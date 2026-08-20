Jorge Rausch se pronunció sobre los reclamos que le hizo Lina Tejeiro en ‘MasterChef Celebrity’: “Juzgamos platos, no personas”

El jurado de MasterChef Celebrity criticó el comportamiento de Lina Tejeiro dentro de la competencia - crédito Canal RCN Cortesía

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El lunes 3 de agosto, durante un reto en parejas, la actriz y el comediante Tavo Bernate presentaron unos aborrajados rellenos de queso y bocadillo con salsa de suero costeño y piña. Jorge Rausch y Nicolás de Zubiría coincidieron en que el plato tenía problemas de equilibrio entre lo dulce y lo salado.

De Zubiría sugirió que un queso más salado habría funcionado mejor. La observación no cayó bien: Tejeiro respondió que habían usado queso costeño “para darle gusto a Nicolás porque a él no le gusta el dulce” y luego añadió, con ironía, que pensaba que toda la evaluación sería negativa: “a él no le gusta nada”.

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El intercambio dividió de inmediato a los televidentes entre quienes respaldaron a la actriz y quienes defendieron la rigurosidad del jurado.

La respuesta de Rausch

“Al chef nada le gusta”, respondió Lina Tejeiro tras las críticas de Nicolás de Zubiría, desatando debate entre la audiencia - crédito cortesía Canal RCN

Desde las redes sociales del Canal RCN, Rausch salió a responder sobre el episodio y fue directo al explicar el rol del jurado. “Nosotros juzgamos platos y no personas”, afirmó, y dejó claro que las críticas forman parte del trabajo y de lo que el público espera ver en televisión.

Sobre la frustración de los participantes, el chef fue comprensivo, pero sin ceder terreno: “Ellos están bajo mucha presión, se esfuerzan mucho por hacer las cosas bien y cuando no les salen, pues... Se pueden frustrar y eso le pasó a Lina, y todo bien”.

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Rausch también trazó una línea entre los errores tolerables y los que no tienen perdón: “La comida cruda, un pollo crudo es imperdonable. Un mal emplatado sí se puede perdonar, pero una cosa en mala cocción no”.

Lo que no salió al aire

Después de la emisión del capítulo, Tejeiro reveló en su cuenta de X que el cruce fue más extenso de lo que el público vio. “Jajaja y eso que quitaron el pedazo donde le dije que no tenía un pelo de buena gente”, escribió en referencia a De Zubiría.

La famosa reveló que hubo algunas frases que no salieron al aire - crédito Lina Tejeiro / X

La frase generó una nueva ola de críticas. Muchos televidentes la calificaron de grosería; otros la respaldaron. La actriz no retrocedió: “Está muy romantizado el reality. Está bien si algunos prefieren decir lo que todos quieren escuchar. Yo prefiero decir lo que pienso, y a veces eso también tiene un precio”, publicó.

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Cerró su postura con otra reflexión: “Al final, la autenticidad siempre incomoda más que la complacencia. Y la gente que me conoce sabe qué esperar de mí”.

La eliminación y el embarazo

El miércoles 12 de agosto, Tejeiro se convirtió en la cuarta participante en abandonar la competencia, después de Hugo Gómez, Angélica Blandón y Diana Mina. Su plato de lomo en salsa de queso azul con croqueta de papa empanizada con achiras quedó con la carne cruda, el mismo error que Rausch había señalado como imperdonable.

La actriz llanera compartió un extenso mensaje en su cuenta de Instagram sobre su paso por el 'reality' - crédito @linatejeiro/IG

Fue De Zubiría quien anunció el veredicto: “La persona que abandona la competencia el día de hoy eres tú, Lina”.

Entre lágrimas, la actriz reconoció que la eliminación la dolió por el momento en que ocurrió: “Todavía siento que somos muchos. Todavía siento que hubiera podido dar un poquito más”. También confesó que el agotamiento influyó: “Yo salía a clases y mi descanso era muy poco, y tal vez eso hoy me jugó una mala pasada”.

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Al despedirse, lanzó una frase que dejó a sus compañeros intrigados: “Ahora me tengo que preparar para vivir el mejor momento de mi vida y luego lo van a entender”. No confirmó su embarazo de forma explícita en ese momento, aunque semanas antes ya había mencionado públicamente la llegada de su hijo Gael.

Lina Tejeiro descartó volver a un reality tras su eliminación de MasterChef Celebrity Colombia 2026, un programa en el que su paso quedó marcado tanto por un tenso cruce con el jurado como por la revelación de su embarazo.