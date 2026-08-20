Él es Pablo Rivas Herazo, el nuevo superintendente financiero designado por el gobierno de Abelardo de la Espriella

El Gobierno nombró a Pablo Rivas Herazo como nuevo superintendente financiero de Colombia en reemplazo de César Ferrari - crédito @UltimaHoraCR/X

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El Gobierno nombró a Pablo Rivas Herazo como nuevo superintendente financiero de Colombia, en reemplazo de César Ferrari, y lo puso al frente de la entidad que ejerce la inspección, vigilancia y control del sistema financiero, asegurador y del mercado de valores en un momento marcado por finanzas abiertas, activos digitales, crédito, tasas de interés y protección al consumidor.

Rivas asumirá una autoridad con funciones sobre bancos, aseguradoras, fiduciarias y participantes del mercado de valores. También tendrá la responsabilidad de proteger los derechos de los consumidores financieros y de dirigir instrucciones a las entidades vigiladas sobre el cumplimiento de las normas y la administración de riesgos.

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Rivas vuelve a la Superfinanciera tras su paso entre 2013 y 2017

Pablo Rivas Herazo asumirá la Superintendencia Financiera de Colombia en un contexto marcado por finanzas abiertas, activos digitales, crédito, tasas de interés y protección al consumidor - crédito Nelson Bocanegra/Reuters

El nuevo superintendente ya había trabajado en la Superintendencia Financiera entre 2013 y 2017. Durante ese período estuvo vinculado a asuntos de supervisión de intermediarios financieros y a acciones para prevenir el ejercicio ilegal de actividades financieras.

De acuerdo con los registros oficiales, en 2016 fue nombrado director de Superintendencia para Intermediarios Financieros, y en febrero de 2017 apareció registrado como aspirante al cargo de director de Superintendencia, código 0105 grado 19, en la Dirección Legal para Intermediarios Financieros. Luego figura en los registros de nombramientos de la entidad.

Antes de esta designación, también había sido postulado durante la administración de Gustavo Petro para dirigir la Unidad de Regulación Financiera, aunque ese nombramiento no se concretó. Actualmente trabaja en el Banco de Inglaterra, lo que añade a su perfil una trayectoria internacional.

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En el plano académico, es abogado de la Universidad de los Andes, donde cursó una especialización en Legislación Financiera y una maestría en Derecho Privado. Más adelante amplió su formación en el University College London con estudios de posgrado en la School of Public Policy, con énfasis en gobierno, implementación de políticas públicas y análisis de datos.

Su perfil combina regulación financiera, docencia y estudio de bitcoin

El nombramiento de Pablo Rivas Herazo se suma a los cambios recientes en la Superintendencia de Industria y Comercio y en la Superintendencia de Sociedades - crédito Superintendencia Financiera Colombia

Según el periodista Jean-Pierre Serna, Rivas Herazo también desarrolló una faceta académica centrada en los cambios regulatorios del sector. En 2016 publicó en la Revista de Derecho Privado de la Universidad de los Andes el artículo La inclusión del bitcóin en el marco de la soberanía monetaria y la supervisión por riesgos en Colombia.

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Ese trabajo analizó la relación entre monedas virtuales, soberanía monetaria y mecanismos de supervisión y administración de riesgos en el país. También señaló que fue docente en la Universidad de los Andes y en la Pontificia Universidad Javeriana.

Al frente de la Superfinanciera deberá liderar la estrategia de la entidad, aprobar políticas, metodologías y procedimientos de supervisión, y ejercer vigilancia comprensiva y consolidada sobre conglomerados financieros. Entre sus tareas también estarán proponer regulación sobre el sistema financiero, promover el fortalecimiento del mercado de activos financieros y velar por la protección del consumidor.

Su llegada coincide con transformaciones regulatorias asociadas a nuevas tecnologías y modelos de negocio. El texto fuente menciona que el Decreto 368 de 2026 modificó el marco relacionado con el Sistema de Finanzas Abiertas, uno de los frentes que deberá enfrentar la entidad bajo su dirección.

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Su designación se suma a otros cambios recientes en órganos de supervisión: la Superintendencia de Industria y Comercio quedó bajo la dirección de María Rocío Cortés y la Superintendencia de Sociedades bajo la de Julia Eva Pretelt. El nombramiento de Rivas quedará en firme en las próximas horas.

Gobierno de Abelardo De La Espriella designó a María Rocío Cortés Vargas como superintendente de Industria y Comercio

El Gobierno de Abelardo De La Espriella nombró a María Rocío Cortés Vargas al frente de la Superintendencia de Industria y Comercio en Colombia - crédito MinComercio

El Gobierno de Abelardo De La Espriella nombró el miércoles 19 de agosto a María Rocío Cortés Vargas al frente de la Superintendencia de Industria y Comercio, un relevo que abre una nueva etapa en la entidad encargada de vigilar los mercados, proteger a los consumidores y hacer cumplir las normas de competencia en Colombia, en medio de una agenda oficial orientada a fortalecer la institucionalidad económica, promover la inversión y estimular el empleo.

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La nueva superintendente llega al cargo con 24 años y seis meses de trayectoria en el sector público. El dato acompaña una hoja de vida centrada en justicia, administración pública y gestión institucional.

Cortés es abogada y especialista en Derecho Público y en Ciencias Penales y Criminológicas. Su designación se oficializó tras la salida de Cielo Rusinque, que condujo la entidad durante la administración anterior.

En su recorrido profesional, Cortés fue fiscal ante Tribunal Superior y directora seccional de Fiscalías en la Fiscalía General de la Nación. También se desempeñó como procuradora judicial penal en la Procuraduría General de la Nación.

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Su experiencia incluye además funciones como magistrada y magistrada auxiliar de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria en el Consejo Superior de la Judicatura. Ese perfil jurídico es el que ahora pasa a una entidad con facultades de vigilancia sobre la libre competencia, la protección al consumidor y la regulación de los mercados.

En el plano regional, la funcionaria ocupó responsabilidades jurídicas y administrativas en entidades de Cartagena de Indias y del departamento de Bolívar. Esa trayectoria, de acuerdo con la publicación, la ubica como el principal enlace entre el Estado, las empresas y los consumidores.