Deportes
Agregar Infobae enGoogle

Técnico de la Juventus “le echó flores” al defensor colombiano Jhon Lucumí tras fichar con el cuadro italiano: “Está al más alto nivel”

Luciano Spalletti reconoció el gasto realizado por el exdefensor del Bologna, y explicó que busca más competencia interna con variantes por puesto, pensando en sostener el nivel durante el campeonato

Luciano Spalletti situó a Jhon Lucumí entre los zagueros de nivel más alto y lo consideró una pieza clave para Juventus-crédito Alessandro Garofalo/ REUTERS
Luciano Spalletti situó a Jhon Lucumí entre los zagueros de nivel más alto y lo consideró una pieza clave para Juventus-crédito Alessandro Garofalo/ REUTERS
Guardar

El 16 de agosto de 2026, la Juventus de Italia hizo oficial el fichaje del defensor central de la selección Colombia Jhon Lucumí.

De esta forma, el exjugador del Bologna de Italia se convertirá en el cuarto colombiano en la historia en vestir la camiseta de la “Vecchia Signora” (apodo en italiano por el cual se conoce a la Juventus en el mundo del fútbol).

En medio de la llegada de Lucumí, el técnico italiano Luciano Spalletti habló sobre lo que puede aportar el defensor de la selección Colombia al equipo en la nueva temporada.

El defensor llega proveniente del Bolonia de Italia, y será el cuarto colombiano que vista la camiseta de la "Vecchia Signora"-crédito @juventusfc/X
El defensor llega proveniente del Bolonia de Italia, y será el cuarto colombiano que vista la camiseta de la "Vecchia Signora"-crédito @juventusfc/X

El elogio hacia Jhon Lucumí fue incluso más enfático. Spalletti afirmó que, dentro de los márgenes posibles, la Juventus buscó futbolistas que aportaran cualidades claves desde lo físico y táctico para lo que será el comienzo de la temporada 2026-2027:

PUBLICIDAD

“Hemos buscado jugadores fuertes y funcionales siempre que ha sido posible: Lucumí sin duda lo es, al más alto nivel en su posición. Incluso hemos invertido algo de dinero en él”, dijo.

Antes de entrar en el análisis deportivo, el técnico dejó una escena distendida al referirse a la presencia de John Elkann (máximo accionista de la Juventus) a su lado en el banco de suplentes.

“Volví a ser el segundo: con su presencia descendí un puesto en el banco y me quedé callado porque quería escuchar lo que tenía para decir”, bromeó.

Así analiza la prensa italiana el rol que tendrá Jhon Lucumí en la defensa de la Juventus

La prensa italiana analizó el rol que tendrá el defensor con su llegada a la Juventus-crédito @juventusfc/X
La prensa italiana analizó el rol que tendrá el defensor con su llegada a la Juventus-crédito @juventusfc/X

La llegada de Jhon Lucumí a Juventus redefine la defensa del equipo y consolida a Bremer como referencia de la zaga, en un esquema de cuatro hombres que busca sostener el calendario cargado de la temporada y la participación en la Europa League.

PUBLICIDAD

En ese reordenamiento también aparecen los desplazados. Según La Gazzetta dello Sport, Cabal ya está encaminado a Bologna como reemplazo del propio Lucumí, mientras que Daniele Rugani tiene cada vez menos espacio para continuar en el plantel.

El central colombiano aporta un perfil específico: es zurdo, tiene capacidad para iniciar la jugada desde el fondo y puede alternarse con Kelly, que además podría actuar como lateral izquierdo. La idea es que acompañe a Bremer en la estructura principal de la defensa.

El diario italiano sostuvo que Lucumí ya mostró en Bologna que puede responder en el plano internacional, tanto en la Liga de Campeones como en la Europa League. El medio italiano también lo describió como uno de los protagonistas de Colombia en el Mundial y como un líder de sector capaz de elevar la confianza interna del grupo.

Salvo una salida inesperada del defensor brasileño Bremer al cierre del mercado, la pareja titular parece resuelta. El diario La Gazzetta dello Sport realizó un análisis de lo que será la defensa de la Juventus con la llegada de Jhon Lucumí, y explicaron que el entrenador Luciano Spalletti dará minutos a varios defensores porque Juventus afrontará muchos partidos y deberá gestionar con frecuencia los regresos de los viajes europeos de los jueves.

El colombiano, formado en el Deportivo Cali y curtido en el Genk, llega en plena madurez futbolística tras consolidarse en el Bologna y se incorpora al proyecto de Luciano Spalletti para el arranque de temporada - crédito Juventus
El colombiano, formado en el Deportivo Cali y curtido en el Genk, llega en plena madurez futbolística tras consolidarse en el Bologna y se incorpora al proyecto de Luciano Spalletti para el arranque de temporada - crédito Juventus

“Con Lucumí por dentro, la línea de protección del arco aparece como una estructura experimentada, completada por Celik y Kalulu por las bandas. La única variable que podría alterar de fondo ese dibujo sería una transferencia del brasileño, una opción que el club no descarta por completo si al final del mercado se ve obligado a desprenderse de una figura”, dijeron.

Hasta ahora, Bremer había alejado los rumores sobre su futuro. Aun así, citado por La Gazzetta dello Sport, el escenario de que se convierta pronto en objetivo de grandes clubes sigue bajo consideración.

La situación cambia de manera directa para Federico Gatti. Si Bremer continúa, el defensor italiano queda apretado en el papel de suplente y por eso sigue atento a otras posibilidades, ya que necesita jugar más también para ganar consideración en la selección de Italia.

