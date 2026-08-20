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Por qué a muchos jóvenes les cuesta encontrar la felicidad: investigación de la Liga Colombiana contra el Suicidio reveló tres dimensiones del bienestar

Un trabajo desarrollado durante más de dos décadas junto a la Liga Colombiana contra el Suicidio plantea que el bienestar psicológico no depende de una sola condición y reveló aspectos fundamentales para comprender cómo se sienten las personas

Persona con piel morena, sudadera gris con capucha, jeans azules, sentada en una cama con las rodillas recogidas, el rostro oculto. Fondo blanco y oscuro.
La investigación de Miguel De Zubiría redefine la felicidad en tres dimensiones (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Hablar de felicidad suele llevar a pensar en una emoción permanente, en alcanzar determinadas metas o en tener una vida libre de problemas. Sin embargo, una investigación desarrollada durante más de 20 años por el psicólogo y pedagogo Miguel De Zubiría Samper, junto con la Liga Colombiana contra el Suicidio, propone una mirada diferente: el bienestar psicológico estaría compuesto por varias dimensiones que pueden fortalecerse o deteriorarse a lo largo de la vida.

El trabajo comenzó a partir del contacto con jóvenes que atravesaban situaciones de profundo malestar emocional, algunos de ellos con ideación suicida.

La pregunta que orientó buena parte de esta investigación fue qué factores pueden llevar a una persona a experimentar niveles tan altos de infelicidad que incluso llegue a considerar quitarse la vida.

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De acuerdo con De Zubiría, los primeros años de investigación permitieron identificar tres grandes fuentes de malestar: la soledad, una percepción negativa de sí mismo y la falta de interés o motivación. Con el paso del tiempo, el análisis permitió ampliar esta mirada y reconocer otras posibles fuentes de infelicidad.

Primer plano de una mujer con cabello castaño que llora, con lágrimas en las mejillas y los ojos verdes, sus manos con puños cubren parte de su boca.
La Liga Colombiana contra el Suicidio detecta 10 fuentes de infelicidad en jóvenes (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Durante los primeros cinco u ocho años nos llevó a identificar en esos jóvenes que se convirtieron en pacientes nuestros de la Liga Colombiana contra el Suicidio, inicialmente tres causas generales: uno, la soledad; dos, la autoevaluación; y tres, la apatía o el desinterés, la abulia, la anhedonia. Y finalmente, ya en los últimos años, hemos visto que no son tres, sino que son por lo menos 10 fuentes de infelicidad”, explicó Miguel De Zubiría Samper.

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A partir de estas conclusiones, la investigación empezó a estudiar no solamente aquello que genera malestar, sino también los elementos que pueden contribuir al bienestar. Así surgió una propuesta que divide la felicidad en tres dimensiones principales: relacional, personal y motivacional.

La primera es la felicidad relacional o vincular, que está relacionada con la posibilidad de establecer y mantener relaciones significativas con familiares, amigos y otras personas cercanas. Desde esta perspectiva, sentirse acompañado, escuchado y valorado dentro de los vínculos puede tener un papel importante en el bienestar.

Su principal contraparte sería la soledad, entendida como una experiencia de desconexión o ausencia de vínculos significativos. Esto no significa necesariamente estar físicamente solo, sino experimentar una sensación de aislamiento aun cuando se está rodeado de otras personas.

Ilustración de figura humana estilizada sentada con cabeza gacha en una superficie, proyectando una sombra negra larga. Fondo beige pálido.
Miguel De Zubiría replantea la felicidad y la divide en tres claves para entender el bienestar (Imagen Ilustrativa Infobae)

La segunda dimensión corresponde a la felicidad personal, relacionada con la manera en que cada individuo se percibe y valora. Reconocer cualidades, sentirse útil, importante y capaz son algunos de los elementos contemplados dentro de esta categoría.

En el extremo contrario aparece la autoevaluación negativa, que puede estar relacionada con una percepción desfavorable de las propias capacidades o características.

