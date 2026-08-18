⁠Violeta Bergonzi regresó a ‘MasterChef Celebrity’: la ganadora de la anterior temporada regañó a Tuto Patiño

Violeta Bergonzi volvió a MasterChef Celebrity y enfrentó sin rodeos a Tuto Patiño - crédito cortesía Canal RCN

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La cocina de MasterChef Celebrity Colombia vivió una jornada marcada por el regreso de una de sus figuras más recordadas: Violeta Bergonzi, ganadora de la séptima temporada del concurso en 2025, volvió al set para acompañar a los participantes en un reto cargado de presión, emociones y un inesperado llamado de atención a uno de los concursantes más carismáticos de la edición 2026, Tuto Patiño.

La emisión se desarrolló en medio de las expectativas propias de los capítulos decisivos. En esta ocasión, los chefs jurados Nicolás de Zubiría, Belén Alonso y Jorge Rausch propusieron un reto de equipos con una dinámica distinta: los participantes debían ingresar a una caja oscura y, utilizando únicamente los sentidos del olfato, gusto, tacto y oído, descubrir los ingredientes y el tipo de postre que luego tendrían que replicar. Esta modalidad, diseñada para poner a prueba la intuición y la memoria gustativa, generó un ambiente de tensión y nerviosismo que se vio reflejado especialmente en el equipo liderado por Tuto Patiño.

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Tuto Patiño vivió una crisis de ansiedad durante la dinámica y reconoció ante cámaras el impacto emocional del desafío, recibiendo el respaldo de sus compañeros - crédito captura de pantalla Canal RCN

El actor, acompañado por Emiro Navarro, Mariana Mozo, Luciano D’Alessandro e Iván Marín, se mostró visiblemente afectado por la dinámica. La combinación de oscuridad, presión y responsabilidad como capitán derivó en una crisis de ansiedad que lo llevó a confesar, tras salir del reto, que jamás había experimentado algo similar. “Tal vez el cansancio, el día a día, la presión también”, reconoció Patiño, quien recibió el apoyo de sus compañeros, que intentaron calmarlo antes de regresar a las estaciones de cocina.

La situación de Tuto se agravó cuando, en plena prueba, se dio cuenta de que la claustrofobia era un factor que nunca había identificado en sí mismo. “No sabía que a lo mejor sufría de claustrofobia; hasta ahora me doy cuenta. Terrible, durísimo para mí fue... Me sentí mal porque, yo siendo el capitán, me hubiese encantado estar más con todos los sentidos”, relató el actor, mostrando vulnerabilidad en uno de los momentos más exigentes del concurso.

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La presencia de Violeta Bergonzi en el set no pasó desapercibida para los concursantes. Con su experiencia reciente en la competencia y su cercanía con los desafíos propios del formato, la presentadora ofreció consejos y ánimos antes de que los equipos comenzaran a cocinar. Además, recorrió las estaciones para observar el proceso y, en el caso de Tuto, decidió intervenir con un mensaje directo y sin rodeos.

El llamado de atención de Violeta a Tuto Patiño se convirtió en uno de los instantes más comentados del programa, instándolo a controlar la ansiedad para evitar la eliminación - crédito cortesía Canal RCN

Al término del reto, y tras la evaluación del jurado, Violeta dirigió unas palabras a Patiño, marcando uno de los momentos más comentados del episodio. “Si quieres ser el próximo eliminado, sigue por ahí, pero si no lo quieres, tienes que controlar la bendita ansiedad más allá de tener clases de repostería”, le dijo la ganadora de MasterChef Celebrity 2025.

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Su intervención no solo se centró en la técnica culinaria, sino en la importancia de la disciplina y la organización mental para sobrevivir a la competencia.

“Las cosas que más desatan ansiedad son el desorden y te lo digo porque yo lo vivo y tú lo sabes. Si uno trabaja en una cocina hecha un cochambre, la ansiedad se va a alborotar más porque no sabes dónde están tus cosas, ni tu equipo, ni tu cabeza ”, dijo Bergonzi, dejando en claro que la fortaleza mental es tan crucial como las habilidades gastronómicas.

La intervención de la ganadora de la temporada anterior resaltó la importancia de la disciplina mental y la organización en el entorno competitivo de 'MasterChef Celebrity' - crédito cortesía Canal RCN

“Mi invitación, más allá de aprender a hacer bien un hojaldre, el aprender a dominar la mente y ser consciente de eso... Vos sos consciente del problema que tienes, entonces antes de hablar con tu equipo habla con Tuto, mira esas herramientas que te han llevado a ser un gran actor”, agregó Violeta en su mensaje para Tuto.

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Violeta Bergonzi, al recordar su propio paso por el programa, compartió con los participantes que “después de haber ganado MasterChef Celebrity soñé con el momento de venir a visitar a la temporada siguiente, encontrarme a toda esta gente tan divina y verlos en acción en la cocina más importante del mundo. Sé lo que están viviendo y hay una cantidad de sensaciones. Es una montaña rusa y hay que saber pilotear esas emociones para avanzar en el juego”.

La presentadora animó a Tuto a reconocer sus propias herramientas emocionales y a trabajar en su autocontrol antes de liderar a su equipo - crédito cortesía Canal RCN

La presentadora insistió en que “para sobrevivir a MasterChef Celebrity hay que controlar la mente y en la medida de que uno vuelva a su centro y logre avanzar, hay más opciones de ganar la competencia”, considerando el nivel de exigencia que representa esta nueva temporada. El mensaje resonó especialmente en Tuto Patiño, quien deberá enfrentar el reto de eliminación junto a otros concursantes que no lograron subir al balcón.

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La competencia continúa y, en el próximo episodio, los equipos rojo y verde se enfrentarán a un nuevo Reto de Eliminación, del cual saldrá el quinto eliminado de la edición 2026. La tensión crece en la cocina más famosa de Colombia, donde la organización, la resiliencia y la capacidad de manejar la presión se consolidan como ingredientes clave en la receta del éxito.