Karol G recibió propuesta de matrimonio en pleno concierto: “Se merece un sí”

La cantante bromeó con que necesita una prenda igual a la del hombre de 56 años que la sorprendió en el SoFi Stadium - crédito @m.xcv99/TikTok

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Karol G realizó tres presentaciones en Los Ángeles, Estados Unidos, en el SoFi Stadium de la ciudad, dentro de su gira Viajando por el Mundo - Tropitour y fue sorprendida cuando recibió una propuesta de matrimonio durante su tercer concierto.

El protagonista fue un hombre de 56 años que llegó al recinto con una camiseta que preguntaba: “¿Quieres casarte conmigo?”, y que se presentó ante la artista como soltero y disponible.

La cantante colombiana bajó hasta el público donde se encontraba el protagonista del viral momento, le preguntó su edad y le dijo que se veía muy joven. Luego alternó entre el inglés para hablar con él y el español para dirigirse al resto de asistentes, que respondieron con euforia.

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Karol G recibió propuesta de matrimonio durante su último concierto en Los Ángeles - crédito @m.xcv99/TikTok

La artista fue directa: no se siente lista para casarse. Aun así, reconoció que el gesto del fan fue lo más llamativo de la noche y bromeó con que ella misma necesitaría una camiseta similar, porque está soltera, aunque —según sus propias palabras— “no disponible”.

“Lo que pasa es que yo creo que yo no me voy a casar, pero me hiciste la noche con tu mensaje. Me hiciste la noche con este mensaje. Muchas gracias”, agregó la Bichota. “Se merece un sí”, dijo entre risas antes de dedicarle la siguiente canción al momento.

El diálogo entre ambos quedó registrado por los asistentes. El fan, al ser consultado por la cantante, respondió que vivía “un momento increíble” y reiteró su estado civil. Karol G cerró el intercambio con una frase que dejó abierta la puerta: “¿Quizás en el futuro, ¿verdad?” Con esa declaración, continuó el show.

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Colombian singer Karol G performs during her Viajando Por El Mundo Tropitour at SoFi Stadium in Los Angeles, California, U.S., August 14, 2026. REUTERS/Mario Anzuoni

Las reacciones de los internautas que vieron el video no tardaron en aparecer y rápidamente dejaron mensajes como: “Qué ternura de hombre, seguro tuviera menos edad más de una estaría envidiosa de Karol”; “Lo amé desde el primer momento en que vi su camiseta que decía ‘estoy solter’”, entre otros.

La iniciativa de Karol G para ayudar a los damnificados

Karol G convirtió sus tres noches en el SoFi Stadium de Los Ángeles en una plataforma solidaria: a través de su fundación Con Cora, la cantante prometió duplicar cada dólar que sus seguidores donaran durante los conciertos del fin de semana para ayudar a las víctimas de los terremotos en Colombia y Venezuela.

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La iniciativa se activó desde la primera fecha, el 14 de agosto, con códigos QR distribuidos por el recinto que canalizaban los fondos hacia la reconstrucción de viviendas en ambos países, golpeados por los sismos del 24 de junio y del 10 de agosto, respectivamente.

Karol G prometió doblar cada dolar aportado por los asistentes a sus conciertos en Los Ángeles, para apoyar a los damnificados en ambos países - crédito @rastreandofamosos/Instagram

La artista nacida en Medellín no se limitó a proyectar los códigos: tomó el micrófono para explicar su decisión. “En mi caso se siente egoísta acostarse a dormir, se siente una culpa increíble seguir la vida sabiendo simplemente que hay gente que no la está pasando bien”, dijo ante el público del estadio californiano.

Su llamado fue directo: “Por favor, no nos abandonemos, acompañémonos. Nos necesitamos, esta vez es Colombia, mi casa, esta vez es Venezuela también, y en el futuro estaremos ahí todos para todos”.

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Más allá de Los Ángeles

El compromiso de la cantante se extiende al concierto benéfico Colombia: Voces por la Vida, que tendrá lugar el 23 de agosto en el Vive Claro de Bogotá. Debido a su gira, su participación será de forma remota, en un evento que reúne a artistas como Sebastián Yatra, Maluma, Miguel Bosé y el Grupo Niche, entre otros.

Las donaciones para ese evento parten desde 100.000 pesos colombianos a través de Ticketmaster. Quienes no puedan asistir también tienen la opción de contribuir por canales alternativos, tanto desde Colombia como desde el exterior.