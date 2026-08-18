Responsable de grave incendio forestal en Huesca, España, sería un colombiano: fue enviado a prisión provisional sin fianza por riesgo de fuga

Según reportes oficiales, la situación ya están controlada, pero se sigue verificando la zona para evitar que nuevos focos se reactiven - créditos Oscar del Pozo / AFP | Imagen Ilustrativa Infobae

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El Tribunal de Instancia de Huesca decretó prisión provisional y sin fianza para un ciudadano colombiano investigado por su presunta responsabilidad en el incendio de Las Peñas de Riglos, una decisión que el magistrado fundamentó principalmente en el “elevadísimo riesgo de fuga” derivado de la situación personal del detenido.

Según el auto firmado por el juez Jorge Zapatero, el investigado, que posee pasaporte colombiano, llegó a España el pasado 14 de julio de 2026, apenas cuatro semanas antes del inicio del incendio que ha calcinado más de 17.000 hectáreas y forzado el desalojo de varias localidades en la Hoya de Huesca y la Jacetania.

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El documento judicial detalla que el hombre reside en un hostal de Murillo de Gállego, careciendo “por completo de arraigo en el territorio nacional”, ya que no tiene familiares, propiedades ni otro tipo de vínculo con el país, destacó el portal COPE.

Su alojamiento depende directamente de la empresa para la que trabajaba en las obras de la A-132, añade el documento judicial.

Por su parte, el juez argumenta que, si el investigado pierde su empleo debido al proceso penal, algo que considera “previsible”, también perdería su alojamiento y no contaría con medios económicos propios, lo que aumentaría la probabilidad de que intente sustraerse a la acción de la justicia.

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El auto puntualizó que el riesgo de fuga es “elevadísimo”, independientemente de si conserva o no su puesto de trabajo, y añade el peligro de que, en libertad, el detenido pudiera interferir en las diligencias de investigación pendientes o influir sobre posibles testigos.

La causa, según reconoce tanto el juez como el Ministerio Fiscal, se encuentra aún en una fase inicial de instrucción.

Por su parte, la defensa del investigado ha argumentado que la medida supone un castigo por carecer de arraigo, una interpretación que el magistrado rechaza remitiéndose a la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que contempla expresamente la falta de vínculos en el país como un factor que incrementa el riesgo de fuga, así como el de ocultación o alteración de pruebas.

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El auto de prisión recuerda que la investigación sigue abierta para esclarecer la causa exacta del incendio y determinar si el detenido actuó en solitario o si hubo implicación de otras personas en el origen del fuego.

La instrucción busca aclarar todas las circunstancias de un siniestro que ha provocado graves daños medioambientales y que mantiene en vilo a las autoridades y a la población de la región.

Cómo avanza la situación por el incendio en España

El incendio de Las Peñas de Riglos en Huesca avanza hacia una evolución favorable después de arrasar 17.500 hectáreas y mientras el Gobierno de Aragón prepara el regreso de parte de los evacuados, una decisión que dependerá de que se garantice la seguridad y se verifiquen los servicios básicos en los núcleos afectados.

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El fuego mantiene fuera de sus casas a 1.046 personas de 19 núcleos de población, además de dos campings y un campamento. De ese total, 73 siguen alojadas en recursos habilitados por las administraciones.

Según el Gobierno de Aragón, el dispositivo concentra este martes su estrategia en estabilizar el incendio, que permanece en Situación dos Nivel dos del Procinfo (Plan Especial de Protección Civil de Emergencias por Incendios Forestales).

La administración autonómica informó, tras la reunión del Centro de Coordinación Operativa Integrada, que la noche transcurrió con una sola incidencia relevante al suroeste de Santa Cruz de la Serós.

Esa reproducción no afectó a las líneas de control y fue contenida por los efectivos que ya trabajaban en la zona. El Ejecutivo aragonés sostuvo que la evolución de las tareas sigue condicionada por la meteorología.

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El viento de hasta 40 km/h y la humedad del 10-15% condicionan la extinción

Durante la jornada se esperan rachas de viento de hasta 40 km/h, temperaturas máximas de entre 34 y 35 °C y una humedad relativa que puede caer al 10-15%. Esas condiciones complican la lucha contra el fuego en un perímetro ya muy amplio.

Para localizar puntos calientes, el operativo utiliza drones. Esos focos serán revisados por tierra para su comprobación y enfriamiento, mientras se refuerza la actuación de medios aéreos en las zonas de acceso más difícil.

El despliegue en vuelo ronda los 30 medios aéreo, y esto llevó a que el Gobierno de Aragón definiera el operativo como un dispositivo con cifras históricas de medios terrestres y aéreos por la colaboración entre distintas instituciones.

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