Jessica Cediel salió al paso de las críticas por las donaciones al terremoto: “Si usted no sabe, no critique”

La modelo y presentadora cuestionó a quienes juzgan la forma en que otros ayudan a las víctimas del terremoto que golpeó a Colombia - crédito @jessicacedielnet/IG

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La presentadora bogotana Jessica Cediel salió a responder públicamente a quienes han cuestionado la forma en que distintas personas y figuras públicas han ayudado a los damnificados del terremoto que golpeó a Colombia el pasado 10 de agosto.

La reacción de la modelo se hizo a través de su cuenta de Instagram, donde acumula millones de seguidores, con un video directo y sin filtros que rápidamente generó reacciones entre aquellos que comparten sus ideas, así como de esos que critican cualquier comportamiento de los influenciadores.

El mensaje no fue solo una defensa personal. Cediel apuntó a un fenómeno más amplio: el de quienes, en medio de una tragedia de proporciones mayúsculas, dedican tiempo a juzgar cómo ayudan los demás.

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“Como humanidad estamos mal”: el diagnóstico de Cediel

La presentadora no midió sus palabras. Arrancó el video con una afirmación contundente: siente que “como humanidad estamos mal” y que hay principios básicos de moral que necesitan revisarse.

Parte de las donaciones recolectadas en Bogotá ya fueron trasladadas a los territorios afectados por el terremoto. - crédito @CarlosFGalan/X

Lo que más le llama la atención es la contradicción que observa: mientras Colombia atraviesa una de sus peores catástrofes recientes, hay personas en redes sociales enfocadas en criticar la forma en que otros contribuyen.

“¿Cómo es posible que estemos atravesando una tragedia como esta? ¿Cómo es posible que cada uno desde su esquina esté tratando de ayudar como puede y en lo que puede? ¿Y cómo es posible que haya gente por ahí criticando la forma en la que ayuda el otro?”, preguntó.

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Para Cediel, ese comportamiento no solo es inapropiado en el contexto de una emergencia nacional. También revela algo sobre quien lo ejerce: “Eso dice más de usted de lo que usted está criticando en el otro”.

Todas las formas de ayuda valen

Uno de los puntos centrales del video es la ampliación del concepto mismo de donación. Cediel rechazó la idea de que ayudar equivale únicamente a dar dinero.

La novia de Yeferson Cossio también repartió ayudas para los damnificados por el terremoto - crédito @carolinagomezec/IG

Cediel enumeró otras formas que, a su juicio, cuentan igual: el tiempo, la atención, una oración, un abrazo, la difusión en redes sociales. Según ella, en este momento cada colombiano tiene en su corazón el propósito de contribuir, y ninguna forma de hacerlo es menor.

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Desde esa base, cuestionó con firmeza a quienes establecen un estándar sobre cómo debe verse la ayuda ajena: “El hecho de que tú ayudes de determinada forma no significa que el resto del mundo lo tenga que hacer de la misma forma”.

El llamado que hizo fue a reemplazar los señalamientos por aplausos. “Tengamos más conciencia, más misericordia y más amor por el prójimo en lugar de estar criticando lo que no estamos haciendo”, sostuvo.

Y remató con una frase que sintetiza toda su postura: “Si usted no sabe, no critique. Así de sencillo. Si usted no sabe, no critique, porque es que nadie sabe la realidad y el día a día de cada quien”.

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El terremoto que sacudió a Colombia

La Alcaldía Mayor de Bogotá pidió a la ciudadanía ayudar con elementos como Agua potable embotellada, cobijas, mantas, arroz, aceite y demás productos de primera necesidad - crédito Alcaldía Mayor de Bogotá

A las 7:34 a. m. del 10 de agosto de 2026, un sismo de magnitud 7,4 con epicentro en el municipio de San José del Palmar, en el departamento del Chocó, sacudió gran parte del territorio colombiano. Según el Servicio Geológico Colombiano, fue el temblor más fuerte registrado en el país en la última década.

El movimiento se percibió en ciudades como Bogotá, Cali, Medellín, Pereira, Manizales y Quibdó, y también fue sentido en Ecuador, Panamá y Venezuela.

Las cifras actualizadas por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) al 17 de agosto reportaron 287 personas fallecidas, más de 120.000 familias afectadas, 4.147 heridos y más de 190 personas que todavía no han sido localizadas.

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La emergencia se extendió a 14 departamentos y 403 municipios, con 24.324 familias afectadas.