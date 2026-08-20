Juliana Guerrero no se presentó a la audiencia de acusación por supuestos títulos falsos: la diligencia fue aplazada

Juliana Guerrero fue señalada de supuestamente obtener títulos falsos en la Fundación San José - crédito Diego Cuevas

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El jueves 20 de agosto de 2026, la Fiscalía General de la Nación acusará formalmente a Juliana Guerrero para llevarla a juicio por los presuntos delitos de falsedad ideológica en documento público y fraude procesal, en relación con los supuestos títulos falsos obtenidos por la Fundación San José.

Sin embargo, el juez 46 de conocimiento de Bogotá decidió suspender la audiencia debido a que la joven no se presentó. Juliana Guerrero ya tiene antecedentes de no presentarse a la audiencias de imputación de cargos.

El juez dejó constancia de que fue notificado a última hora por el abogado defensor de Juliana Guerrero para solicitar el aplazamiento de la audiencia.

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“El juzgado deja constancia de que la citación a esta audiencia fue remitida previamente a todas las partes e intervinientes. El día de ayer, sin conocimiento del sentido de la audiencia ni de que hoy se solicitaría una variación, este despacho recibió una solicitud de aplazamiento presentada por el abogado defensor de la señora Juliana Andrea Guerrero”, indicó el juez.

El juez 46 de conocimiento de Bogotá señaló que el abogado y Juliana Guerrero fueron debidamente citados; sin embargo, precisó que debido a la solicitud y y los preacuerdos alcanzados se decidió aplazar la audiencia y dejar una nueva fecha para la audiencia de formulación de cargos-.

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“La señora Juliana Andrea Guerrero fue debidamente citada y no se ha presentado a la diligencia. Por lo tanto, de continuar con la diligencia, esta se habría frustrado. No obstante, teniendo en cuenta la solicitud de la señora fiscal sobre un cambio en el sentido de la diligencia, el despacho tramitará la audiencia de legalización del preacuerdo en los términos señalados y fijará una nueva fecha para la audiencia de formulación de acusación contra la señora Juliana Andrea Guerrero”, afirmó el juez.