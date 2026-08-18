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Murió un caballo en plena cabalgata en las ferias de Villanueva, Santander: esto dijo la alcaldía

El animal cayó en plena vía tras una maniobra de su jinete, en un hecho grabado en video que circuló entre asistentes y habitantes del municipio santandereano, mientras un equipo veterinario acudió al lugar

Andrea Padilla sostiene: "Persistiremos en la lucha contra las cabalgatas. Ya tenemos un proyecto de ley en trámite" - crédito Colprensa
Según los reportes, el caballo avanzaba por las calles cuando el jinete hizo una maniobra y el animal perdió el equilibrio - crédito Colprensa
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El fallecimiento de un caballo durante una cabalgata en las ferias y fiestas de Villanueva, Santander, encendió el debate sobre el uso de animales en eventos públicos.

El animal colapsó frente a los asistentes y, pese a la intervención de un equipo veterinario, perdió la vida en el sitio.

La situación quedó registrada en un video que circuló entre habitantes, generando reclamos y cuestionamientos tanto en las calles como en redes sociales. Diversos ciudadanos expresaron su rechazo a este tipo de actividades, mientras que otros denunciaron lo ocurrido como un posible caso de maltrato animal.

Según los reportes, el caballo se desplazaba por las calles del municipio cuando, tras una maniobra realizada por su jinete, levantó sus patas delanteras, perdió el equilibrio y cayó sobre la vía. El impacto lo dejó inmóvil, y de inmediato se activó el protocolo de atención veterinaria dispuesto para la cabalgata.

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Ante la emergencia, un equipo acudió rápidamente para revisar al animal. Sin embargo, el caballo murió pese a los esfuerzos realizados en el lugar.

En respuesta al incidente, la Alcaldía de Villanueva informó que la atención veterinaria fue gestionada de manera inmediata. La administración lamentó la muerte del animal y reiteró su compromiso con la protección y el bienestar animal, al tiempo que destacó la activación oportuna del protocolo por parte de su equipo.

Hasta el momento, no se ha emitido un dictamen oficial que esclarezca la causa exacta del fallecimiento. Por esta razón, no se puede atribuir directamente la muerte del caballo a la maniobra del jinete ni a otra circunstancia, según la información disponible.

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