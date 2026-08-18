Estos son los ciclistas colombianos que estarán en La Vuelta a España 2026: Nairo Quintana será la gran ausencia

-crédito Laurent Cipriani/REUTERS-@picnicpostnl/X-@EqKernPharma/X

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La Vuelta a España comenzará el sábado 22 de agosto de 2026 en Mónaco (Francia) con tres ciclistas colombianos en el pelotón: Harold Tejada, Iván Ramiro Sosa y Juan Guillermo Martínez, en una edición que terminará el 13 de septiembre en Granada y que tendrá como principal foco deportivo la presencia de Tadej Pogačar, señalado como el gran candidato al título.

El mejor antecedente reciente del grupo colombiano lo aporta Tejada, que llega después de haber sido 12 en la edición de 2025 y 40 en la de 2024. En la temporada 2026, además, ocupó el cuarto lugar en el UAE Tour, fue 10 en París-Niza con una etapa y terminó 26 en el Tour de Francia.

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Tejada, corre para Astana y está definido como un corredor todoterreno. Entre sus resultados más destacados figuran el título sub-23 de contrarreloj y ruta en 2019, el tercer puesto en el Presidential Cycling Tour de Turquía en 2023 y el quinto lugar en el Campeonato Nacional contrarreloj de 2025.

Harold Tejada llega con el mejor registro colombiano reciente en la carrera

Harold Tejada, corredor de Astana, sumó en 2026 el cuarto puesto en el UAE Tour, el décimo lugar en París-Niza con una etapa y el puesto 26 en el Tour de Francia-crédito @XDSAstanaTeam/X

El corredor colombiano ya conoce las tres grandes vueltas y su progresión en la ronda española aparece como uno de los datos más concretos del lote nacional. En 2022 fue 65, en 2024 cerró en el puesto 40 y en 2025 firmó su mejor actuación con la casilla 12.

Antes de esta nueva participación, también había dejado resultados en otras pruebas de referencia: fue 34 en el Tour de Francia de 2023, 74 en el de 2024 y 44 en el de 2025. En 2020 había sido 45 en la ronda francesa y sexto en Mont Ventoux.

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Iván Ramiro Sosa, escalador del Kern Pharma, fue campeón de la Vuelta a Burgos de 2018, el Tour de la Provenza de 2021, la Vuelta a Asturias y el Tour de Langkawi de 2022-crédito @EqKernPharma/X

El segundo colombiano inscrito es Iván Ramiro Sosa, un escalador de 28 años nacido el 31 de octubre de 1997 y miembro del equipo Kern Pharma. Su hoja de vida incluye títulos en la Vuelta a Burgos de 2018, el Tour de la Provenza de 2021, la Vuelta a Asturias y el Tour de Langkawi de 2022.

En 2026, Sosa fue segundo en el Nacional de ruta, segundo en la Vuelta a Turquía y segundo en la Mercan’Tour Classic Alpes-Maritimes. También terminó 34 en la Vuelta a Cataluña, quinto en el Sibiu Cycling Tour y 26 en la Vuelta a Burgos.

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El diario recordó que entre sus resultados de años anteriores aparecen el segundo lugar en el Tour Colombia de 2019, el segundo puesto en la Ruta de Occitania de ese mismo año con una etapa y el título en la Vuelta a Burgos con dos etapas. En grandes vueltas, fue 44 en el Giro de Italia de 2019 y 49 en el de 2022.

Juan Guillermo Martínez completa la representación colombiana

Juan Guillermo Martínez, escalador de 21 años del equipo Picnic, completará la delegación colombiana en la Vuelta a España-crédito @picnicpostnl/X

El tercer nombre de la delegación es Juan Guillermo Martínez, el más joven del grupo, con 21 años. Nació el 21 de noviembre de 2004, corre para Picnic y está catalogado como escalador.

Su resultado más relevante en una gran vuelta llegó en 2025, cuando terminó 54 en la propia Vuelta a España. Ese año también fue tercero en el Presidential Cycling Tour of Türkiye, octavo en el Tour de Rwanda, 24 en Milano-Torino, 49 en la Miguel Induráin, 71 en el País Vasco, 92 en la Flecha Valona y 60 en el Dauphiné.

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En 2024 había sido campeón de Bassano-Montegrappa, sexto en el Giro Ciclístico della Valle d’Aosta, 10 en la contrarreloj de los Nacionales de ciclismo y 12 en la prueba de ruta. Ya en 2026, sus resultados incluyen el puesto 16 en la Vuelta al Algarve, el 87 en París-Niza, el 120 en la Flecha Valona y el 20 en la Vuelta a Polonia.

La carrera que abre este sábado en Mónaco será la tercera grande del año y concluirá el 13 de septiembre de 2026 en Granada, donde se conocerá al campeón de una edición marcada por la participación de Pogačar.

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Nairo Quintana será el gran ausente por Colombia

El equipo telefónico no contará con Nairo Quintana- crédito @Movistar_Team/X

Nairo Quintana quedó fuera de la Vuelta a España 2026 tras la decisión del Movistar Team de no convocarlo para la carrera.

