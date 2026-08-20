Jhonny Rivera brindó refugio en su finca a adultos mayores afectados por el terremoto en Colombia: “Qué felicidad poder ayudarlos”

El músico y su esposa, Jenny López, se sumaron a los esfuerzos de ayuda en Risaralda, abriendo su finca a quienes más lo necesitan después de la tragedia que sacudió la región - crédito @jhonnyrivera/ Instagram

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El cantante de música popular Jhonny Rivera se convirtió en protagonista de una acción solidaria tras el terremoto que golpeó a Colombia el pasado 10 de agosto.

Rivera abrió las puertas de su finca en Pereira para alojar a un grupo de adultos mayores que resultaron damnificados por el sismo, muchos de ellos provenientes de un ancianato afectado gravemente tanto por el temblor como por las lluvias posteriores.

La noticia se conoció a través de una serie de videos compartidos por el propio artista en sus redes sociales, donde mostró la llegada de los abuelitos a su propiedad. Uno de los cuidadores relató que el lugar donde vivían quedó inhabitable y que, ante la urgencia, decidió buscar ayuda en alguien con la capacidad y disposición de brindar refugio. Así fue como contactó a Jhonny Rivera, quien no dudó en ofrecer su finca como lugar de acogida.

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Jhonny Rivera abre su finca a ancianos tras el terremoto que sacudió Pereira - crédito @jhonnyrivera/ Instagram

“Feliz de recibir a estos abuelitos en mi casa. Dios mío, qué felicidad nos da poder ayudarlos y apoyarlos en este momento. Les aseguramos que se sentirán como en su casa”, expresó el cantante, mostrando en las imágenes el recibimiento a los adultos mayores junto a su familia y el personal encargado de su cuidado.

Mientras Jhonny Rivera continuaba con compromisos de su agenda artística, fue su madre quien asumió la responsabilidad de atender a los visitantes y garantizar que no les faltara nada durante su estadía. “Hoy los tenemos con nosotros en la finca, gracias a Dios. Bienvenidos a todos. Esta es una forma maravillosa de poder ayudar, gracias Jhonny y a Jenny, quienes han estado muy pendientes de que todo salga muy bien. Espero que se amañen con nosotros”, comentó la madre del cantante en uno de los videos difundidos. La esposa de Rivera, Jenny López, también se involucró activamente en la organización y la logística de la ayuda.

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La familia de Jhonny Rivera acoge a ancianos damnificados por el terremoto en Pereira - crédito @jhonnyrivera/ Instagram

El terremoto de magnitud 7.4 dejó una huella profunda en departamentos como Risaralda, cuya capital, Pereira, resultó especialmente afectada, con numerosas víctimas fatales y miles de damnificados. La reacción solidaria de Rivera y su familia se sumó a los esfuerzos de acopio y entrega de donaciones que él mismo lideró desde los primeros días tras la emergencia.

La llegada de los adultos mayores a la finca se realizó en bus, y una vez allí, el grupo fue recibido con alimentos, espacios confortables y la calidez de un entorno familiar. Rivera compartió detalles de cómo se desarrollaba la estadía, mostrando la integración de los abuelos a la vida cotidiana de la finca y el acompañamiento constante de su madre y demás familiares.

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Este gesto humanitario ha sido destacado por seguidores y medios de comunicación como muestra del compromiso social y la empatía del cantante risaraldense. En un contexto donde la emergencia continúa afectando a miles de personas, la iniciativa de Jhonny Rivera resalta como un ejemplo de solidaridad y acción concreta en favor de quienes más lo necesitan.