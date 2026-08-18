Westcol viajó a Buenaventura a entregar personalmente las ayudas a los damnificados por el terremoto

El paisa sorprendió al aparecer acompañado de su novia Luisa Castro entregando ayudas - crédito @ColombiaOscura/X

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Las consecuencias del sismo de magnitud 7,4 que sacudió Colombia han generado una ola de solidaridad en diferentes regiones del país por parte de diferentes figuras del entretenimiento, como ha sido el caso de La Liendra y Yeferson Cossio, que viajaron a los sectores más afectados para entregar sus donaciones.

El caso más reciente fue el de Westcol, conocido creador de contenido digital, que decidió trasladarse personalmente a Buenaventura para entregar ayudas humanitarias a los damnificados, en respuesta a las necesidades más urgentes tras el desastre.

La decisión de Westcol de movilizarse surgió tras observar el impacto que el terremoto dejó en diversas ciudades, entre ellas Pereira —a la que viajó inicialmente— y posteriormente a Buenaventura.

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Westcol estuvo en Buenaventura entregando ayudas - crédito @ColombiaOscura/X

A través de sus redes sociales, el streamer anunció que utilizaría su influencia para coordinar la entrega directa de insumos y donaciones, buscando asegurar que las ayudas llegaran efectivamente a quienes más las requieren.

Y así fue, en redes sociales se hizo viral un video en el que se observa al paisa acompañado de su novia Luisa Castro coordinando y entregando las donaciones que recogió para la población bonaverense. Rodeado de una escolta y en compañía del Ejército, el paisa sorprendió a los habitantes con mercados y otros insumos para cubrir sus necesidades.

Cabe mencionar que el terremoto provocó una emergencia en salud y una crisis habitacional en el litoral pacífico colombiano, dejando a miles de familias sin hogar y con acceso limitado a servicios básicos.

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En este contexto, la presencia de figuras públicas como Westcol, que viajan para hacer entrega de ayudas en persona, ha servido para visibilizar la gravedad de la situación y motivar a más personas a sumarse a las iniciativas solidarias.

Westcol estuvo en Buenaventura entregando ayudas - crédito @ColombiaOscura/X

La visita de Westcol a Buenaventura y su plan de movilizar recursos y voluntarios han tenido eco en redes sociales, pues también se vieron dos fotografías del creador de contenido acompañado por integrantes de la Armada Nacional para el cubrimiento que hace la institución sobre las ayudas que reciben los damnificados.

Su iniciativa se enmarca dentro de un movimiento más amplio de respuesta ciudadana y mediática, que busca canalizar recursos hacia las zonas más golpeadas por el desastre.

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Qué otros famosos han ayudado a los damnificados

La cantante Shakira viajó hasta Chocó para reunirse con familias afectadas y anunció la recaudación de más de USD 1 millón destinados a la reconstrucción de escuelas perjudicadas por el sismo. Además, la artista explicó que la empresa Live Nation aportaría USD 500.000 adicionales para fortalecer el proyecto educativo en la zona afectada.

La emergencia generada por el sismo también motivó la respuesta de numerosos creadores digitales. La Liendra, reconocido influenciador colombiano, publicó un documental sobre el desastre y, en apenas 24 horas, logró reunir más de 15 millones de pesos para las familias afectadas.

El cantante contó que reunieron 6.000 millones de pesos para ayudar a los damnificados - crédito @luisalfonso/IG

Otros influenciadores como La Segura hicieron donativos de mercados con ayudas para los damnificados y, las cantantes Karol G y Greeicy se pronunciaron en un concierto de la paisa en Los Ángeles para recolectar fondos entre los asistentes al espectáculo y por cada dólar que donen sus seguidores, ella duplicará el monto.

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El sector musical se movilizó a través de conciertos y teletones con el objetivo de recaudar recursos. En Medellín, el evento “Colombia, Medellín te quiere” congregó a artistas como Luis Alfonso, Pipe Bueno, Andy Rivera, entre otros.

El dinero recaudado se destinó exclusivamente a la emergencia, y los insumos recogidos se canalizaron hacia Buenaventura, una de las regiones más golpeadas por el terremoto. Por otra parte, el Festival de la Solidaridad 2026 y la donatón “Petronio Solidario” también redirigieron su convocatoria para apoyar directamente a las víctimas del desastre.