La escuadra confirmó que Enric Mas liderará una alineación de ocho corredores: Cian Uijtdebroeks, Iván Romeo, Pablo Castrillo, Raúl García Pierna, Jorge Arcas Carlos Canal y Orluis Aular.

, Quintana era uno de los candidatos al último cupo, pero la dirección deportiva lo dejó por fuera, al igual queEiner RubioyDiego Pescador. El equipo explicó que Aular será su “gran baza” en llegadas masivas y que tendrá oportunidades en los sprints de la ronda.

Bora-Hansgrohe también confirmó la ausencia del colombiano Daniel Felipe Martínez y anunció su nómina con Primož Roglič, Finn Fisher-Black, Jordi Meeus, Gianni Moscon ,Callum Thornley, Luke Tuckwell, Gianni Vermeersch y Frederik Wandah.

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De esta forma, Iván Ramiro Sosa con Kern Pharma, Harold Tejadacomo líder del XDS Astana y Juan Guillermo Martínez en Team Picnic PostNL. Santiago Buitrago con el NSN Cycling Pro y Brandon Rivera con el Netcompany Ineos siguen a la espera del anuncio oficial de sus equipos.

A continuación, estas son las etapas de la Vuelta a España:

Etapa 1

Fecha: 22 de agosto de 2026

Recorrido: Mónaco > Mónaco

Tipo: Contrarreloj

Distancia: 9,4 km

Etapa 2

Fecha: 23 de agosto de 2026

Recorrido: Mónaco > Manosque

Tipo: Ondulada

Distancia: 214,3 km

Etapa 3

Fecha: 24 de agosto de 2026

Recorrido: Gruissan > Aude Font Romeu

Tipo: Media montaña

Distancia: 174 km

Etapa 4

Fecha: 25 de agosto de 2026

Recorrido: Andorra La Vella > Andorra La Vella

Tipo: Montaña

Distancia: 104,8 km

Etapa 5

Fecha: 26 de agosto de 2026

Recorrido: Falset. Costa Dourada > Roquetes

Tipo: Ondulada

Distancia: 173,4 km

Etapa 6

Fecha: 27 de agosto de 2026

Recorrido: Alcossebre > Castelló

Tipo: Media montaña

Distancia: 177,4 km

Etapa 7

Fecha: 28 de agosto de 2026

Recorrido: Vall d’Alba > Aramón Valdelinares

Tipo: Montaña

Distancia: 149,8 km

Etapa 8

Fecha: 29 de agosto de 2026

Recorrido: Puçol > Xeraco

Tipo: Llana

Distancia: 171 km

Etapa 9

Fecha: 30 de agosto de 2026

Recorrido: La Vila Joiosa/Villajoyosa > Alto de Aitana. Costa Blanca

Tipo: Montaña

Distancia: 187,4 km

Día de descanso

Fecha: 31 de agosto de 2026

Etapa 10

Fecha: 1 de septiembre de 2026

Recorrido: Alcaraz > Elche de la Sierra

Tipo: Ondulada

Distancia: 184,7 km

Etapa 11

Fecha: 2 de septiembre de 2026

Recorrido: Cartagena > Lorca

Tipo: Llana

Distancia: 151,3 km

Etapa 12

Fecha: 3 de septiembre de 2026

Recorrido: Vera > Calar Alto

Tipo: Montaña

Distancia: 166,6 km

Etapa 13

Fecha: 4 de septiembre de 2026

Recorrido: Almuñécar > Loja

Tipo: Media montaña

Distancia: 192,8 km

Etapa 14

Fecha: 5 de septiembre de 2026

Recorrido: Jaén > Sierra de La Pandera

Tipo: Montaña

Distancia: 154,5 km

Etapa 15

Fecha: 6 de septiembre de 2026

Recorrido: Palma del Río > Córdoba

Tipo: Media montaña

Distancia: 189,7 km

Día de descanso

Fecha: 7 de septiembre de 2026

Etapa 16

Fecha: 8 de septiembre de 2026

Recorrido: Cortegana > La Rábida. Palos de la Frontera

Tipo: Ondulada

Distancia: 181,1 km

Etapa 17

Fecha: 9 de septiembre de 2026

Recorrido: Dos Hermanas > Sevilla

Tipo: Llana

Distancia: 185 km

Etapa 18

Fecha: 10 de septiembre de 2026

Recorrido: El Puerto de Santa María > Jerez de la Frontera

Tipo: Contrarreloj individual

Distancia: 32 km

Etapa 19

Fecha: 11 de septiembre de 2026

Recorrido: Vélez-Málaga > Peñas Blancas. Estepona

Tipo: Ondulada con final en alto

Distancia: 210 km

Etapa 20

Fecha: 12 de septiembre de 2026

Recorrido: La Calahorra > Collado del Alguacil

Tipo: Montaña

Distancia: 186,8 km

Etapa 21

Fecha: 13 de septiembre de 2026

Recorrido: Carrefour Granada > Granada

Tipo: Llana

Distancia: 112 km