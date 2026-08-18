Abelardo de la Espriella activó el ‘Plan Milagro’ para reconstruir viviendas tras terremoto: la responsabilidad recaerá sobre el ministro Jaime Andrés Beltrán

Gobierno de Abelardo de la Espriella impulsa programa de reconstrucción con Jaime Andrés Beltrán al frente - crédito Sergio Acero/REUTERS

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El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, anunció la puesta en marcha de un ambicioso plan nacional de reconstrucción, denominado Plan Milagro de Reconstrucción, con el objetivo de atender a las personas que perdieron sus hogares y bienes tras los recientes desastres que dejó el terremoto ocurrido el lunes 10 de agosto de 2026.

Durante su primera alocución presidencial, realizada el 17 de agosto, Abelardo de la Espriella remarcó la urgencia de pasar de la asistencia inicial a la reconstrucción integral. “No vamos a desproteger a ninguna región. Estamos en todos los frentes. Primero fue salvar vidas, ahora debemos atender a quienes lo perdieron todo y comenzar la reconstrucción”, manifestó el mandatario.

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La responsabilidad central del Plan Milagro de Reconstrucción recayó sobre el ministro de Vivienda, Jaime Andrés Beltrán, quien tendrá la tarea de coordinar a las entidades involucradas.

Según De la Espriella, el programa está construido sobre la base de una amplia alianza que reúne al Gobierno Nacional, al sector constructor, entidades financieras, aseguradoras, gobernadores y alcaldes de todo el territorio.

Abelardo de la Espriella y Jaime Andrés Beltrán lideran el Plan Milagro para reconstrucción nacional - crédito Ernesto Guzmán Jr/EFE - @soyjaimeandres / X

El jefe de Estado convocó de manera pública a los empresarios de la construcción a participar activamente en las labores por venir.

“Invito también a los constructores, a todos los empresarios de la construcción, a trabajar unidos por Colombia, codo a codo con el Estado, con el Gobierno, donando sus utilidades en los proyectos de vivienda de las zonas afectadas”, expresó el presidente, subrayando la necesidad de unir esfuerzos públicos y privados para responder a la emergencia habitacional.

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De la Espriella también solicitó la cooperación directa del sector financiero, proponiendo una reducción de tasas de interés para que las familias puedan reconstruir o acceder a un techo digno.

“Invito al sector financiero a bajar sus tasas de interés para que las familias puedan reconstruir o adquirir un techo digno”, señaló el mandatario, quien reiteró la importancia de que ningún actor quede al margen de la respuesta nacional.

La convocatoria se extendió igualmente a los mandatarios locales, a quienes instó a sumarse sin reservas a la estrategia, dejando de lado diferencias políticas o ideológicas. “Aquí no hay colores políticos, aquí no hay ideología. Hay una sola bandera y es la bandera de Colombia”, enfatizó De la Espriella durante su intervención, en la que insistió en la necesidad de una respuesta colectiva a la adversidad.

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Abelardo de la Espriella convoca a la unidad nacional con la puesta en marcha del Plan Milagro de Reconstrucción - crédito Colprensa

El presidente De la Espriella definió la reconstrucción como una tarea que compromete a toda la nación. “Este no es un esfuerzo del Gobierno solamente, es el esfuerzo de toda la patria unida, queridos compatriotas”, puntualizó.

El anuncio del Plan Milagro de Reconstrucción se produce tras semanas de emergencia en varias zonas del país, donde cientos de familias resultaron damnificadas y numerosas viviendas quedaron destruidas. La Presidencia busca consolidar una respuesta integral que abarque tanto el auxilio inmediato como el restablecimiento a largo plazo.

El gobierno colombiano, encabezado por Abelardo de la Espriella, ha insistido en que la prioridad ahora es restituir condiciones de vida digna para quienes sufrieron pérdidas materiales. La propuesta gubernamental se inscribe en una visión de solidaridad nacional, donde la reconstrucción trasciende cualquier distinción partidaria.

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Abelardo de la Espriella solicita apoyo empresarial y financiero para atender la emergencia habitacional - crédito Luisa Gonzalez/REUTERS

En su mensaje, el mandatario De la Espriella dejó claro que la reconstrucción será posible solo con el compromiso de todos los sectores involucrados. La administración espera que la iniciativa se convierta en un modelo de gestión conjunta entre Estado, empresas y sociedad civil, con el objetivo de acelerar el restablecimiento de las zonas afectadas.

El Plan Milagro de Reconstrucción fue presentado como una política de Estado que convocará a la totalidad de los actores con influencia en el desarrollo urbano y social. La expectativa del Ejecutivo es que la suma de esfuerzos permita superar las secuelas de la emergencia y restituir la normalidad en las comunidades impactadas.

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El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, concluyó su intervención con una exhortación a la unidad: “Todos debemos poner, porque la patria la reconstruimos entre todos”.