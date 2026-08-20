Colombia
Agregar Infobae enGoogle

Juliana Guerrero no se presentó a la audiencia de acusación por supuestos títulos falsos: la diligencia fue aplazada

El juez 46 de conocimiento de Bogotá indicó que fue notificado a última hora por el abogado defensor de Juliana Guerrero para solicitar el aplazamiento de la audiencia

Juliana Guerrero fue señalada de supuestamente obtener títulos falsos en la Fundación San José - crédito Diego Cuevas
Juliana Guerrero fue señalada de supuestamente obtener títulos falsos en la Fundación San José - crédito Diego Cuevas
Guardar

El jueves 20 de agosto de 2026, la Fiscalía General de la Nación acusará formalmente a Juliana Guerrero para llevarla a juicio por los presuntos delitos de falsedad ideológica en documento público y fraude procesal, en relación con los supuestos títulos falsos obtenidos por la Fundación San José.

Sin embargo, el juez 46 de conocimiento de Bogotá decidió suspender la audiencia debido a que la joven no se presentó. Juliana Guerrero ya tiene antecedentes de no presentarse a la audiencias de imputación de cargos.

El juez dejó constancia de que fue notificado a última hora por el abogado defensor de Juliana Guerrero para solicitar el aplazamiento de la audiencia.

PUBLICIDAD

“El juzgado deja constancia de que la citación a esta audiencia fue remitida previamente a todas las partes e intervinientes. El día de ayer, sin conocimiento del sentido de la audiencia ni de que hoy se solicitaría una variación, este despacho recibió una solicitud de aplazamiento presentada por el abogado defensor de la señora Juliana Andrea Guerrero”, indicó el juez.

El juez 46 de conocimiento de Bogotá señaló que el abogado y Juliana Guerrero fueron debidamente citados; sin embargo, precisó que debido a la solicitud y y los preacuerdos alcanzados se decidió aplazar la audiencia y dejar una nueva fecha para la audiencia de formulación de cargos-.

PUBLICIDAD

“La señora Juliana Andrea Guerrero fue debidamente citada y no se ha presentado a la diligencia. Por lo tanto, de continuar con la diligencia, esta se habría frustrado. No obstante, teniendo en cuenta la solicitud de la señora fiscal sobre un cambio en el sentido de la diligencia, el despacho tramitará la audiencia de legalización del preacuerdo en los términos señalados y fijará una nueva fecha para la audiencia de formulación de acusación contra la señora Juliana Andrea Guerrero”, afirmó el juez.

Temas Relacionados

Juliana GuerreroAcusación Juliana GuerreroTítulos falsosFundación San JoséColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Por video donde aparece con un arma de fuego amenazando a petristas, la Procuraduría abrió investigación contra el concejal Oswaldo Díaz

Representantes del petrismo en el Cesar, como Alexandra Pineda, pidieron sanciones ejemplares y advirtieron que la intimidación armada no puede formar parte del debate público ni de la función pública

Por video donde aparece con un arma de fuego amenazando a petristas, la Procuraduría abrió investigación contra el concejal Oswaldo Díaz

Ministerio de Agricultura aseguró que el gobierno Petro dejó una nómina paralela de miles de personas en esa cartera: le costaría un billón de pesos a la Nación

La cartera cuestionó la excesiva contratación, que cubriría a unos 18.000 contratos, en medio de la crisis que presenta el país por cuenta del terremoto de magnitud 7,4 que dejó graves afectaciones en varias regiones del país

Ministerio de Agricultura aseguró que el gobierno Petro dejó una nómina paralela de miles de personas en esa cartera: le costaría un billón de pesos a la Nación

Estos serán los tres amistosos que tendrá la selección Colombia en la próxima fecha FIFA: la FCF confirmó los rivales de la Tricolor

Los partidos de preparación tendrán como objetivo principal preparar lo que será el camino mundialista para Argentina, Uruguay y Paraguay en 2030, y la Copa América de 2028

