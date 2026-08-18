Dylan Borrero se consideró agente libre por incumplimiento de América de Cali en los pagos: firmará con Chapecoense de Brasil

El futbolista reveló que fichó por el cuadro rojo por una petición que hizo la mamá del jugador -crédito José Luis Guzmán / El País - Colprensa

Guardar

Dylan Borrero habría demandado a América de Cali para terminar antes su contrato y quedar como agente libre por presuntos incumplimientos económicos, una situación que pondría en riesgo una inversión de USD 1,5 millones si se confirma una salida sin compensación para el club.

La versión señaló retrasos en pagos, primas y comisiones como origen del conflicto. El extremo nunca se presentó a los entrenamientos en la sede de Cascajal y su ausencia coincidió con no estar presente en los primeros juegos del equipo que es líder. Ahora el caso será escalado a la FIFA para determinar si hubo incumplimiento de parte del equipo o del jugador.

PUBLICIDAD

El periodista Mathias Brasil, que cubre a los clubes del Oeste del gigante sudamericano, en su cuenta de X aseguró que ya presentó los exámenes médicos y llegó a un acuerdo desde lo económico con Chapecoense, uno de los clubes más recordados en Colombia por la tragedia del 2016 cuando el avión cayó en zona rural de Antioquia.

El atacante habló tras lo que fue su primer gol con la "Mechita", en el triunfo ante Águilas Doradas de Rionegro - crédito José Luis Guzmán / El País - Colprensa

El comunicador aseguró que lo único pendiente son “trámites burocráticos” para que el fichaje del extremo se haga oficial: “Chapecoense ha cerrado la contratación del delantero Dylan Borrero, de 24 años. Revelado por el Santa Fe, el jugador acumula pasos por Atlético-MG, New England Revolution, Fortaleza y América de Cali. Actuando principalmente por la banda izquierda. Dylan ya está en Chapecó desde el fin de semana y solo espera los trámites burocráticos para ser oficializado por el club”.

PUBLICIDAD

La situación llama la atención porque Borrero fue una de las apuestas principales del club para la temporada 2025. América de Cali lo incorporó después de sus pasos por Atlético Mineiro, New England Revolution y Fortaleza, con la expectativa de convertirlo en una pieza desequilibrante en ataque.

Ese impacto esperado no se reflejó en sus números. En su etapa con el equipo escarlata sumó 40 partidos oficiales, poco más de 1.600 minutos, cinco goles y tres asistencias.

Durante la Liga BetPlay 2026-I su participación fue todavía más limitada. Los registros de ese semestre muestran siete apariciones, un gol, ninguna asistencia y varios encuentros sin minutos, con una pérdida evidente de protagonismo dentro del plantel.

PUBLICIDAD

Chapecoense se juega la permanencia en la primera división del fútbol de Brasil - crédito Chapecoense

El club brasileño también incorporará al mediapunta Miguel Carvalho a préstamo desde Al-Qadsiah, con una cesión que incluirá opción de compra. El futbolista, nacido en Brasil e internacional con España, jugará en su país natal en un movimiento orientado a reforzar a un equipo comprometido con el descenso.

El contexto es crítico: Chapecoense marcha último en el Brasileirao con 11 puntos tras 22 jornadas, y la permanencia la marca Mirassol con 23 unidades. En ese escenario, Carvalho se sumará a un plantel que el texto describe en crisis y con el desafío de ganarse un lugar con el técnico Rafael Lacerda.

PUBLICIDAD

Carvalho se formó en el Espanyol y, de acuerdo con la publicación, rechazó una oferta del Barcelona cuando era juvenil. Con La Rojita ganó la Euro Sub-19 en 2024.

Esto fue lo que expresó Chapecoense para el pueblo colombiano, después del sismo - crédito Chapecoense

Chapecoense expresó el lunes 10 de agosto de 2026 su solidaridad con Colombia tras el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió distintas regiones del país y dejó más de un centenar de víctimas, en un gesto que cobró un sentido especial por el vínculo que el club brasileño mantiene con el fútbol colombiano desde la tragedia aérea de 2016.

El accidente del 28 de noviembre de 2016 dejó 71 personas fallecidas y seis sobrevivientes, cuando el equipo viajaba a Medellín para disputar ante Atlético Nacional la primera final de la Copa Sudamericana. A partir de entonces, la relación entre la institución brasileña y Colombia quedó atravesada por homenajes, respaldo mutuo y una memoria compartida.

PUBLICIDAD

Según el texto publicado por la institución, el club acompañó a las familias de las víctimas y a quienes enfrentan las consecuencias de la emergencia. En su comunicado oficial, afirmó: “En este momento de dolor e incertidumbre, el club transmite su deseo de fortaleza, su cariño y sus oraciones, especialmente a los familiares y amigos de las víctimas de esta tragedia, así como a todos aquellos que enfrentan las consecuencias del desastre”.