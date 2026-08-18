Colombia
Agregar Infobae enGoogle

Influenciador respondió a quienes critican a los famosos que se graban entregando ayudas a los damnificados del terremoto en Colombia: “Nunca les he querido caer bien”

El creador de contenido Andrés en apuros defendió a las figuras públicas que han mostrado en redes sociales las ayudas que han entregado a los damnificados y aseguró que compartir estas acciones también puede servir para motivar a más personas a contribuir

La polémica en redes se intensifica por los videos de artistas e influenciadores que documentan donaciones tras el sismo - crédito @andresenapuros/tiktok

Guardar

La participación de artistas, influenciadores y otras figuras públicas en las labores de ayuda tras el terremoto que sacudió a Colombia el pasado 10 de agosto ha generado todo tipo de reacciones en redes sociales.

Mientras algunos usuarios han destacado las donaciones y esfuerzos realizados por los famosos, otros han cuestionado que documenten y publiquen sus acciones.

En medio de esa discusión, el creador de contenido paisa Andrés Restrepo, conocido en redes sociales como Andrés en Apuros, decidió pronunciarse a través de un video en el que defendió a quienes utilizan sus plataformas digitales para mostrar las ayudas que están entregando a las comunidades afectadas.

PUBLICIDAD

El influenciador comenzó su mensaje reconociendo que necesitaba expresar su molestia frente a los comentarios que ha recibido por mostrar parte de las acciones que está realizando para contribuir a la emergencia.

El influenciador Andrés Restrepo defiende que los famosos publiquen sus ayudas tras el terremoto en Colombia - crédito @andresenapuros/IG
El influenciador Andrés Restrepo defiende que los famosos publiquen sus ayudas tras el terremoto en Colombia - crédito @andresenapuros/IG

Amigas, perdón, pero me tengo que desahogar”, expresó antes de dirigirse directamente a quienes cuestionan que los creadores de contenido documenten sus aportes.

Uno de los principales argumentos del creador de contenido estuvo relacionado con el alcance que tienen las redes sociales y la capacidad de los influenciadores para movilizar a sus comunidades. Según explicó, así como en otras ocasiones ha utilizado su plataforma para recomendar productos, restaurantes o servicios, también puede emplearla para incentivar la solidaridad.

PUBLICIDAD

“Si usted es de los que va y le comenta a la gente que se graba ayudando que por qué se graba, que por qué muestra, que por qué esto, que por qué se quiere hacer viral. Mire, gran, so hijueputa, en mi caso yo nunca les he querido caer bien a ustedes, o sea, los que no me quieren... Si usted no me quiere, yo no estoy haciendo esto para cambiar la percepción de usted”, afirmó.

El paisa dejó claro que su intención no es modificar la percepción de quienes no están de acuerdo con él, sino utilizar el alcance que tiene en redes para promover determinadas acciones. En ese sentido, aseguró que quienes no simpatizan con su contenido no son el público al que intenta convencer con sus publicaciones.

Las críticas por grabar la ayuda para los damnificados por el sismo desatan un video airado de Andrés en Apuros - crédito @andresenapuros/IG
Las críticas por grabar la ayuda para los damnificados por el sismo desatan un video airado de Andrés en Apuros - crédito @andresenapuros/IG

Para Andrés Restrepo, las publicaciones de los famosos durante la emergencia pueden tener un efecto positivo si consiguen que más personas conozcan las necesidades de las comunidades damnificadas y se animen a colaborar.

“Deje de creer que el mundo gira alrededor suyo, porque lo que pase no tiene nada que ver con usted, idiota. Si yo me estoy grabando es porque yo alguna vez he influenciado a la gente que me sigue para ir a un restaurante, para adquirir un servicio, para comprar un producto. Entonces con esto lo que quiero hacer es influenciar a más gente a que ayude”, sostuvo.

El creador también cuestionó a quienes consideran que una persona que muestra sus donaciones o actividades de ayuda necesariamente busca reconocimiento, seguidores o protagonismo.

En su opinión, el debate debería concentrarse en el impacto que pueden generar esas publicaciones y no únicamente en la manera en que cada persona decide documentar sus acciones.

“Y si a usted le choca tanto que la gente se grabe ayudando, eso no habla de la gente, eso habla de usted y habla de su incapacidad para hacer lo mismo, porque eso lo frustra y por eso le da rabia”, afirmó Restrepo.

Andrés en Apuros responde a las críticas por grabar sus ayudas tras el terremoto en Colombia - crédito @andresenapuros/IG

Restrepo reconoció que sus declaraciones podían resultar fuertes, pero insistió en que está cansado de recibir cuestionamientos por utilizar su teléfono para registrar lo que hace durante la emergencia.

“Entonces dejen de estarle pidiendo a la gente que no se grabe, que haga lo que les dé la hijueputa gana. A ustedes no les sirve si graban, no les sirve si no graban, porque si uno no graba, uno no está haciendo nada. Pero si uno graba que por qué está grabando. Cójase las huevas, so hijueputa”, expresó.

Aunque su mensaje estuvo marcado por el enojo y utilizó varias expresiones de alto calibre, el influenciador posteriormente reconoció que se había alterado durante la grabación y recordó que sus seguidores conocen su manera de reaccionar ante situaciones que le generan molestia.

