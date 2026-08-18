Rossy Lemos se encontró con Shakira en el Chocó y le hizo emotiva petición en medio del llanto: “No nos sueltes”

La periodista, reconocida por su labor en redes durante la emergencia, agradeció personalmente a la cantante su apoyo a los damnificados y su compromiso con la región tras el terremoto

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La cantante Shakira llegó este lunes a Quibdó, en el departamento del Chocó, una semana después del potente terremoto de magnitud 7,4 que afectó gravemente la región occidental de Colombia.

La artista barranquillera protagonizó una visita solidaria en la zona más impactada por la tragedia y estuvo acompañada por el filántropo estadounidense Howard Buffett, con quien recorrió barrios e instituciones educativas dañadas para evaluar la magnitud de la emergencia y escuchar directamente a las comunidades.

La visita de la cantante permitió a la presentadora y periodista Rossy Lemos acercarse a Shakira, luego de haberse hecho viral en redes sociales durante la semana del terremoto por difundir información y pedir apoyo para los damnificados del Chocó. El acercamiento de la comunicadora quedó plasmado en un video en el que, en medio de lágrimas, le agradeció a la cantante por su labor con las personas afectadas por el terremoto y su filantropía con este territorio por más de 20 años.

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Rossy Lemos se reunió con Shakira y le agradeció su compromiso con el Chocó - crédito @rossylemos/ Instagram

En el video que fue compartido por la misma Rossy se escucha el mensaje: “Mucho gusto, soy Rossy Lemos, te agradezco por venir. Te amamos con el corazón, ya has venido desde antes, tú siempre has llevado mi tierra en el corazón, desde Pies Descalzos, desde hace más de 20 años, solo te pido que cuando se apaguen las cámaras no nos sueltes. Te amamos”, le dijo Lemos a Shakira, mensaje que fue aceptado por la intérprete y momento que fue sellado con un sentido abrazo.

“Un momento que guardaré con mucho cariño. Gracias por escuchar a mi tierra”, añadió Lemos en la descripción de su post que rápidamente se hizo viral y que fue el espacio para que otros famosos e internuatas dejaran sus reacciones.

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“Grande Rossy”, escribió la presentadora Claudia Bahamón, “eres fantástica, Rossy”, fue el comentario de Maleja Restrepo. “A ella sí le creo que va a reconstruir los colegios y la universidad”, “Excelente, Rossy, una verdadera guerrera al igual que nuestra gran guerrera Shakira”, escribieron algunos internautas.

“El Chocó va a necesitar muchos aliados para lo que viene. Ojalá este momento también nos ayude a que más personas decidan quedarse con nosotros en la reconstrucción”, concluyó Rossy en uno de los mensajes con los que acompañó su post.

Shakira pidió ayuda internacional tras el terremoto en Chocó y destinó fondos para la educación

La presencia de la cantante internacional en el departamento, acompañada por el filántropo Howard Buffett, sirvió como catalizador para visibilizar la magnitud de la emergencia y la necesidad de una respuesta concreta para los damnificados, especialmente en materia educativa.

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Durante su recorrido por las calles y colegios afectados, Shakira anunció la recolección de un millón de dólares destinados a reconstruir escuelas destruidas por el sismo. La artista precisó que Global Citizen y Live Nation aportarán en conjunto ese monto, con 500.000 dólares cada uno, y que esos fondos serán canalizados íntegramente hacia la recuperación de la infraestructura educativa en el departamento.

El empresario estadounidense, hijo del multimillonario Warren Buffett, acompañó a la artista durante el recorrido por el departamento y participó en reuniones con autoridades locales - crédito @acervo_shakira/X

En el marco de la visita, Shakira transformó el anuncio en un llamado al compromiso internacional. Frente a medios y comunidades, reclamó el respaldo de gobiernos extranjeros y del sector privado ante lo que describió como una crisis urgente para la niñez del Chocó, una región donde la falta de conectividad tecnológica impide cualquier alternativa de educación a distancia y agrava la vulnerabilidad de los estudiantes. “Aquí no hay conectividad en el Chocó, entonces no es que puedan hacer escuela desde la casa y cada día que los niños no van a la escuela es un día en que pasamos su futuro y eso no lo podemos permitir”, expresó la cantante, recalcando la urgencia de la situación.

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Shakira destacó que el aporte anunciado representa un punto de partida, no una solución definitiva, e indicó que en los días previos había buscado sumar aliados en distintas esferas para ampliar la red de apoyo. Dirigió un llamado explícito a los gobiernos de Canadá, Japón y el Reino Unido para que se sumen a la reconstrucción, al tiempo que insistió en la importancia de comprometer al sector privado y a otras fundaciones.

La artista explicó que dedicará esfuerzos personales a reconstruir la Universidad Tecnológica de Chocó en Quibdó, institución que describió como “absolutamente desoladora” tras los daños sufridos por el terremoto. Presentó a Howard Buffett como un aliado clave y recordó experiencias previas de cooperación en otras regiones de Colombia, como Barranquilla y Tibú, donde ambos ya habían trabajado en proyectos educativos a través de la Fundación Pies Descalzos.

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Shakira visitó el Chocó junto al empresario y filántropo estadounidense Howard Buffett para conocer las afectaciones provocadas por el terremoto - crédito Alcaldía de Quibdó

En su mensaje a los colombianos, Shakira remarcó que la emergencia puso en evidencia las condiciones de vulnerabilidad que ya enfrentaba el Chocó antes del desastre natural: “El Chocó era un departamento, por ejemplo, en el que ya había una gran población desplazada por la violencia. Entonces, ya partíamos de una base de muchísima vulnerabilidad y ahora pues estamos viviendo una de las peores tragedias que ha vivido Colombia. Pero estamos unidos y vamos a luchar y no vamos a parar hasta que cada niño regrese a la escuela, hasta que cada niño pueda recuperar un sentido de la normalidad, volver a su vida, a sus amigos. Y aquí estamos, estoy aquí, Colombia”, afirmó la cantante.