Por video donde aparece con un arma de fuego amenazando a petristas, la Procuraduría abrió investigación contra el concejal Oswaldo Díaz

Oswaldo Díaz, perteneciente al Partido Conservador, apareció exhibiendo un arma de fuego y pronuncia una amenaza dirigida a personas identificadas con el petrismo - crédito @agmethescaf/X

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La difusión de un video en el que el concejal Oswaldo Díaz Ortiz exhibe un arma y dirige declaraciones hacia simpatizantes del petrismo desencadenó una investigación disciplinaria en su contra por parte de la Procuraduría Regional de Instrucción del Cesar.

La grabación, que circula ampliamente en redes sociales y dura alrededor de 15 segundos, muestra al funcionario sosteniendo un arma y afirmando: “listo para la guerra. Cualquier petrista que venga, eso va a llevar el balín”. Este mensaje fue interpretado por distintos sectores como un acto de intimidación con motivación política.

Tras la viralización del material, la Procuraduría dispuso la apertura de un expediente para determinar si el comportamiento del concejal configura una falta disciplinaria.

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Entre las primeras diligencias ordenadas figuran la solicitud de la hoja de vida del funcionario y documentos relacionados con su posesión ante el Concejo de Valledupar, además de la recolección de sus publicaciones y comentarios en plataformas digitales. El objetivo es establecer si existe un patrón de conductas que puedan vulnerar normas de convivencia democrática.

Un video de pocos segundos puso en el centro de la controversia al concejal de Valledupar Oswaldo Díaz tras aparecer con un arma de fuego - crédito @agmethescaf/X

Adicionalmente, el Ministerio Público dispuso la realización de un análisis técnico-científico del video para confirmar tanto su autenticidad como su integridad.

Este estudio busca determinar si el contenido corresponde efectivamente a expresiones del concejal Díaz Ortiz o si, por el contrario, pudo haber sido manipulado antes de su difusión.

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El caso generó reacciones inmediatas en el ámbito político regional. La representante a la Cámara por el Cesar, Alexandra Pineda, calificó las palabras del cabildante como una amenaza directa, señalando que la función pública no puede utilizarse para intimidar a adversarios ideológicos.

Pineda cuestionó especialmente que el concejal invoque su vínculo con la reserva de la Policía, lo que, a su juicio, agrava el contexto de intimidación política.

La congresista anunció que el incidente ya ha sido puesto en conocimiento de varias entidades. Según explicó, se han iniciado gestiones ante la Fiscalía General de la Nación, la Personería, la Defensoría del Pueblo y la propia Procuraduría para que se investigue de fondo lo sucedido y se aseguren condiciones de respeto hacia quienes se sienten amenazados.

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Procuraduría investiga a concejal de Valledupar Oswaldo Díaz - crédito Colprensa - @oswaldojuandiaz/Instagram

Oswaldo Díaz afirmó que hubo manipulación de grabación y ofreció disculpas por polémico video: “El material presenta una edición”

El concejal Oswaldo Díaz aseguró que el material difundido no refleja su postura política ni sus métodos de trabajo como integrante del concejo municipal.

Según el funcionario, la grabación fue modificada: “El material que está circulando presenta una edición y una construcción que no refleja fielmente mis expresiones, mi pensamiento ni mi manera de relacionarme con quienes tienen posiciones políticas diferentes a las mías”, declaró.

Durante su pronunciamiento, el concejal se dirigió a los simpatizantes del petrismo y a otros sectores, insistiendo en que no utiliza ni la descalificación ni la violencia para participar en debates públicos.

Reiteró su compromiso con el ejercicio de sus funciones en el municipio del Cesar y ofreció disculpas a quienes se sintieron afectados: “Nunca ha sido mi filosofía promover la violencia, la guerra, el odio político ni la estigmatización de una persona por sus ideas. Creo que es debate democrático, incluso cuando existen profundas diferencias”, afirmó.

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Oswaldo Díaz, concejal de Valledupar, afirmpo que su video polémico fue editado y no refleja sus verdaderos pensamientos, y ofrece disculpas a quienes se sintieron ofendidos - crédito @oswaldojuandiaz/X

Díaz subrayó que su labor como funcionario implica representar a la ciudadanía sin distinción ideológica. Sobre el alcance de sus disculpas, aclaró: “No implica reconocer como propias expresiones o interpretaciones que no corresponden a mi pensamiento”, marcando distancia frente a algunas de las lecturas surgidas tras la difusión del video.

El concejal indicó que las circunstancias que rodean la producción y divulgación del material serán evaluadas por las autoridades competentes y adelantó que se abstendrá de comentar detalles específicos hasta que se resuelvan los procesos legales correspondientes.

Hizo un llamado a la responsabilidad en el uso de las plataformas digitales: “Una edición, una modificación o la circulación descontextualizada de contenido puede transformar su significado u ocasionar graves afectaciones a las personas”.

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Finalmente, Díaz instó a bajar la confrontación política y defender el respeto entre ciudadanos con opiniones divergentes: “Podemos pensar distinto sin convertirnos en enemigos”, concluyó.