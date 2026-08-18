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Así calificó la prensa portuguesa a Jhon Jáder Durán tras su debut goleador con el Benfica: “No tardó en celebrar”

El exatacante del Fenerbahçe de Turquía entró en el segundo tiempo del juego, y selló la goleada del cuadro de las “Águilas” ante Casa Pia por la liga de dicho país

El colombiano aprovechó un rebote que quedó en la medialuna para sacar un remate de media distancia, y dejar sin respuesta al portero André Nogueira-crédito @DSports/X
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El 17 de agosto de 2026, Benfica aplastó por 7-0 al Casa Pía por la fecha 2 de la Liga de Portugal, y dentro de la victoria que consiguió el equipo dirigido por el entrenador Marco Silva, se destacó la anotación de Jhon Jáder Durán para sellar la goleada.

De esta forma, el atacante antioqueño volvió al gol con el cuadro de las “Águilas”, y por primera vez en la temporada 2026-2027 anotó de forma oficial.

En medio de este contexto, la prensa de Portugal reseñó la labor del atacante colombiano que entró en lugar del atacante griego Vangelis Pavlidis al minuto 59, reemplazando a la gran figura del encuentro al marcar triplete en el estadio Municipal de Rio Maior.

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El griego Vangelis Pavilidis fue la gran figura para el cuadro de las "Águilas"-crédito Record Portugal
El griego Vangelis Pavilidis fue la gran figura para el cuadro de las "Águilas"-crédito Record Portugal

En primer lugar, el diario Récord Portugal destacó la labor del colombiano con la efectividad que mostró al momento de entrar a la cancha, y reemplazar al griego Vangelis Pavlidis, y le otorgaron una calificación de tres sobre cinco que otorga el medio luso:

“Entró y marcó inmediatamente con un potente disparo que dejó al portero sin opciones”, dijeron.

El diario portugués reseñó el rendimiento del atacante colombiano-crédito A Bola
El diario portugués reseñó el rendimiento del atacante colombiano-crédito A Bola

Por su parte, A Bola también destacó su efectividad de la siguiente forma, otorgando una puntuación de 6 sobre 10:

“Entró en el minuto 59 y no tardó en celebrar, ya que en el minuto 61 recibió el balón con el pie izquierdo en el borde del área y lo disparó al fondo de la red de André Gomes”, explicaron.

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Richard Ríos vio minutos en la goleada del Benfica por 7-0 ante el Casa Pia-crédito Russell Cheyne/REUTERS
Richard Ríos vio minutos en la goleada del Benfica por 7-0 ante el Casa Pia-crédito Russell Cheyne/REUTERS

Por otra parte, de Richard Ríos que entró faltando más de 20 minutos, A Bola destacó que el ingreso del colombiano le dio un segundo aire al mediocampo del Benfica, otorgando una calificación de 5 puntos.

“Entró como suplente en el minuto 67 y ganó algo más de impulso”, detallaron.

Record explicó de forma breve que el exvolante del Palmeiras le dio un aire de seguridad al mediocampo del cuadro lisboeta de forma simple, y dando una puntuación de dos puntos:

“Tranquilidad con el balón”, reseñaron.

Así fue la goleada del Benfica

Angolan Y Kaly en el estadio Municpal de Rio Maior, al Norte de Lisboa, marcando a Jhon Jáder Durán-crédito Filipe Amorim/AFP
Angolan Y Kaly en el estadio Municpal de Rio Maior, al Norte de Lisboa, marcando a Jhon Jáder Durán-crédito Filipe Amorim/AFP

Benfica logró su primera victoria en la liga con una goleada de siete goles ante Casa Pia el 17 de agosto de 2026 en Rio Maior, en un partido que resolvió con autoridad desde el inicio y que también sirvió para cortar una serie reciente de malos resultados frente a ese rival.

Tres goles en la primera parte y cuatro más después del descanso fueron suficientes para que el equipo de Marco Silva consiguiera la goleada, y llegara a los cuatro puntos en el comienzo del campeonato portugués. La actuación tuvo como figura central a Vangelis Pavlidis, autor de un triplete, en una noche en la que el equipo dirigido por Marco Silva dominó de principio a fin.

Benfica abrió el marcador en el minuto tres, cuando Prestianni cabeceó a la red tras una acción iniciada por David Sousa. Poco después amplió la ventaja con una corrida de Rafa por el centro, culminada tras un pase de Pavlidis con una definición por encima del arquero para el 0-2.

Casa Pia, replegado durante buena parte del primer tiempo, apenas logró inquietar con un remate de Gabi Pereira que dio en el poste. Ese intento aislado no modificó el desarrollo de un encuentro en el que el local nunca encontró respuestas defensivas ni consiguió sostener el ritmo ofensivo de su rival.

El tercer gol enfrió cualquier margen de reacción y, tras el descanso, el partido retomó el mismo guion. En la primera acción ofensiva del segundo tiempo, Pavlidis marcó el cuarto y dejó el duelo prácticamente sentenciado en el minuto 49.

El colombiano Jhon Jáder Durán celebrando su primer gol oficial con el Benfica-crédito Filipe Amorim/AFP
El colombiano Jhon Jáder Durán celebrando su primer gol oficial con el Benfica-crédito Filipe Amorim/AFP

La diferencia siguió creciendo de inmediato. El delantero griego firmó luego el quinto tanto y completó su hat-trick, mientras Dahl participó en la jugada del sexto, favorecido por una acción desafortunada de Ofori, y Durán cerró la cuenta con un disparo lejano para el 0-7.

La respuesta más directa sobre lo ocurrido es esa: Benfica aplastó a Casa Pia con siete goles, liquidó el partido en menos de 50 minutos y sumó su primera victoria liguera con una exhibición ofensiva encabezada por Pavlidis, Rafa y Prestianni.

El peso del defensor brasileño del Casa Pia David Sousa en el arranque, tanto por su intervención en la jugada del primer gol como por el desajuste que provocó en una defensa de Casa Pia que mostró nerviosismo desde los primeros minutos. Incluso cuando intentó protegerse con una estructura más cerrada, el equipo local no logró contener la circulación ni las asociaciones del visitante.

Con la ventaja ya resuelta, Marco Silva utilizó el tramo final para repartir minutos y reforzar la confianza de varios futbolistas. Ingresaron o ganaron protagonismo Schjelderup, Manu, Ríos y el propio Durán, que aprovechó su participación con el último gol de la noche.

Benfica mantuvo el control hasta el final con una presión eficaz tras pérdida y sin conceder margen a un adversario que nunca opuso resistencia real. La crónica definió la defensa de Casa Pia como endeble y sostuvo que el partido perdió interés muy pronto por la superioridad de un rival que fue descrito como arrollador.

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