Influenciador respondió a quienes critican a los famosos que se graban entregando ayudas a los damnificados del terremoto en Colombia: “Nunca les he querido caer bien”

La polémica en redes se intensifica por los videos de artistas e influenciadores que documentan donaciones tras el sismo - crédito @andresenapuros/tiktok

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La participación de artistas, influenciadores y otras figuras públicas en las labores de ayuda tras el terremoto que sacudió a Colombia el pasado 10 de agosto ha generado todo tipo de reacciones en redes sociales.

Mientras algunos usuarios han destacado las donaciones y esfuerzos realizados por los famosos, otros han cuestionado que documenten y publiquen sus acciones.

En medio de esa discusión, el creador de contenido paisa Andrés Restrepo, conocido en redes sociales como Andrés en Apuros, decidió pronunciarse a través de un video en el que defendió a quienes utilizan sus plataformas digitales para mostrar las ayudas que están entregando a las comunidades afectadas.

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El influenciador comenzó su mensaje reconociendo que necesitaba expresar su molestia frente a los comentarios que ha recibido por mostrar parte de las acciones que está realizando para contribuir a la emergencia.

El influenciador Andrés Restrepo defiende que los famosos publiquen sus ayudas tras el terremoto en Colombia - crédito @andresenapuros/IG

“Amigas, perdón, pero me tengo que desahogar”, expresó antes de dirigirse directamente a quienes cuestionan que los creadores de contenido documenten sus aportes.

Uno de los principales argumentos del creador de contenido estuvo relacionado con el alcance que tienen las redes sociales y la capacidad de los influenciadores para movilizar a sus comunidades. Según explicó, así como en otras ocasiones ha utilizado su plataforma para recomendar productos, restaurantes o servicios, también puede emplearla para incentivar la solidaridad.

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“Si usted es de los que va y le comenta a la gente que se graba ayudando que por qué se graba, que por qué muestra, que por qué esto, que por qué se quiere hacer viral. Mire, gran, so hijueputa, en mi caso yo nunca les he querido caer bien a ustedes, o sea, los que no me quieren... Si usted no me quiere, yo no estoy haciendo esto para cambiar la percepción de usted”, afirmó.

El paisa dejó claro que su intención no es modificar la percepción de quienes no están de acuerdo con él, sino utilizar el alcance que tiene en redes para promover determinadas acciones. En ese sentido, aseguró que quienes no simpatizan con su contenido no son el público al que intenta convencer con sus publicaciones.

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Las críticas por grabar la ayuda para los damnificados por el sismo desatan un video airado de Andrés en Apuros - crédito @andresenapuros/IG

Para Andrés Restrepo, las publicaciones de los famosos durante la emergencia pueden tener un efecto positivo si consiguen que más personas conozcan las necesidades de las comunidades damnificadas y se animen a colaborar.

“Deje de creer que el mundo gira alrededor suyo, porque lo que pase no tiene nada que ver con usted, idiota. Si yo me estoy grabando es porque yo alguna vez he influenciado a la gente que me sigue para ir a un restaurante, para adquirir un servicio, para comprar un producto. Entonces con esto lo que quiero hacer es influenciar a más gente a que ayude”, sostuvo.

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El creador también cuestionó a quienes consideran que una persona que muestra sus donaciones o actividades de ayuda necesariamente busca reconocimiento, seguidores o protagonismo.

En su opinión, el debate debería concentrarse en el impacto que pueden generar esas publicaciones y no únicamente en la manera en que cada persona decide documentar sus acciones.

“Y si a usted le choca tanto que la gente se grabe ayudando, eso no habla de la gente, eso habla de usted y habla de su incapacidad para hacer lo mismo, porque eso lo frustra y por eso le da rabia”, afirmó Restrepo.

Andrés en Apuros responde a las críticas por grabar sus ayudas tras el terremoto en Colombia - crédito @andresenapuros/IG

Restrepo reconoció que sus declaraciones podían resultar fuertes, pero insistió en que está cansado de recibir cuestionamientos por utilizar su teléfono para registrar lo que hace durante la emergencia.

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“Entonces dejen de estarle pidiendo a la gente que no se grabe, que haga lo que les dé la hijueputa gana. A ustedes no les sirve si graban, no les sirve si no graban, porque si uno no graba, uno no está haciendo nada. Pero si uno graba que por qué está grabando. Cójase las huevas, so hijueputa”, expresó.

Aunque su mensaje estuvo marcado por el enojo y utilizó varias expresiones de alto calibre, el influenciador posteriormente reconoció que se había alterado durante la grabación y recordó que sus seguidores conocen su manera de reaccionar ante situaciones que le generan molestia.

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“Y perdón que me alteré así. Ustedes ya me conocen, ustedes saben que yo me altero muy fácil”, manifestó.

Sin embargo, reiteró que el motivo de su molestia está relacionado con los comentarios que ha recibido mientras intenta contribuir a las ayudas destinadas a las personas afectadas por el terremoto.