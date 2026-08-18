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Mafe Carrascal apoyó moción de cnesura contra ministro de Vivienda por irse de vacaciones en medio de la tragedia del terremoto: “El país merece funcionarios que estén a la altura”

La legisladora del Pacto Histórico sostuvo que la decisión se toma en medio de la contingencia y a una semana del ingreso del nuevo gobierno

Congresista del Pacto Histórico, María Fernanda Carrascal cuestiona al Ministro de Vivienda, jaime Andrés Beltrán - crédito
Congresista del Pacto Histórico, María Fernanda Carrascal cuestiona al Ministro de Vivienda, jaime Andrés Beltrán - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)
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La representante María Fernanda Carrascal anunció que impulsó una moción de censura contra el ministro de Vivienda Jaime Andrés Beltrán, después de que el funcionario fuera visto el fin de semana en playas de Santa Marta mientras Colombia afronta la emergencia por el terremoto ocurrido en la mañana del 10 de agosto.

“Y que no nos vengan con excusas. Un ministro tiene responsabilidades públicas que no se suspenden porque haya decidido tomarse un descanso”, escribió la congresista.

La legisladora del Pacto Histórico sostuvo que la decisión se toma en medio de la contingencia y a una semana del ingreso del nuevo gobierno. “Como bancada del @PactoCol presentamos una moción de censura contra el ministro de Vivienda, @soyjaimeandres”, afirmó en su cuenta de X.

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En su mensaje, Carrascal vinculó la actuación del jefe de cartera con el impacto inmediato de la emergencia en la población. “Mientras hay familias que no saben dónde van a dormir, el ministro de Vivienda tiene que responder por sus prioridades y por su actuación durante esta emergencia”, señaló.

La representante dijo que el Congreso no dejará pasar el episodio. “Desde el Congreso no vamos a dejar pasar esto. El país merece funcionarios que estén a la altura de la tragedia, no un Gobierno desconectado de quienes más lo necesitan”.

La representante María Fernanda Carrascal anunció que impulsó una moción de censura contra el ministro de Vivienda Jaime Andrés Beltrán, después de que el funcionario fuera visto el fin de semana en playas de Santa Marta - crédito @MafeCarrascal/X
La representante María Fernanda Carrascal anunció que impulsó una moción de censura contra el ministro de Vivienda Jaime Andrés Beltrán, después de que el funcionario fuera visto el fin de semana en playas de Santa Marta - crédito @MafeCarrascal/X

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