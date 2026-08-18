Técnico de la Juventus “le echó flores” al defensor colombiano Jhon Lucumí tras fichar con el cuadro italiano: “Está al más alto nivel”

Luciano Spalletti situó a Jhon Lucumí entre los zagueros de nivel más alto y lo consideró una pieza clave para Juventus-crédito Alessandro Garofalo/ REUTERS

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El 16 de agosto de 2026, la Juventus de Italia hizo oficial el fichaje del defensor central de la selección Colombia Jhon Lucumí.

De esta forma, el exjugador del Bologna de Italia se convertirá en el cuarto colombiano en la historia en vestir la camiseta de la “Vecchia Signora” (apodo en italiano por el cual se conoce a la Juventus en el mundo del fútbol).

En medio de la llegada de Lucumí, el técnico italiano Luciano Spalletti habló sobre lo que puede aportar el defensor de la selección Colombia al equipo en la nueva temporada.

El defensor llega proveniente del Bolonia de Italia, y será el cuarto colombiano que vista la camiseta de la "Vecchia Signora"-crédito @juventusfc/X

El elogio hacia Jhon Lucumí fue incluso más enfático. Spalletti afirmó que, dentro de los márgenes posibles, la Juventus buscó futbolistas que aportaran cualidades claves desde lo físico y táctico para lo que será el comienzo de la temporada 2026-2027:

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“Hemos buscado jugadores fuertes y funcionales siempre que ha sido posible: Lucumí sin duda lo es, al más alto nivel en su posición. Incluso hemos invertido algo de dinero en él”, dijo.

Antes de entrar en el análisis deportivo, el técnico dejó una escena distendida al referirse a la presencia de John Elkann (máximo accionista de la Juventus) a su lado en el banco de suplentes.

“Volví a ser el segundo: con su presencia descendí un puesto en el banco y me quedé callado porque quería escuchar lo que tenía para decir”, bromeó.

Así analiza la prensa italiana el rol que tendrá Jhon Lucumí en la defensa de la Juventus

La prensa italiana analizó el rol que tendrá el defensor con su llegada a la Juventus-crédito @juventusfc/X

La llegada de Jhon Lucumí a Juventus redefine la defensa del equipo y consolida a Bremer como referencia de la zaga, en un esquema de cuatro hombres que busca sostener el calendario cargado de la temporada y la participación en la Europa League.

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En ese reordenamiento también aparecen los desplazados. Según La Gazzetta dello Sport, Cabal ya está encaminado a Bologna como reemplazo del propio Lucumí, mientras que Daniele Rugani tiene cada vez menos espacio para continuar en el plantel.

El central colombiano aporta un perfil específico: es zurdo, tiene capacidad para iniciar la jugada desde el fondo y puede alternarse con Kelly, que además podría actuar como lateral izquierdo. La idea es que acompañe a Bremer en la estructura principal de la defensa.

El diario italiano sostuvo que Lucumí ya mostró en Bologna que puede responder en el plano internacional, tanto en la Liga de Campeones como en la Europa League. El medio italiano también lo describió como uno de los protagonistas de Colombia en el Mundial y como un líder de sector capaz de elevar la confianza interna del grupo.

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Salvo una salida inesperada del defensor brasileño Bremer al cierre del mercado, la pareja titular parece resuelta. El diario La Gazzetta dello Sport realizó un análisis de lo que será la defensa de la Juventus con la llegada de Jhon Lucumí, y explicaron que el entrenador Luciano Spalletti dará minutos a varios defensores porque Juventus afrontará muchos partidos y deberá gestionar con frecuencia los regresos de los viajes europeos de los jueves.

El colombiano, formado en el Deportivo Cali y curtido en el Genk, llega en plena madurez futbolística tras consolidarse en el Bologna y se incorpora al proyecto de Luciano Spalletti para el arranque de temporada - crédito Juventus

“Con Lucumí por dentro, la línea de protección del arco aparece como una estructura experimentada, completada por Celik y Kalulu por las bandas. La única variable que podría alterar de fondo ese dibujo sería una transferencia del brasileño, una opción que el club no descarta por completo si al final del mercado se ve obligado a desprenderse de una figura”, dijeron.

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Hasta ahora, Bremer había alejado los rumores sobre su futuro. Aun así, citado por La Gazzetta dello Sport, el escenario de que se convierta pronto en objetivo de grandes clubes sigue bajo consideración.

La situación cambia de manera directa para Federico Gatti. Si Bremer continúa, el defensor italiano queda apretado en el papel de suplente y por eso sigue atento a otras posibilidades, ya que necesita jugar más también para ganar consideración en la selección de Italia.

El cuadro es paradójico: sin el brasileño, Gatti podría ser titular con claridad; como relevo, en cambio, tiene poco margen. En esa competencia interna, las rotaciones podrían favorecer más a Kalulu por su capacidad para cubrir tres de los cuatro puestos de la línea: lateral por ambos costados o central derecho.

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Rugani, que durante la pretemporada había quedado encuadrado como alternativa de Bremer, hoy tiene un panorama muy restringido para seguir. La salida de Cabal hacia Bologna profundiza además el movimiento general de piezas en la última línea.

El único frente todavía pendiente en esa zona del campo está fuera de la defensa: Juventus sigue a la espera de definir al arquero. Mientras tanto, la incorporación de Lucumí ya modificó la jerarquía, las rotaciones y el reparto de minutos en la retaguardia.