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Selección de Ecuador estaría planenado nacionalizar a colombiano que es figura en el fútbol de ese país: de quién se trata

El rendimiento del portero tolimense en el fútbol local motivó consultas de la federación, que descartó su integración al seleccionado por restricciones internacionales

El periodista deportivo Tito Puccetti destacó que hubo interés de la Tri en el portero tolimense que actualmente juega en Independiente del Valle -crédito La Liga/YouTube-edición de @FutbolPasionWeb/X

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El 18 de agosto de 2026, Independiente del Valle de Ecuador derrotó al Deportes Tolima por 1-0 en el estadio Manuel Murillo Toro de Ibagué por el juego de ida de los octavos de final de la Copa Libertadores.

Y más allá de la anotación de Aron Rodríguez al 11 partido, la intervención el excampeón de Colombia en 2024 con Atlético Bucaramanga Aldair Quintana, fue vital para que se llevaran la victoria.

Por esta razón, el 19 de agosto de 2026, se conoció que el ibaguereño de 32 años estuvo en el radar de la selección ecuatoriana, pero al ya haber estado en convocatorias con la selección Colombia para fecha FIFA, le impide que pueda vestir la camiseta de la selección del vecino país.

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-crédito Jorge A. Cuéllar/Colprensa
La selección de Ecuador evaluó al portero, pero la FIFA impide su nacionalizació-crédito Jorge A. Cuéllar/Colprensa

Según reveló el periodista Tito Puccetti en el programa de YouTube La Liga, la federación ecuatoriana habría realizado indagaciones sobre la posibilidad de nacionalizar al futbolista colombiano, motivados por el desempeño que ha mostrado desde su paso por el Atlético Bucaramanga y, más recientemente, en el club ecuatoriano. Puccetti aseguró que “preguntaron en Ecuador para nacionalizarlo, pero no puede porque ya jugó con Colombia”.

La inquietud de la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF)se relaciona con la histórica búsqueda de arqueros para su selección. Durante la conversación enLa Liga, Puccetti detalló que dirigentes ecuatorianos vieron en Quintana“el típico arquero que podemos nacionalizar para la selección”, aunque resaltó el impedimento reglamentario por la trayectoria internacional del jugador con la selección deColombia.

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En el mismo espacio, los panelistas recordaron que desde la época de José Francisco Cevallos, la selección ecuatoriana solo ha contado con un referente estable en el arco, Alexander Domínguez, por lo que la naturalización de arqueros ha sido una alternativa frecuente para el país. La información difundida por La Liga subraya que, pese al interés, la reglamentación de la FIFA impide que Aldair Quintana represente a Ecuador, ya que ha defendido la camiseta nacional de Colombia en partidos oficiales.

Así fue la victoria de Independiente del Valle ante Deportes Tolima por la Copa Libertadores

Independiente del Valle venció 1-0 a Deportes Tolima el 18 de agosto de 2026, en la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores, un resultado que dejó al equipo colombiano obligado a remontar en Ecuador tras un partido aplazado por el terremoto que afectó a Colombia el 10 de agosto.

El equipo ecuatoriano llegó al cruce como líder amplio de su liga, con 20 victorias en 24 jornadas y 58 goles a favor, una producción que explicaba el peso de un visitante que no necesitó dominar todo el encuentro para sacar ventaja en el estadio Manuel Murillo Toro.

El único gol de la noche llegó al comienzo del partido al minuto 10, cuando Independiente del Valle golpeó en una de sus primeras aproximaciones y condicionó el resto del encuentro. Desde entonces, Tolima quedó forzado a perseguir el empate ante un rival que se fue replegando con orden y encontró en su arquero a la figura del partido.

El gran nombre de la noche fue Aldair Quintana, figura del partido. Sus intervenciones evitaron el empate cuando Tolima consiguió instalarse cerca del área rival, sobre todo en el segundo tiempo, cuando el equipo local empujó con más ritmo y más gente en campo contrario.

-crédito Jorge A. Cuéllar/Colprensa
Tolima ahora deberá buscar remontar la desventaja de un gol-crédito Jorge A. Cuéllar/Colprensa

La atajada más determinante llegó ante Homer Martínez, que recibió una habilitación de Luis Niche Sánchez y quedó de frente al arco. El volante remató buscando el 1-1, pero Quintana respondió con una intervención que sostuvo la ventaja ecuatoriana.

El arquero volvió a imponerse después ante el mismo Martínez, en otra acción que confirmó el cambio de tendencia del partido. Para entonces, Tolima ya había adelantado incluso a sus hombres de marca: Guzmán y el propio Homer Martínez aparecían en posiciones de finalización por la necesidad de empatar.

La resistencia visitante también se apoyó en ajustes defensivos. Independiente del Valle cerró con línea de cinco y concentró sus hombres cerca de su área cuando la cancha empezó a inclinarse sobre su arco.

Después de quedar abajo, el conjunto dirigido por Sebastián Oliveros tuvo más tiempo la pelota y pasó varios tramos en campo rival, pero no logró traducir ese dominio territorial en situaciones claras durante la primera parte. Sus intentos más repetidos llegaron con remates de media distancia de Homer Martínez y Lui Sánchez, ninguno con dirección de arco.

-crédito Jorge A. Cuéllar/Colprensa
El cuadro "Pijao" en caso de pasar, jugará ante el Flamengo de Brasil en los cuartos de final de la Copa Libertadores-crédito Jorge A. Cuéllar/Colprensa

Tolima también sufrió un contratiempo temprano con la salida de Brayan Rovira, que dejó la cancha por dolor en la pierna derecha. En su lugar ingresó Luis Niche Sánchez, en un cambio obligado cuando el equipo todavía no lograba recuperar la posesión ni corregir los espacios que dejaba al adelantar líneas.

En el segundo tiempo, el local mostró otra cara. Junior Hernández estuvo cerca con un tiro libre, y el equipo ganó agresividad hasta convertir el arranque del complemento en un asedio sobre el arco ecuatoriano.

La respuesta de Independiente del Valle no fue solo defensiva. Cuando Tolima quedó más expuesto, González tuvo una ocasión clara para sentenciar el partido, pero Neto Volpi evitó el segundo con una intervención clave que mantuvo con vida al conjunto colombiano.

También hubo tensión disciplinaria en un duelo cada vez más cerrado. Junior Hernández fue amonestado en Tolima, mientras que en el visitante vieron tarjeta Shunke y Carabajal, los dos centrales que se mantuvieron en el campo para proteger la ventaja.

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