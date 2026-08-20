Westcol elogió la donación de Shakira en el Chocó: “Un día sin estudiar para un niño es atraso para él”

El 'streamer' valoró de manera positiva el esfuerzo de la artista por la reconstrucción en el país - crédito @westpov/TikTok

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Westcol no suele elogiar en público el trabajo de otros, pero la visita de Shakira al Chocó le arrancó un reconocimiento espontáneo en directo.

“Shakira hizo una donación en el Chocó para reconstruir universidades y colegios, y quería invertir en la educación porque sin educación los niños se iban a atrasar”, dijo el streamer antioqueño ante su audiencia, y remató: “Un día sin estudiar para un niño es atraso para él. Muy positivo eso, de verdad”.

El comentario llegó días después de que el propio Westcol recorriera Buenaventura con mercados y víveres para los damnificados del terremoto del 10 de agosto, el sismo de magnitud 7,4 que devastó el occidente colombiano.

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Lo que dijo Westcol sobre la apuesta educativa de Shakira

El paisa sorprendió al aparecer acompañado de su novia Luisa Castro entregando ayudas - crédito @ColombiaOscura/X

El streamer resumió el alcance del anuncio de la cantante con una frase que sus seguidores reprodujeron en redes: “La universidad y diez colegios, muy duro eso”. Y dirigió el mensaje directamente a su comunidad: “Ustedes no saben lo importante que es la educación. Los niños sin estudiar...”.

El tono del elogio resultó llamativo viniendo de un creador de contenido que, días antes, había estado él mismo sobre el terreno entregando ayudas en el Pacífico colombiano.

Shakira en Quibdó: USD 1,25 millones y una alianza con los Buffett

El 17 de agosto, Shakira aterrizó en Quibdó junto al filántropo estadounidense Howard G. Buffett —hijo del magnate Warren Buffett— y representantes de la CAF y de su propia Fundación Pies Descalzos. Allí anunció que dedicará sus esfuerzos personales a la reconstrucción de la Universidad Tecnológica del Chocó, que describió como “absolutamente desoladora” tras el sismo.

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Shakira estuvo en Chocó acompañada de Howard Buffett, emnpresario y filántropo estadounidense, hijo de Warren Buffett - crédito @shakira/Instagram

El paquete financiero inicial suma USD 1,25 millones: USD 500.000 del Fondo de Educación FIFA Global Citizen —creado a partir de los ingresos de su canción Dai Dai durante el último Mundial—, otros USD 500.000 de la promotora Live Nation y USD 250.000 aportados por la CAF.

Shakira y Buffett anunciaron además que la Fundación Pies Descalzos coordinará la construcción de diez colegios nuevos, tanto en Quibdó como en zonas rurales del departamento.

La artista fue directa sobre la urgencia de actuar en educación: “Aquí no hay conectividad en el Chocó, entonces no es que puedan hacer escuela desde la casa, y cada día que los niños no van a la escuela es un día en que pausamos su futuro, y eso no lo podemos permitir”, declaró ante la prensa en Quibdó.

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Shakira visitó el Chocó tras el terremoto del 10 de agosto, y anunció una contribución millonaria para contribuir a la reconstrucción de las escuelas y colegios afectados - crédito @shakira/Instagram

Desde allí también formuló un llamado a los gobiernos de Canadá, Japón y el Reino Unido para que acompañen la reconstrucción, y advirtió sobre el riesgo de que la región quede en el olvido una vez pase la emergencia: “Lo que más me preocupa es que, después de que pase el estado de emergencia, queden tantas personas damnificadas y nuestros niños no puedan volver al colegio”.

Westcol en Buenaventura: víveres y entrega directa

Antes de que Shakira llegara al Chocó, Westcol ya había recorrido dos ciudades golpeadas por el sismo. Primero estuvo en Pereira y luego se trasladó a Buenaventura, donde coordinó la distribución de mercados y productos básicos acompañado de su novia Luisa Castro, el artista bonaverense DFMZ, y miembros del Ejército y la Armada Nacional.

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Westcol estuvo en Buenaventura entregando ayudas - crédito @ColombiaOscura/X

Un video que mostró la entrega directa a los habitantes se viralizó en redes sociales. El streamer también habilitó un canal de contacto para que sus seguidores que necesitaran asistencia pudieran comunicarse, y anunció que seguiría movilizando recursos con otros creadores de su comunidad.

El sismo dejó, según cifras de la Gobernación del Chocó, 13 muertos, 182 heridos, más de 8.000 familias damnificadas y cerca de 1.150 viviendas destruidas solo en ese departamento. Buenaventura, con más de 430.000 habitantes, superó la capacidad operativa de su red hospitalaria en las primeras horas tras el desastre.