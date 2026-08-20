Defensor de la selección Colombia sufrió dura lesión y no podrá estar para la próxima fecha FIFA

Yerson Mosquera se lesionó con el Wolverhampton y quedó descartado para los próximos partidos de fogueo de la Selección Colombia en Estados Unidos-crédito Jason Cairnduff/imágenes en acción vía REUTERS

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La selección Colombia jugará la fecha FIFA de septiembre-octubre de 2026 ante México, Paraguay y Perú, y será el comienzo de la segunda parte del ciclo de Néstor Lorenzo al mando del cuadro “Cafetero”.

Pese a que el Mundial de la FIFA de Estados Unidos, México y Canadá es parte de la historia de la Tricolor, las ausencias de varias figuras que estuvieron en el proceso bajo el técnico argentino Néstor Lorenzo esperan regresar a las convocatorias.

Pero desafortunadamente, el 19 de agosto de 2026, se conoció que el defensor Yerson Mosquera del Wolverhampton de Inglaterra no podrá hacer parte de la convocatoria ya que se lesionó en la primera fecha del Championship (segunda división de Inglaterra) ante el Blackburn Rovers.

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Néstor Lorenzo podría perder a Yerson Mosquera para la fecha FIFA si la recuperación del zaguero no avanza dentro de los plazos previstos-crédito Jason Cairdnuff/REUTERS imágenes en acción

El 20 de agosto de 2026, el diario Express and Star de Inglaterra detalló que Yerson Mosquera junto a su compañero Kieran Trippier (exdefensor del Tottenham y la selección de Inglaterra) no jugarán hasta el 20 de septiembre de 2026 ya que su recuperación será de un mes antes de volver a los trabajos de entrenamiento:

“Los defensas de los Wolves, Kieran Trippier y Yerson Mosquera, estarán de baja durante un tiempo tras sufrir lesiones en la primera jornada contra el Blackburn. Si ambos jugadores necesitan seis semanas para recuperarse, se perderán los próximos ocho partidos de los Wolves en todas las competiciones antes del parón internacional de septiembre y no podrán disputar partidos importantes contra el West Ham, el Birmingham y el Albion. Trippier sufrió una lesión en la rodilla, mientras que Mosquera recibió un golpe en el tobillo”, explicaron.

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