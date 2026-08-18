Moción de censura contra el ministro de Vivienda divide a la oposición y al Centro Democrático: “Debe renunciar”

Jaime Andrés Beltrán, ministro de Vivienda, que ue visto en playas de Santa Marta en medio de la tragedia por el terremoto en Colombia de 10 de agosto - crédito Facebook

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La controversia sobre el ministro de Vivienda, Jaime Andrés Beltrán, aumentó después de que se reveló su presencia en Santa Marta durante el puente festivo, mientras el país enfrentaba la emergencia por el terremoto del 10 de agosto de 2026.

Beltrán respondió a las críticas asegurando que no descuidó sus funciones. La oposición del Pacto Histórico anunció la presentación de una moción de censura para destituirlo.

Alejandro Toro, representante del Pacto Histórico, en conversación con Caracol Radio enfatizó el peso político y simbólico de la ausencia de Beltrán. “Yo he reconocido el trabajo que han hecho algunos de los funcionarios del Gobierno, por ejemplo, el mismo vicepresidente de la República, José Manuel Restrepo. Algunos habrán tenido salidas buenas o malas en algunas intervenciones, pero han estado en el territorio, han estado con la gente”.

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La controversia sobre el ministro de Vivienda, Jaime Andrés Beltrán, aumentó después de que se reveló su presencia en Santa Marta durante el puente festivo, mientras el país enfrentaba la emergencia por el terremoto del 10 de agosto de 2026 - crédito Luisa Gonzalez/Reuters

Toro señaló que ya cuentan con más de 40 firmas para respaldar la moción y recalcó que el problema no fue solo la ausencia, sino el silencio posterior del ministro: “Hay que recordar el silencio que guardó desde el momento en que se filtran estas imágenes en la playa. Es que no estaba en su casa, no estaba viendo su familia en Bucaramanga, estaba en la playa y justamente salió y dice eso”.

Según Toro, la situación amerita la renuncia del ministro: “El ministro de Vivienda creo que debería renunciar. Es que no es que le deba explicaciones al país. Debe renunciar porque a todas luces demostró que no puede atender de manera responsable esta tarea”.

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El viaje de Beltrán generó críticas desde la oposición, que considera que su ausencia durante la emergencia revela una falta de compromiso con la gestión de la crisis. El debate se centra en si este hecho justifica pedir su salida del cargo, mientras la moción de censura avanza en el Congreso.

Paula Ramírez, esposa del ministro de Vivienda, Jaime Andrés Beltrán, se pronunció sobre la polémica generada por el viaje familiar del funcionario a Santa Marta durante la emergencia causada por el terremoto - crédito @paularamirez_/Instagram - @fdbedout/X

Desde el Centro Democrático, David Cote calificó la decisión del ministro como desacertada, aunque no ve motivos para su destitución. “Yo no vengo a justificar los errores que tal vez eventualmente haya cometido el ministro. Me parece que faltó al timing, faltó a la mínima empatía que debemos tener en un momento como el que estamos viviendo”, afirmó Cote.

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Cote mencionó los desafíos actuales del país: “Hoy el país está viendo una crisis muy compleja, estamos viendo los incendios forestales en varios departamentos del país. Se anuncia una sequía, un superniño, una crisis energética, el déficit fiscal tan grave que nos dejó el gobierno Petro y que nos tiene sin recursos, sin caja para el gobierno y el terremoto. La pregunta es, ¿vamos a debilitar a un gobierno a 11 días de posesionado?”.

También criticó a la oposición por lo que calificó como doble moral: “El presidente anterior dejó botadas las catástrofes de Quetame, de Chocó, del Catatumbo, lo que sucedió con todo este tema triste en el Catatumbo, en el Plateado, Cauca”.

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Ministro de Vivienda fue visto en Santa Marta en medio de la contingencia en Colombia luego del terremoto del 10 de agosto - crédito redes sociales

Cote aludió a la jurisprudencia vigente para argumentar que la conducta del ministro no encaja en la figura de abandono del cargo: “La sentencia 432 del 2017 de la Corte Constitucional habla acerca del abandono del cargo, y expresa claramente que el abandono tiene que darse cuando hay una dejación injustificada del cargo y de manera indefinida. Aquí él pasó unas horas en la playa”.

La moción de censura contra Jaime Andrés Beltrán se basa en la percepción de falta de liderazgo y presencia durante la crisis, mientras sus defensores apelan a criterios legales y al contexto de emergencias simultáneas como atenuantes. El Congreso definirá el desenlace de este proceso, que mantiene la atención pública sobre la actuación de los altos funcionarios en situaciones de emergencia.

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