La tercera dimensión es la felicidad motivacional, vinculada con la existencia de sueños, proyectos, intereses, ilusiones y objetivos que le dan dirección a la vida. Tener algo que esperar, construir o alcanzar puede convertirse en un elemento relevante para el bienestar psicológico.

Su contraparte está relacionada con estados como la apatía, la abulia y la anhedonia, conceptos que describen, respectivamente, la pérdida de interés, la disminución de la iniciativa y la dificultad para experimentar placer.

La propuesta busca que estas dimensiones puedan ser utilizadas como elementos de reflexión por diferentes sectores. Padres de familia, profesores, orientadores, psicólogos y los propios jóvenes pueden encontrar en ellas una manera de preguntarse cómo se encuentra una persona en distintos aspectos de su vida, sin reducir el bienestar a una única emoción.

Ilustración en acuarela de una mujer de espaldas caminando por un camino sinuoso, flanqueado por muros con texto ilegible. Cielo con nubes rojizas y azules.
La investigación de Miguel De Zubiría detecta que la soledad, la autoestima y la motivación pesan en el bienestar (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una herramienta para conocerse mejor

Como resultado de este proceso de investigación se desarrollaron instrumentos destinados a explorar las diferentes dimensiones del bienestar y el malestar psicológico. Uno de ellos es el Cuestionario 4BM, una herramienta de autoconocimiento que puede realizarse en aproximadamente diez minutos.

El cuestionario utiliza una escala de valoración para explorar diferentes aspectos relacionados con los vínculos, las cualidades personales, la automotivación, la soledad y la percepción de dificultades propias. La intención es que cada persona pueda detenerse y analizar cómo se encuentra en cada uno de estos ámbitos.

La propuesta también contempla un ChatBot que la entidad y el experto presentaron como una herramienta complementaria dentro de este proceso de autoconocimiento.

Más allá de entregar una respuesta definitiva sobre el estado emocional de una persona, la iniciativa plantea el ejercicio de hacerse preguntas que muchas veces quedan relegadas por las exigencias cotidianas: cómo están las relaciones con los demás, qué tanto se valora uno mismo y qué proyectos o motivaciones permanecen vigentes.

Hombre joven con sudadera gris y pantalones oscuros sentado en el suelo con la cabeza entre las manos. Entorno oscuro con bombilla encendida al fondo.
La soledad y la apatía explican parte del malestar juvenil (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para De Zubiría, conocerse a sí mismo puede convertirse en un punto de partida para comprender mejor el bienestar psicológico. La idea no consiste en alcanzar una vida completamente libre de dificultades, sino en identificar aquellas áreas en las que existen fortalezas y aquellas que pueden requerir mayor atención.

El autoconocimiento no solo mejora a la persona —a mí, y a ti en este caso— sino también a quienes interactúan con nosotros: todos ganan con el autoconocimiento”, precisó el psicólogo y pedagogo.

La investigación plantea así una mirada más amplia sobre la felicidad, especialmente en una etapa como la juventud, en la que pueden presentarse cambios personales, familiares, académicos y sociales que influyen en la manera en que una persona se percibe y se relaciona con su entorno.

El mensaje central es que la felicidad no necesariamente responde a una sola causa ni puede medirse únicamente por lo que se muestra hacia afuera. Una persona puede tener amigos y sentirse sola, alcanzar logros y mantener una percepción negativa de sí misma, o tener condiciones aparentemente favorables y, aun así, experimentar una profunda falta de motivación.

Por ello, identificar estas dimensiones puede servir como un ejercicio de reflexión y como una forma de reconocer señales de malestar que, en determinados casos, podrían requerir acompañamiento profesional. La investigación busca, en ese sentido, acercar el concepto de bienestar psicológico a las familias, los colegios y los propios jóvenes, promoviendo una cultura en la que hablar de cómo se está emocionalmente no sea visto como una debilidad, sino como parte del cuidado personal.

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