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Estos son los ciclistas colombianos que estarán en La Vuelta a España 2026: Nairo Quintana será la gran ausencia

Harold Tejada, Iván Ramiro Sosa y Juan Guillermo Martínez integran el pelotón de una edición que termina el 13 de septiembre en Granada y tiene a Tadej Pogačar como gran favorito

-crédito Laurent Cipriani/REUTERS-@picnicpostnl/X-@EqKernPharma/X
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La Vuelta a España comenzará el sábado 22 de agosto de 2026 en Mónaco (Francia) con tres ciclistas colombianos en el pelotón: Harold Tejada, Iván Ramiro Sosa y Juan Guillermo Martínez, en una edición que terminará el 13 de septiembre en Granada y que tendrá como principal foco deportivo la presencia de Tadej Pogačar, señalado como el gran candidato al título.

El mejor antecedente reciente del grupo colombiano lo aporta Tejada, que llega después de haber sido 12 en la edición de 2025 y 40 en la de 2024. En la temporada 2026, además, ocupó el cuarto lugar en el UAE Tour, fue 10 en París-Niza con una etapa y terminó 26 en el Tour de Francia.

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Tejada, corre para Astana y está definido como un corredor todoterreno. Entre sus resultados más destacados figuran el título sub-23 de contrarreloj y ruta en 2019, el tercer puesto en el Presidential Cycling Tour de Turquía en 2023 y el quinto lugar en el Campeonato Nacional contrarreloj de 2025.

Harold Tejada llega con el mejor registro colombiano reciente en la carrera

Harold Tejada, corredor de Astana, sumó en 2026 el cuarto puesto en el UAE Tour, el décimo lugar en París-Niza con una etapa y el puesto 26 en el Tour de Francia-crédito @XDSAstanaTeam/X
Harold Tejada, corredor de Astana, sumó en 2026 el cuarto puesto en el UAE Tour, el décimo lugar en París-Niza con una etapa y el puesto 26 en el Tour de Francia-crédito @XDSAstanaTeam/X

El corredor colombiano ya conoce las tres grandes vueltas y su progresión en la ronda española aparece como uno de los datos más concretos del lote nacional. En 2022 fue 65, en 2024 cerró en el puesto 40 y en 2025 firmó su mejor actuación con la casilla 12.

Antes de esta nueva participación, también había dejado resultados en otras pruebas de referencia: fue 34 en el Tour de Francia de 2023, 74 en el de 2024 y 44 en el de 2025. En 2020 había sido 45 en la ronda francesa y sexto en Mont Ventoux.

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-crédito @EqKernPharma/X
Iván Ramiro Sosa, escalador del Kern Pharma, fue campeón de la Vuelta a Burgos de 2018, el Tour de la Provenza de 2021, la Vuelta a Asturias y el Tour de Langkawi de 2022-crédito @EqKernPharma/X

El segundo colombiano inscrito es Iván Ramiro Sosa, un escalador de 28 años nacido el 31 de octubre de 1997 y miembro del equipo Kern Pharma. Su hoja de vida incluye títulos en la Vuelta a Burgos de 2018, el Tour de la Provenza de 2021, la Vuelta a Asturias y el Tour de Langkawi de 2022.

En 2026, Sosa fue segundo en el Nacional de ruta, segundo en la Vuelta a Turquía y segundo en la Mercan’Tour Classic Alpes-Maritimes. También terminó 34 en la Vuelta a Cataluña, quinto en el Sibiu Cycling Tour y 26 en la Vuelta a Burgos.

El diario recordó que entre sus resultados de años anteriores aparecen el segundo lugar en el Tour Colombia de 2019, el segundo puesto en la Ruta de Occitania de ese mismo año con una etapa y el título en la Vuelta a Burgos con dos etapas. En grandes vueltas, fue 44 en el Giro de Italia de 2019 y 49 en el de 2022.

Juan Guillermo Martínez completa la representación colombiana

-crédito @picnicpostnl/X
Juan Guillermo Martínez, escalador de 21 años del equipo Picnic, completará la delegación colombiana en la Vuelta a España-crédito @picnicpostnl/X

El tercer nombre de la delegación es Juan Guillermo Martínez, el más joven del grupo, con 21 años. Nació el 21 de noviembre de 2004, corre para Picnic y está catalogado como escalador.

Su resultado más relevante en una gran vuelta llegó en 2025, cuando terminó 54 en la propia Vuelta a España. Ese año también fue tercero en el Presidential Cycling Tour of Türkiye, octavo en el Tour de Rwanda, 24 en Milano-Torino, 49 en la Miguel Induráin, 71 en el País Vasco, 92 en la Flecha Valona y 60 en el Dauphiné.

En 2024 había sido campeón de Bassano-Montegrappa, sexto en el Giro Ciclístico della Valle d’Aosta, 10 en la contrarreloj de los Nacionales de ciclismo y 12 en la prueba de ruta. Ya en 2026, sus resultados incluyen el puesto 16 en la Vuelta al Algarve, el 87 en París-Niza, el 120 en la Flecha Valona y el 20 en la Vuelta a Polonia.

La carrera que abre este sábado en Mónaco será la tercera grande del año y concluirá el 13 de septiembre de 2026 en Granada, donde se conocerá al campeón de una edición marcada por la participación de Pogačar.

Nairo Quintana será el gran ausente por Colombia

El equipo colombiano informó sobre el retiro de una de sus fichas claves - crédito @Movistar_Team / X
El equipo telefónico no contará con Nairo Quintana- crédito @Movistar_Team/X

Nairo Quintana quedó fuera de la Vuelta a España 2026 tras la decisión del Movistar Team de no convocarlo para la carrera.

