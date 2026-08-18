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Jeringa defendió a La Liendra de las críticas que recibió por contenido con ayudas para damnificados del terremoto: “Así se tapan bocas”

El humorista colombiano salió en defensa de Mauricio Gómez después de que el creador de contenido recibiera cuestionamientos por grabar y publicar un documental mientras recolectaba recursos e insumos para los afectados por la tragedia

Jeringa defendió a La Liendra por la campaña de ayudas tras el terremoto en Colombia - crédito @jeringahumorista/tiktok

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La polémica alrededor de las ayudas que diferentes creadores de contenido han promovido tras el terremoto que afectó a varias regiones de Colombia sigue generando reacciones, pero esta vez está dando de qué hablar el humorista Jeringa porque decidió pronunciarse para defender públicamente a Mauricio Gómez, más conocido en redes sociales como La Liendra.

El creador de contenido había recibido críticas e insultos después de anunciar y publicar un documental relacionado con el terremoto, pues algunos usuarios consideraron que estaba aprovechando la tragedia para generar visualizaciones. Sin embargo, La Liendra explicó que su propósito era destinar lo recaudado a las familias afectadas, además de realizar aportes económicos y enviar insumos adquiridos con recursos propios.

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Ante los cuestionamientos, Jeringa compartió un video en el que no solo respaldó la iniciativa del influenciador, sino que destacó las imágenes en las que se le ve participando directamente en la carga de ayudas que serían enviadas a diferentes zonas golpeadas por la emergencia.

Con su característico tono directo, el humorista felicitó a Mauricio Gómez por mostrar el trabajo que estaba realizando y respondió a quienes lo acusaron de utilizar el terremoto como contenido para sus redes sociales.

Jeringa, humorista de 'Sábados Felices' explicó el tratamiento estético que se realizó
El humorista Jeringa defiende a La Liendra tras las críticas por su documental del terremoto - crédito Caracol Televisión/Youtube

¡Liendra, la buena, papi! Muy bueno ese video que hizo, niño. Que lo estaban criticando que porque estaba haciendo un video con el terremoto, pero lo que no se dio cuenta ese huevón era que la plata que usted está recogiendo es para eso, papi. Bueno que lo mostró en el video echándose esos bultos de cemento para el hombro, la comida para los perritos. Así se tapan bocas. Muy bien, papito lindo”, expresó Jeringa.

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El humorista hizo referencia a una de las respuestas que La Liendra entregó después de convertirse en blanco de críticas.

El creador de contenido había mostrado cómo, mientras algunos usuarios lo cuestionaban por publicar un documental, su equipo adelantaba simultáneamente una campaña para reunir dinero y enviar productos de primera necesidad a las comunidades afectadas.

De acuerdo con la información compartida por La Liendra, la iniciativa tenía dos frentes. Por un lado, anunció que los ingresos obtenidos con su documental serían destinados a las familias damnificadas y, por otro, explicó que realizaría una donación adicional con recursos propios.

Mauricio Gómez anunció la pieza audiovisual el 13 de agosto con una meta de entre 30 y 40 millones de pesos para los damnificados - crédito @la_leindraa/IG

Su objetivo inicial era conseguir entre 30 y 40 millones de pesos para apoyar a las personas afectadas por el terremoto de magnitud 7,4. Sin embargo, las primeras cifras compartidas por el creador mostraron una rápida respuesta de su comunidad.

La controversia aumentó después de que algunos usuarios lo acusaran de intentar beneficiarse económicamente de una tragedia, pero La Liendra respondió directamente a esos señalamientos y aseguró que, precisamente, el dinero generado por las reproducciones de su contenido sería utilizado para ayudar.

Después, compartió las cifras que, según explicó, había conseguido durante las primeras 24 horas. El documental habría generado 2.100 dólares por reproducciones en YouTube, una cifra cercana a los 7 millones de pesos, mientras que las donaciones directas ascendían a $7.825.000.

“Lo que quiere decir que el documental en tan solo veinticuatro horas ha recolectado más de 15 millones de pesos para las familias damnificadas del terremoto”, expresó el creador.

El humorista Jeringa pidió disculpas por haber compartido un video antiguo y acusar a ‘Fuck News’ - crédito @jeringa___/IG
El llamado de Jeringa apunta a los pueblos del Chocó donde la ayuda no ha llegado por las dificultades de acceso - crédito @jeringa___/IG

En su mensaje, Jeringa aprovechó para hacer un llamado a mantener la solidaridad y recordó que algunas comunidades de difícil acceso requieren especial atención debido a las dificultades para hacer llegar los suministros.

El humorista también compartió información sobre los puntos y canales a través de los cuales se continuaban recibiendo donaciones.

“A la gente en Miami, Express Cargo, allá pueden seguir llevando las donaciones, todo está llegando. Y a la gente de Calima, ahí también les están llegando las cositas. Ahí estamos dándole duro. Y todos a ayudar, sobre todo pueblitos donde no llegó nada. En El Chocó hay unos pueblitos que no les ha llegado nada, porque allá llega todo es por lancha”, manifestó.

“Entonces, piensen en esa pobre gente de allá, en los sitios más apartados, para que colaboremos. Un abrazo. Bien. Yo nunca había visto a nuestro país tan unido para ayudar en esta causa”, concluyó.

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