Estos serán los tres amistosos que tendrá la selección Colombia en la próxima fecha FIFA: la FCF confirmó los rivales de la Tricolor

Nueva EPS debería destinar $200.000 millones liberados de embargos para atender la emergencia por el terremoto, aseguró la Procuraduría

El Ministerio Público solicitó priorizar la prestación de servicios, medicamentos, tratamientos y procedimientos para garantizar la atención oportuna de los usuarios

Nueva EPS debería destinar $200.000 millones liberados de embargos para atender la emergencia por el terremoto, aseguró la Procuraduría

Tras el anuncio del matrimonio de Aida Victoria Merlano, ‘El Agropecuario’ reveló que acudirá a la Fiscalía porque no sabe dónde está su hijo: “No regresó”

Horas después del anuncio de compromiso de Aida Victoria Merlano con el streamer Escro, Juan David Tejada reveló que el menor no volvió al país en la fecha acordada y que le han impedido mantener comunicación con él

Tras el anuncio del matrimonio de Aida Victoria Merlano, ‘El Agropecuario’ reveló que acudirá a la Fiscalía porque no sabe dónde está su hijo: “No regresó”
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Reportan ataque con drones cargados de explosivos contra el Ejército en Ábrego, Norte de Santander: lo atribuyen al ELN

Reportan ataque con drones cargados de explosivos contra el Ejército en Ábrego, Norte de Santander: lo atribuyen al ELN

Silvana Guerrero, comandante del Frente de Guerra Nororiental del ELN, se pronunció tras el primer bombardeo del Gobierno de Abelardo de la Espriella: “El plan es el mismo”

Dramático relato de un ciudadano que quedó en medio del ataque armado en Rioblanco, Tolima: “De montaña a montaña se están disparando”

Ataque con drones explosivos sacude Rioblanco, Tolima: autoridades refuerzan presencia por hostigamientos armados

Combates entre el Ejército y disidencias de las Farc generan confinamiento masivo en El Tambo, Cauca: esto se sabe

ENTRETENIMIENTO

Tras el anuncio del matrimonio de Aida Victoria Merlano, ‘El Agropecuario’ reveló que acudirá a la Fiscalía porque no sabe dónde está su hijo: “No regresó”

Tras el anuncio del matrimonio de Aida Victoria Merlano, ‘El Agropecuario’ reveló que acudirá a la Fiscalía porque no sabe dónde está su hijo: “No regresó”

Aída Victoria Merlano respondió a las críticas por anunciar su matrimonio y no mostrar ayudas al Chocó tras el terremoto: “Pena debería darle al chismoso”

Leonor Espinosa y Jorge Rausch tuvieron fuerte discusión en redes sociales: “Jamás cambiaría el rigor de la cocina por la fama de un programa de televisión”

Jorge Rausch se pronunció sobre los reclamos que le hizo Lina Tejeiro en ‘MasterChef Celebrity’: “Juzgamos platos, no personas”

Jhonny Rivera brindó refugio en su finca a adultos mayores afectados por el terremoto en Colombia: “Qué felicidad poder ayudarlos”

Deportes

Estos serán los tres amistosos que tendrá la selección Colombia en la próxima fecha FIFA: la FCF confirmó los rivales de la Tricolor

Estos serán los tres amistosos que tendrá la selección Colombia en la próxima fecha FIFA: la FCF confirmó los rivales de la Tricolor

Atlético Nacional y Jaguares fueron sancionados por los disturbios durante el partido en Montería entre barras del equipo verdolaga

Este fue el fuerte choque de dos jugadores en el partido Inter de Bogotá vs. Cúcuta Deportivo por la Liga BetPlay: uno salió del estadio en ambulancia

Selección de Ecuador estaría planenado nacionalizar a colombiano que es figura en el fútbol de ese país: de quién se trata

Defensor de la selección Colombia sufrió dura lesión y no podrá estar para la próxima fecha FIFA