“Y perdón que me alteré así. Ustedes ya me conocen, ustedes saben que yo me altero muy fácil”, manifestó.

Sin embargo, reiteró que el motivo de su molestia está relacionado con los comentarios que ha recibido mientras intenta contribuir a las ayudas destinadas a las personas afectadas por el terremoto.

Temas Relacionados

Andrés en apurosAndrés RestrepoAyudas ColombiaAyuda humanitaria ColombiaTerremoto ColombiaColombia-EntretenimientoColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Identifican a mujer desaparecida tras choque de lanchas en Tominé: esta es la hipótesis del accidente

La emergencia ocurrió el lunes 17 de agosto en Guatavita y dejó tres sobrevivientes con hipotermia; los organismos de socorro reforzarán el operativo con buzos y sonar para ubicar la embarcación sumergida

Identifican a mujer desaparecida tras choque de lanchas en Tominé: esta es la hipótesis del accidente

Ministra de Salud explicó por qué no se utilizó el buque hospital Benkos Biohó para atender a las víctimas del terremoto: “Eso es lo que ha fallado allí”

Ana María Vesga precisó que hay un levantamiento preliminar de 308 instituciones prestadoras afectadas. Hay municipios donde la infraestructura hospitalaria quedó derribada ciento por ciento, mientras ciudades como Cali, Pereira, Manizales y Armenia presentan una fuerte reducción de capacidad

Infobae

Extraño desalojo en el Ministerio de Agricultura por ‘agentes de negro’, denunciaron funcionarios: desapareció publicidad de la reforma agraria

La medida obligó a evacuar durante al menos dos horas los pisos séptimo y octavo de la sede en Bogotá el 11 de agosto, tras una inspección atribuida por funcionarios a una orden verbal

Extraño desalojo en el Ministerio de Agricultura por ‘agentes de negro’, denunciaron funcionarios: desapareció publicidad de la reforma agraria

Técnico de la Juventus “le echó flores” al defensor colombiano Jhon Lucumí tras fichar con el cuadro italiano: “Está al más alto nivel”

Luciano Spalletti reconoció el gasto realizado por el exdefensor del Bologna, y explicó que busca más competencia interna con variantes por puesto, pensando en sostener el nivel durante el campeonato

Técnico de la Juventus “le echó flores” al defensor colombiano Jhon Lucumí tras fichar con el cuadro italiano: “Está al más alto nivel”

Capturada alias Claudia o alias La India, principal cabecilla de las disidencias de Iván Mordisco, confirmó Abelardo de la Espriella: “Y vamos por él”

El presidente aseguró que la fuerza pública mantendrá la presión sobre las disidencias, en una estrategia que busca desarticular los recursos económicos de la organización

Capturada alias Claudia o alias La India, principal cabecilla de las disidencias de Iván Mordisco, confirmó Abelardo de la Espriella: “Y vamos por él”
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Reportan ataque con drones cargados de explosivos contra el Ejército en Ábrego, Norte de Santander: lo atribuyen al ELN

Reportan ataque con drones cargados de explosivos contra el Ejército en Ábrego, Norte de Santander: lo atribuyen al ELN

Silvana Guerrero, comandante del Frente de Guerra Nororiental del ELN, se pronunció tras el primer bombardeo del Gobierno de Abelardo de la Espriella: “El plan es el mismo”

Dramático relato de un ciudadano que quedó en medio del ataque armado en Rioblanco, Tolima: “De montaña a montaña se están disparando”

Ataque con drones explosivos sacude Rioblanco, Tolima: autoridades refuerzan presencia por hostigamientos armados

Combates entre el Ejército y disidencias de las Farc generan confinamiento masivo en El Tambo, Cauca: esto se sabe

ENTRETENIMIENTO

Rossy Lemos se encontró con Shakira en el Chocó y le hizo emotiva petición en medio del llanto: “No nos sueltes”

Rossy Lemos se encontró con Shakira en el Chocó y le hizo emotiva petición en medio del llanto: “No nos sueltes”

Karol G recibió propuesta de matrimonio en pleno concierto: “Se merece un sí”

Viña Machado celebró su cumpleaños a una semana del terremoto y sorprendió con un mensaje de empatía: “Qué tiempos tan extraños”

Shakira abrirá 10 colegios en Chocó y pidió saldar la deuda histórica con el departamento: “Voy a dedicar todos mis esfuerzos personales”

Shakira anunció que aportará un millón de dólares para reconstruir escuelas en Chocó y pidió ayuda internacional

Deportes

Técnico de la Juventus “le echó flores” al defensor colombiano Jhon Lucumí tras fichar con el cuadro italiano: “Está al más alto nivel”

Técnico de la Juventus “le echó flores” al defensor colombiano Jhon Lucumí tras fichar con el cuadro italiano: “Está al más alto nivel”

Así calificó la prensa portuguesa a Jhon Jáder Durán tras su debut goleador con el Benfica: “No tardó en celebrar”

Dylan Borrero se consideró agente libre por incumplimiento de América de Cali en los pagos: firmará con Chapecoense de Brasil

Emerson Rodríguez y Juan Espitia no estarán con Santa Fe para enfrentar a River Plate: estas serán las otras ausencias

El ciclista colombiano Santiago Umba se volvió a coronar campeón de la Ordu Black Sea Classic