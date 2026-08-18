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Santa Fe vs. River Plate: hora y dónde ver el partido de ida de los octavos de final de la Copa Conmebol Sudamericana 2026

El equipo Cardenal espera aprovechar el mal momento deportivo del cuadro Millonario para irse en ventaja en la serie que arranca en Bogotá y terminará en Buenos Aires

Fotografía dividida con un futbolista sonriente de camiseta roja y otros dos futbolistas de camiseta blanca con banda roja.
Un jugador de fútbol del equipo Santa Fe celebra con los brazos abiertos en el lado izquierdo, y dos futbolistas de River Plate observan en el lado derecho. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Independiente Santa Fe recibirá a River Plate este miércoles 19 de agosto en El Campín por la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2026, en una serie reprogramada tras el terremoto que golpeó a Colombia y cuyo ganador avanzará al cruce de cuartos frente al vencedor de Vasco da Gama contra Olimpia.

El partido comenzará a las 7:30 p. m. de Colombia, Perú y Ecuador, a las 8:30 p. m. de Chile y a las 9:30 p. m. de Argentina y Uruguay. La vuelta quedó fijada para el miércoles 26 de agosto en Buenos Aires, después de que la Conmebol aplazara una semana el calendario original por el sismo del 10 de agosto.

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La transmisión en vivo estará disponible por Espn y Disney+, según informaron distintos medios. En Argentina, la emisión fue consignada por la publicación deportiva como parte del plan Disney+ Premium.

Independiente Santa Fe

Santa Fe llega a esta instancia después de eliminar a Caracas con un 5-0 global. El equipo colombiano ganó 2-0 en Bogotá y luego se impuso 3-0 en Venezuela.

En el torneo local, su último partido fue el 8 de agosto, cuando venció 2-0 a Boyacá Chicó en El Campín. El club también presentó como refuerzo a Emerson Rivaldo Rodríguez, extremo de 25 años con pasado en Millonarios que llega procedente del Ludogorets Razgrad de Bulgaria, pero que no podrá estar presente en la serie.

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River accedió directamente a octavos como ganador del grupo H de la Sudamericana y evitó la ronda de playoffs. Desde finales de mayo disputó siete encuentros y consiguió apenas una victoria, un registro que alimenta la preocupación de sus hinchas antes del cruce en Bogotá.

Ese rendimiento también aumentó la presión sobre el técnico Eduardo Coudet, que acumula ocho derrotas desde el 12 de marzo. El medio colombiano señaló que no se trata del mejor River Plate de la última década, una coyuntura que Santa Fe intentará capitalizar en la ida como local.

Rafael Borré ingresó en el segundo tiempo, con el marcador 1-0 a favor del Millonario - crédito River Plate
Rafael Borré ingresó en el segundo tiempo, con el marcador 1-0 a favor del Millonario - crédito River Plate

El conjunto argentino sumó a Thiago Almada, aunque no estaba claro si el delantero de la selección argentina jugaría este primer partido en Bogotá. El mismo medio reportó que River venía de lograr su primera victoria de la temporada el domingo ante Tigre.

La probable formación de Santa Fe, de acuerdo con esa publicación, tendría a Weimar Asprilla; Helibelton Palacios, Emanuel Olivera, Iván Scarpeta y Christian Mafla; Daniel Torres y Kilian Toscano; Jáder Obrian, Nahuel Bustos, Ómar Frasica y Hugo Rodallega.

River formaría con Santiago Beltrán; Gonzálo Montierl, Nicolás Otamendi, Lucas Martínez Quarta y Francisco Ortega; Aníbal Moreno y Tobías Andrada; Joaquín Freitas, Ángel Correa, Tomás Galván y Rafael Santos Borré.

El partido en Bogotá no solo marcará el regreso del fútbol internacional al país después de una semana atravesada por la tragedia. Santa Fe anunció que destinará un porcentaje de la recaudación de taquilla a las personas afectadas por el terremoto que golpeó a Colombia.

El club también habilitó una cuenta de ahorros de AV Villas para recibir donaciones económicas. A eso sumó una campaña de recolección de alimentos no perecederos y agua en su sede Casa Cardenal, en Bogotá, con el objetivo de canalizar la ayuda hacia las comunidades damnificadas.

Ficha del partido

Santa Fe jugará de local en el estadio Nemesio Camacho El Campín su partido de octavos de final de la Copa Sudamericana - crédito Santa Fe
Santa Fe jugará de local en el estadio Nemesio Camacho El Campín su partido de octavos de final de la Copa Sudamericana - crédito Santa Fe
  • Independiente Santa Fe vs. River Plate - partido de ida de los octavos de final de la Copa Conmebol Sudamericana
  • Lugar: estadio Nemesio Camacho El Campín - Bogotá, Colombia
  • Fecha y hora: miércoles 19 de agosto - 7:30 p. m. hora colombiana
  • Transmisión: Disney+ y Espn.
  • Posible alineación Independiente Santa Fe: Weimar Asprilla; Helibelton Palacios, Emanuel Olivera, Iván Scarpeta y Christian Mafla; Daniel Torres y Kilian Toscano; Jáder Obrian, Nahuel Bustos, Ómar Frasica y Hugo Rodallega..
  • D. T de Independiente Santa Fe: Pablo Repetto.
  • Posible alineación de River Plate: Santiago Beltrán; Gonzálo Montierl, Nicolás Otamendi, Lucas Martínez Quarta y Francisco Ortega; Aníbal Moreno y Tobías Andrada; Joaquín Freitas, Ángel Correa, Tomás Galván y Rafael Santos Borré
  • D. T de River Plate: Eduardo Coudet.

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