El cuadro es paradójico: sin el brasileño, Gatti podría ser titular con claridad; como relevo, en cambio, tiene poco margen. En esa competencia interna, las rotaciones podrían favorecer más a Kalulu por su capacidad para cubrir tres de los cuatro puestos de la línea: lateral por ambos costados o central derecho.

Rugani, que durante la pretemporada había quedado encuadrado como alternativa de Bremer, hoy tiene un panorama muy restringido para seguir. La salida de Cabal hacia Bologna profundiza además el movimiento general de piezas en la última línea.

El único frente todavía pendiente en esa zona del campo está fuera de la defensa: Juventus sigue a la espera de definir al arquero. Mientras tanto, la incorporación de Lucumí ya modificó la jerarquía, las rotaciones y el reparto de minutos en la retaguardia.

Temas Relacionados

Jhon LucumíJuventusLuciano SpallettiSerie A de ItaliaSelección ColombiaColombia-Deportes

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Así calificó la prensa portuguesa a Jhon Jáder Durán tras su debut goleador con el Benfica: “No tardó en celebrar”

El exatacante del Fenerbahçe de Turquía entró en el segundo tiempo del juego, y selló la goleada del cuadro de las “Águilas” ante Casa Pia por la liga de dicho país

Así calificó la prensa portuguesa a Jhon Jáder Durán tras su debut goleador con el Benfica: “No tardó en celebrar”

Dylan Borrero se consideró agente libre por incumplimiento de América de Cali en los pagos: firmará con Chapecoense de Brasil

El extremo atacante tiene pasado en el Brasileirao con Fortaleza EC, en donde apenas jugó siete partidos, y Atlético Mineiro en donde disputó 47 encuentros

Dylan Borrero se consideró agente libre por incumplimiento de América de Cali en los pagos: firmará con Chapecoense de Brasil

Emerson Rodríguez y Juan Espitia no estarán con Santa Fe para enfrentar a River Plate: estas serán las otras ausencias

Serán cuatro en total las bajas del equipo bogotano para recibir al argentino en el duelo de ida de los octavos de final de la Copa Libertadores 2026

Emerson Rodríguez y Juan Espitia no estarán con Santa Fe para enfrentar a River Plate: estas serán las otras ausencias

El ciclista colombiano Santiago Umba se volvió a coronar campeón de la Ordu Black Sea Classic

Es la cuarta vez que Umba se corona campeón de esta competencia internacional, por su rendimiento ha sido apoyado por ciclistas como Nairo Quintana

El ciclista colombiano Santiago Umba se volvió a coronar campeón de la Ordu Black Sea Classic

El futbolista colombiano Zinedine Zidane pondría a prueba su talento con el Bragantino de Brasil durante una semana

El jugador de Atlético Nacional aún no ha debutado como profesional y ya estará en el fútbol del exterior. Su nombre es en homenaje al ganador del Balón de Oro en 1998

El futbolista colombiano Zinedine Zidane pondría a prueba su talento con el Bragantino de Brasil durante una semana
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Reportan ataque con drones cargados de explosivos contra el Ejército en Ábrego, Norte de Santander: lo atribuyen al ELN

Reportan ataque con drones cargados de explosivos contra el Ejército en Ábrego, Norte de Santander: lo atribuyen al ELN

Silvana Guerrero, comandante del Frente de Guerra Nororiental del ELN, se pronunció tras el primer bombardeo del Gobierno de Abelardo de la Espriella: “El plan es el mismo”

Dramático relato de un ciudadano que quedó en medio del ataque armado en Rioblanco, Tolima: “De montaña a montaña se están disparando”

Ataque con drones explosivos sacude Rioblanco, Tolima: autoridades refuerzan presencia por hostigamientos armados

Combates entre el Ejército y disidencias de las Farc generan confinamiento masivo en El Tambo, Cauca: esto se sabe

ENTRETENIMIENTO

Rossy Lemos se encontró con Shakira en el Chocó y le hizo emotiva petición en medio del llanto: “No nos sueltes”

Rossy Lemos se encontró con Shakira en el Chocó y le hizo emotiva petición en medio del llanto: “No nos sueltes”

Karol G recibió propuesta de matrimonio en pleno concierto: “Se merece un sí”

Influenciador respondió a quienes critican a los famosos que se graban entregando ayudas a los damnificados del terremoto en Colombia: “Nunca les he querido caer bien”

Viña Machado celebró su cumpleaños a una semana del terremoto y sorprendió con un mensaje de empatía: “Qué tiempos tan extraños”

Shakira abrirá 10 colegios en Chocó y pidió saldar la deuda histórica con el departamento: “Voy a dedicar todos mis esfuerzos personales”

Deportes

Así calificó la prensa portuguesa a Jhon Jáder Durán tras su debut goleador con el Benfica: “No tardó en celebrar”

Así calificó la prensa portuguesa a Jhon Jáder Durán tras su debut goleador con el Benfica: “No tardó en celebrar”

Dylan Borrero se consideró agente libre por incumplimiento de América de Cali en los pagos: firmará con Chapecoense de Brasil

Emerson Rodríguez y Juan Espitia no estarán con Santa Fe para enfrentar a River Plate: estas serán las otras ausencias

El ciclista colombiano Santiago Umba se volvió a coronar campeón de la Ordu Black Sea Classic

El futbolista colombiano Zinedine Zidane pondría a prueba su talento con el Bragantino de Brasil durante una semana