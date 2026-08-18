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Presuntas irregularidades en inscripción de estudiantes a pruebas Saber 11: Procuraduría abrió investigación

El Ministerio Público busca establecer las causas y los responsables de la gestión que impidió a decenas de estudiantes de Girón presentar las pruebas Saber 11, hecho que derivó en la apertura de una investigación preliminar

Icfes - crédito Icfes/Sergio Acero/Colprensa
La Procuraduría revisa la actuación de autoridades educativas de Girón tras detectar que más de 38 alumnos de la vereda Acapulco no pudieron inscribirse oportunamente a las pruebas Saber 11, situación que motivó el inicio de un proceso disciplinario - crédito Icfes/Sergio Acero/Colprensa
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La Procuraduría General de la Nación inició una indagación preliminar para esclarecer presuntas irregularidades en el proceso de inscripción y pago de los derechos de las pruebas Saber 11, en las que resultaron afectados más de 38 estudiantes de la Institución Educativa Miguel Sánchez Hinestroza, ubicada en Girón, Santander.

El proceso disciplinario involucra a funcionarios de la Secretaría de Educación de Girón y del plantel educativo mencionado. El organismo investiga quiénes eran los encargados de tramitar las inscripciones y pagos, así como las razones que habrían impedido cumplir con los plazos definidos para presentar el examen de Estado el 26 de julio de 2026.

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“La Procuraduría General de la Nación abrió indagación previa contra funcionarios por determinar de la Secretaría de Educación de Girón, Santander, y de la Institución Educativa Miguel Sánchez Hinestroza, por presuntas irregularidades en el recaudo y pago de los derechos de inscripción de las pruebas Saber 11, que habría conllevado a que más de 38 estudiantes presentaran el examen extemporáneamente”, precisó la entidad.

La Procuraduría inició una indagación preliminar para esclarecer presuntas irregularidades en el proceso de inscripción y pago de los derechos de las pruebas Saber 11, en las que resultaron afectados más de 38 estudiantes de la Institución Educativa Miguel Sánchez Hinestroza - crédito captura de Pantalla X
La Procuraduría inició una indagación preliminar para esclarecer presuntas irregularidades en el proceso de inscripción y pago de los derechos de las pruebas Saber 11, en las que resultaron afectados más de 38 estudiantes de la Institución Educativa Miguel Sánchez Hinestroza - crédito captura de Pantalla X

Uno de los aspectos en revisión es la intervención del rector del colegio, quien tuvo que gestionar directamente ante el Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación (Icfes) la posibilidad de que los estudiantes pudieran acceder a la prueba, después de vencidos los términos regulares.

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“El ente de control indaga qué funcionarios tenían a su cargo la responsabilidad del proceso de inscripción y pago, así como las razones por las cuales no se habría realizado el trámite dentro del plazo establecido, para que los estudiantes presentaran el examen de Estado el 26 de julio de 2026, sin que el rector del colegio tuviera que adelantar una gestión ante el Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación (ICFES) para lograrlo”, señaló el Ministerio Público.

La apertura de esta investigación se produjo después de que se hiciera pública la situación de los estudiantes de la sede ubicada en la vereda Acapulco, motivando la actuación de oficio del ente de control.

Como parte de las acciones para esclarecer los hechos, la Procuraduría solicitó soportes financieros, registros de inscripción, informes administrativos y otra documentación que permita determinar responsabilidades y establecer el desarrollo del proceso por parte de la institución educativa y las autoridades locales.

“Dentro de las pruebas ordenadas para esclarecer los hechos e identificar a los posibles responsables, la Procuraduría solicitó soportes financieros, registros de inscripción, informes administrativos y documentación relacionada con el proceso adelantado por la institución educativa y las autoridades competentes”, afirmó la Procuraduría.

Procuraduría - crédito Procuraduría
Como parte de las acciones para esclarecer los hechos, la Procuraduría solicitó soportes financieros, registros de inscripción, informes administrativos y otra documentación que permita determinar responsabilidades - crédito Procuraduría

Detalles de lo ocurrido

Un grupo de 38 estudiantes de último año en la Institución Educativa Miguel Sánchez Hinestroza, ubicada en Girón, Santander, enfrenta la posibilidad de no poder presentar las Pruebas Saber 11 programadas para el 26 de julio de 2026.

Padres de familia han manifestado en redes sociales que los nombres de sus hijos no aparecen en la plataforma oficial, aunque realizaron el pago para la inscripción. Esta situación compromete la graduación, el acceso a becas y la admisión a programas universitarios.

Según los testimonios, cada familia consignó $72.000 y la institución realizó la preinscripción, pero el pago del trámite no se efectuó dentro del plazo estipulado. Esto ha generado incertidumbre y molestia entre los estudiantes y sus familias.

- crédito Icfes/Captura de Video X
- crédito Icfes/Captura de Video X

“Realmente es indignante lo que pasó por falta de pericia y diligencia de las directivas del colegio de este instituto (...) ellos no se van a poder graduar, donde no se van a poder llevar muchos proyectos, que ya estaban planeados por padres y por los mismos estudiantes”, afirmó uno de los padres afectados.

Los alumnos se enteraron de la omisión al revisar las citaciones publicadas el 10 de julio. Uno de los jóvenes tenía una beca del Ministerio de Educación para estudios superiores. La docente Adriana Vargas, responsable de grado 11, también expresó preocupación por el futuro académico de sus estudiantes.

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