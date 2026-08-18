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Jóvenes en Santa Marta fueron castigados por grupo armado tras protagonizar pelea en una fiesta: los pusieron a hacer ejercicio

La situación ha reavivado el debate acerca del nivel de control que ejercen los Conquistadores de la Sierra en la ciudad

El presunto castigo físico impuesto por las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada a jóvenes que participaron en una pelea tras una fiesta en el barrio 20 de Julio de Santa Marta ha causado sorpresa y preocupación, luego de que circularan videos en redes sociales donde los señalados son obligados a hacer ejercicios y repetir: “No puedo pelear en Santa Marta” - crédito La Jornada / Facebook

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El presunto castigo impuesto por las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada a un grupo de jóvenes que participaron en una pelea en el barrio 20 de Julio, en Santa Marta, ha generado una mezcla de asombro e inquietud entre los habitantes de la ciudad.

El episodio, ampliamente difundido en redes sociales, mostró cómo los involucrados, tras una noche de fiesta, debieron realizar ejercicios bajo el intenso clima de la costa.

Según lo difundido, los jóvenes fueron llevados por integrantes de ese grupo armado a un lugar apartado durante la mañana. Allí, de forma presunta, recibieron la orden de girar repetidamente y hacer flexiones, mientras repetían: “No puedo pelear en Santa Marta”. Una voz en el video refuerza el mensaje: “Conquistadores de la Sierra Nevada no lo permiten. Gira, gira, gira bastante, gira bastante, que no estás enfocado, que no estás durmiendo. Así como tienes aliento pa’ tirar trompadas, joder”.

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Tras la pelea registrada en redes sociales el grupo armado castigo a los jóvenes - crédito Sucesos Santa Marta / Facebook

El fragmento más comentado de las imágenes corresponde a una joven que habría sido obligada a girar directamente sobre el suelo, lo que intensificó la repercusión del caso en la opinión pública. Los videos aficionados, grabados por testigos, grabaron a los jóvenes aparentemente bajo los efectos del alcohol, enfrentándose en plena vía antes del supuesto castigo.

Versiones de redes sociales afirmaron que el hecho busca evitar enfrentamientos futuros en la zona. Sin embargo, la circulación del video ha reavivado el debate sobre el control que ejercen grupos armados ilegales en algunos barrios de Santa Marta.

En plataformas digitales, numerosos usuarios compartieron opiniones tajantes sobre el accionar del grupo armado: “Mis respeto así debe ser la ley para los pelioneros y viejas chismosas buena ese ejemplo de ley”, publicó una persona. Otro comentario reflejó inconformidad con la falta de respeto hacia las fuerzas del orden: “Si, porque a la policía se la pasan por el forro y ahí si salen las mamás a defender a sus angelitos”.

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Presuntamente, los jóvenes fueron castigados por el grupo armado luego de protagonizar pelea - crédito La Jornada / Facebook
Presuntamente, los jóvenes fueron castigados por el grupo armado luego de protagonizar pelea - crédito La Jornada / Facebook

Otras personas comentaron: “Excelente ya que no quieren respetar a la policía ni a la comunidad les toca aprender de esta forma”, reflejando el respaldo de ciertos sectores a métodos coercitivos.

Las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (Acsn), conocidas también como Los Pachenca, constituyen una estructura narcoparamilitar activa principalmente en la Sierra Nevada de Santa Marta y el departamento del Magdalena. El gobierno de Colombia las clasifica como un Grupo Armado Organizado (GAO). Su presencia se extiende a zonas rurales y de ladera, donde ejercen influencia sobre economías ilícitas y redes de extorsión.

El grupo, liderado por Naín Pérez Toncel alias Bendito Menor, basa parte de su legitimidad local en el hecho de que muchos de sus miembros nacieron y crecieron en la Sierra Nevada. Esta raíz comunitaria les permite posicionarse no solo como actores armados, sino también como figuras de autoridad y protección, según su propio discurso. Argumentan que buscan defender a la población y garantizar la seguridad ante la ausencia prolongada del Estado y la amenaza de grupos externos como el Clan del Golfo.

Alias Bendito Menor combina discursos de autodefensa y ocio en publicaciones que generan polémica - crédito Bendito Menor /Facebook
Alias Bendito Menor combina discursos de autodefensa y ocio en publicaciones que generan polémica - crédito Bendito Menor /Facebook

Recientemente, la circulación de videos donde alias Bendito Menor aparece transitando con total libertad por vías de la costa e incluso sorteando retenes militares, ha encendido el debate público sobre la capacidad real del Estado para ejercer control en la región. Estas imágenes han provocado reacciones inmediatas tanto en la opinión pública como en redes sociales.

Mientras tanto, persiste el temor por los constantes enfrentamientos armados, que representan un riesgo inmediato para la población civil. La convivencia con la estructura armada genera una normalidad forzada donde la violencia y la coerción se integran a la vida cotidiana. “Así es, bien hecho a las fiestas es para disfrutar no para pelea”, concluyó un internauta, resumiendo la visión de quienes ven en estas acciones un mecanismo de orden frente a la inseguridad.

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