva de la Policía, lo que, a su juicio, agrava el contexto de intimidación política.

La congresista anunció que el incidente ya ha sido puesto en conocimiento de varias entidades. Según explicó, se han iniciado gestiones ante la Fiscalía General de la Nación, la Personería, la Defensoría del Pueblo y la propia Procuraduría para que se investigue de fondo lo sucedido y se aseguren condiciones de respeto hacia quienes se sienten amenazados.

Procuraduría investiga a concejal de Valledupar Oswaldo Díaz - crédito Colprensa - @oswaldojuandiaz/Instagram
Procuraduría investiga a concejal de Valledupar Oswaldo Díaz - crédito Colprensa - @oswaldojuandiaz/Instagram

Oswaldo Díaz afirmó que hubo manipulación de grabación y ofreció disculpas por polémico video: “El material presenta una edición”

El concejal Oswaldo Díaz aseguró que el material difundido no refleja su postura política ni sus métodos de trabajo como integrante del concejo municipal.

Según el funcionario, la grabación fue modificada: “El material que está circulando presenta una edición y una construcción que no refleja fielmente mis expresiones, mi pensamiento ni mi manera de relacionarme con quienes tienen posiciones políticas diferentes a las mías”, declaró.

Durante su pronunciamiento, el concejal se dirigió a los simpatizantes del petrismo y a otros sectores, insistiendo en que no utiliza ni la descalificación ni la violencia para participar en debates públicos.

Reiteró su compromiso con el ejercicio de sus funciones en el municipio del Cesar y ofreció disculpas a quienes se sintieron afectados: “Nunca ha sido mi filosofía promover la violencia, la guerra, el odio político ni la estigmatización de una persona por sus ideas. Creo que es debate democrático, incluso cuando existen profundas diferencias”, afirmó.

Oswaldo Díaz, concejal de Valledupar, afirmpo que su video polémico fue editado y no refleja sus verdaderos pensamientos, y ofrece disculpas a quienes se sintieron ofendidos - crédito @oswaldojuandiaz/X

Díaz subrayó que su labor como funcionario implica representar a la ciudadanía sin distinción ideológica. Sobre el alcance de sus disculpas, aclaró: “No implica reconocer como propias expresiones o interpretaciones que no corresponden a mi pensamiento”, marcando distancia frente a algunas de las lecturas surgidas tras la difusión del video.

El concejal indicó que las circunstancias que rodean la producción y divulgación del material serán evaluadas por las autoridades competentes y adelantó que se abstendrá de comentar detalles específicos hasta que se resuelvan los procesos legales correspondientes.

Hizo un llamado a la responsabilidad en el uso de las plataformas digitales: “Una edición, una modificación o la circulación descontextualizada de contenido puede transformar su significado u ocasionar graves afectaciones a las personas”.

Finalmente, Díaz instó a bajar la confrontación política y defender el respeto entre ciudadanos con opiniones divergentes: “Podemos pensar distinto sin convertirnos en enemigos”, concluyó.

Temas Relacionados

Oswaldo DíazConcejal de ValleduparProcuraduríaIzquierda políticaColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Juliana Guerrero no se presentó a la audiencia de acusación por supuestos títulos falsos: la diligencia fue aplazada

El juez 46 de conocimiento de Bogotá indicó que fue notificado a última hora por el abogado defensor de Juliana Guerrero para solicitar el aplazamiento de la audiencia

Juliana Guerrero no se presentó a la audiencia de acusación por supuestos títulos falsos: la diligencia fue aplazada

Ministerio de Agricultura aseguró que el gobierno Petro dejó una nómina paralela de miles de personas en esa cartera: le costaría un billón de pesos a la Nación

La cartera cuestionó la excesiva contratación, que cubriría a unos 18.000 contratos, en medio de la crisis que presenta el país por cuenta del terremoto de magnitud 7,4 que dejó graves afectaciones en varias regiones del país

Ministerio de Agricultura aseguró que el gobierno Petro dejó una nómina paralela de miles de personas en esa cartera: le costaría un billón de pesos a la Nación

Estos serán los tres amistosos que tendrá la selección Colombia en la próxima fecha FIFA: la FCF confirmó los rivales de la Tricolor