La escuadra confirmó que Enric Mas liderará una alineación de ocho corredores: Cian Uijtdebroeks, Iván Romeo, Pablo Castrillo, Raúl García Pierna, Jorge Arcas Carlos Canal y Orluis Aular.

, Quintana era uno de los candidatos al último cupo, pero la dirección deportiva lo dejó por fuera, al igual queEiner RubioyDiego Pescador. El equipo explicó que Aular será su “gran baza” en llegadas masivas y que tendrá oportunidades en los sprints de la ronda.

Bora-Hansgrohe también confirmó la ausencia del colombiano Daniel Felipe Martínez y anunció su nómina con Primož Roglič, Finn Fisher-Black, Jordi Meeus, Gianni Moscon ,Callum Thornley, Luke Tuckwell, Gianni Vermeersch y Frederik Wandah.

De esta forma, Iván Ramiro Sosa con Kern Pharma, Harold Tejadacomo líder del XDS Astana y Juan Guillermo Martínez en Team Picnic PostNL. Santiago Buitrago con el NSN Cycling Pro y Brandon Rivera con el Netcompany Ineos siguen a la espera del anuncio oficial de sus equipos.

A continuación, estas son las etapas de la Vuelta a España:

Etapa 1

  • Fecha: 22 de agosto de 2026
  • Recorrido: Mónaco > Mónaco
  • Tipo: Contrarreloj
  • Distancia: 9,4 km

Etapa 2

  • Fecha: 23 de agosto de 2026
  • Recorrido: Mónaco > Manosque
  • Tipo: Ondulada
  • Distancia: 214,3 km

Etapa 3

  • Fecha: 24 de agosto de 2026
  • Recorrido: Gruissan > Aude Font Romeu
  • Tipo: Media montaña
  • Distancia: 174 km

Etapa 4

  • Fecha: 25 de agosto de 2026
  • Recorrido: Andorra La Vella > Andorra La Vella
  • Tipo: Montaña
  • Distancia: 104,8 km

Etapa 5

  • Fecha: 26 de agosto de 2026
  • Recorrido: Falset. Costa Dourada > Roquetes
  • Tipo: Ondulada
  • Distancia: 173,4 km

Etapa 6

  • Fecha: 27 de agosto de 2026
  • Recorrido: Alcossebre > Castelló
  • Tipo: Media montaña
  • Distancia: 177,4 km

Etapa 7

  • Fecha: 28 de agosto de 2026
  • Recorrido: Vall d’Alba > Aramón Valdelinares
  • Tipo: Montaña
  • Distancia: 149,8 km

Etapa 8

  • Fecha: 29 de agosto de 2026
  • Recorrido: Puçol > Xeraco
  • Tipo: Llana
  • Distancia: 171 km

Etapa 9

  • Fecha: 30 de agosto de 2026
  • Recorrido: La Vila Joiosa/Villajoyosa > Alto de Aitana. Costa Blanca
  • Tipo: Montaña
  • Distancia: 187,4 km

Día de descanso

  • Fecha: 31 de agosto de 2026

Etapa 10

  • Fecha: 1 de septiembre de 2026
  • Recorrido: Alcaraz > Elche de la Sierra
  • Tipo: Ondulada
  • Distancia: 184,7 km

Etapa 11

  • Fecha: 2 de septiembre de 2026
  • Recorrido: Cartagena > Lorca
  • Tipo: Llana
  • Distancia: 151,3 km

Etapa 12

  • Fecha: 3 de septiembre de 2026
  • Recorrido: Vera > Calar Alto
  • Tipo: Montaña
  • Distancia: 166,6 km

Etapa 13

  • Fecha: 4 de septiembre de 2026
  • Recorrido: Almuñécar > Loja
  • Tipo: Media montaña
  • Distancia: 192,8 km

Etapa 14

  • Fecha: 5 de septiembre de 2026
  • Recorrido: Jaén > Sierra de La Pandera
  • Tipo: Montaña
  • Distancia: 154,5 km

Etapa 15

  • Fecha: 6 de septiembre de 2026
  • Recorrido: Palma del Río > Córdoba
  • Tipo: Media montaña
  • Distancia: 189,7 km

Día de descanso

  • Fecha: 7 de septiembre de 2026

Etapa 16

  • Fecha: 8 de septiembre de 2026
  • Recorrido: Cortegana > La Rábida. Palos de la Frontera
  • Tipo: Ondulada
  • Distancia: 181,1 km

Etapa 17

  • Fecha: 9 de septiembre de 2026
  • Recorrido: Dos Hermanas > Sevilla
  • Tipo: Llana
  • Distancia: 185 km

Etapa 18

  • Fecha: 10 de septiembre de 2026
  • Recorrido: El Puerto de Santa María > Jerez de la Frontera
  • Tipo: Contrarreloj individual
  • Distancia: 32 km

Etapa 19

  • Fecha: 11 de septiembre de 2026
  • Recorrido: Vélez-Málaga > Peñas Blancas. Estepona
  • Tipo: Ondulada con final en alto
  • Distancia: 210 km

Etapa 20

  • Fecha: 12 de septiembre de 2026
  • Recorrido: La Calahorra > Collado del Alguacil
  • Tipo: Montaña
  • Distancia: 186,8 km

Etapa 21

  • Fecha: 13 de septiembre de 2026
  • Recorrido: Carrefour Granada > Granada
  • Tipo: Llana
  • Distancia: 112 km

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