Los partidos de preparación tendrán como objetivo principal preparar lo que será el camino mundialista para Argentina, Uruguay y Paraguay en 2030, y la Copa América de 2028

Estos serán los tres amistosos que tendrá la selección Colombia en la próxima fecha FIFA: la FCF confirmó los rivales de la Tricolor

Nueva EPS debería destinar $200.000 millones liberados de embargos para atender la emergencia por el terremoto, aseguró la Procuraduría

El Ministerio Público solicitó priorizar la prestación de servicios, medicamentos, tratamientos y procedimientos para garantizar la atención oportuna de los usuarios

Nueva EPS debería destinar $200.000 millones liberados de embargos para atender la emergencia por el terremoto, aseguró la Procuraduría

Tras el anuncio del matrimonio de Aida Victoria Merlano, ‘El Agropecuario’ reveló que acudirá a la Fiscalía porque no sabe dónde está su hijo: “No regresó”

Horas después del anuncio de compromiso de Aida Victoria Merlano con el streamer Escro, Juan David Tejada reveló que el menor no volvió al país en la fecha acordada y que le han impedido mantener comunicación con él

Tras el anuncio del matrimonio de Aida Victoria Merlano, ‘El Agropecuario’ reveló que acudirá a la Fiscalía porque no sabe dónde está su hijo: “No regresó”
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Reportan ataque con drones cargados de explosivos contra el Ejército en Ábrego, Norte de Santander: lo atribuyen al ELN

Reportan ataque con drones cargados de explosivos contra el Ejército en Ábrego, Norte de Santander: lo atribuyen al ELN

Silvana Guerrero, comandante del Frente de Guerra Nororiental del ELN, se pronunció tras el primer bombardeo del Gobierno de Abelardo de la Espriella: “El plan es el mismo”

Dramático relato de un ciudadano que quedó en medio del ataque armado en Rioblanco, Tolima: “De montaña a montaña se están disparando”

Ataque con drones explosivos sacude Rioblanco, Tolima: autoridades refuerzan presencia por hostigamientos armados

Combates entre el Ejército y disidencias de las Farc generan confinamiento masivo en El Tambo, Cauca: esto se sabe

ENTRETENIMIENTO

Tras el anuncio del matrimonio de Aida Victoria Merlano, ‘El Agropecuario’ reveló que acudirá a la Fiscalía porque no sabe dónde está su hijo: “No regresó”

Tras el anuncio del matrimonio de Aida Victoria Merlano, ‘El Agropecuario’ reveló que acudirá a la Fiscalía porque no sabe dónde está su hijo: “No regresó”

Aída Victoria Merlano respondió a las críticas por anunciar su matrimonio y no mostrar ayudas al Chocó tras el terremoto: “Pena debería darle al chismoso”

Leonor Espinosa y Jorge Rausch tuvieron fuerte discusión en redes sociales: “Jamás cambiaría el rigor de la cocina por la fama de un programa de televisión”

Jorge Rausch se pronunció sobre los reclamos que le hizo Lina Tejeiro en ‘MasterChef Celebrity’: “Juzgamos platos, no personas”

Jhonny Rivera brindó refugio en su finca a adultos mayores afectados por el terremoto en Colombia: “Qué felicidad poder ayudarlos”

Deportes

Estos serán los tres amistosos que tendrá la selección Colombia en la próxima fecha FIFA: la FCF confirmó los rivales de la Tricolor

Estos serán los tres amistosos que tendrá la selección Colombia en la próxima fecha FIFA: la FCF confirmó los rivales de la Tricolor

Atlético Nacional y Jaguares fueron sancionados por los disturbios durante el partido en Montería entre barras del equipo verdolaga

Este fue el fuerte choque de dos jugadores en el partido Inter de Bogotá vs. Cúcuta Deportivo por la Liga BetPlay: uno salió del estadio en ambulancia

Selección de Ecuador estaría planenado nacionalizar a colombiano que es figura en el fútbol de ese país: de quién se trata

Defensor de la selección Colombia sufrió dura lesión y no podrá estar para la próxima fecha FIFA