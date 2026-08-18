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Recuerdan publicación del ministro Jaime Andrés Beltrán en la que cuestionaba las vacaciones de los funcionarios: “No sea indiferente”

El ministro de Vivienda enfrenta críticas tras su viaje a Santa Marta y sus declaraciones en medio de la emergencia generada por el terremoto de magnitud 7,4 en Colombia

Jaime Andrés Beltrán en X
Jaime Andrés Beltrán, ministro de Vivienda en el gobierno de Abelardo de la Espriella - crédito @Soyjaimeandres/X
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El ministro de Vivienda, Jaime Andrés Beltrán, permanece en el centro de la polémica luego de la difusión de imágenes y videos en los que aparece en Santa Marta todo durante la emergencia causada por el terremoto de magnitud 7,4 en Colombia.

También enfrenta cuestionamientos por las declaraciones que hizo sobre lo ocurrido. Sostuvo que se encontraba en la capital del Magdalena por motivos familiares y negó que se tratara de vacaciones o que hubiera descuidado sus funciones como ministro de Vivienda.

“Quiero ser enfático en que no estaba de vacaciones, quise compartir unas horas con mi esposa y mis hijos, a los que hace varios días no veía, para inmediatamente continuar con mi trabajo de consolidar las fases de reconstrucción de las zonas golpeadas por el terremoto (sic)”, señaló el funcionario.

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Jaime Andrés Beltrán, ministro de Vivienda, que ue visto en playas de Santa Marta en medio de la tragedia por el terremoto en Colombia de 10 de agosto - crédito Facebook
Jaime Andrés Beltrán sostuvo que se encontraba en la capital del Magdalena por motivos familiares y negó que se tratara de vacaciones o que hubiera descuidado sus funciones como ministro de Vivienda - crédito Facebook

Por este motivo, empezó a circular en la red social X una publicación del ministro de Vivienda en la que criticaba a funcionarios que presuntamente tomaron vacaciones durante la pandemia de Covid-19.

El concejal de Bogotá Julián Espinosa compartió la publicación y afirmó que fue eliminada de la cuenta de Jaime Andrés Beltrán.

El ministro de Vivienda, Jaime Andrés Beltrán, borró este trino, pero internet no olvida (sic)”, expresó Espinosa.

El concejal Julián Espinosa señaló que los hechos ocurrieron en 2021 y aseguró que el ministro de Vivienda sostenía que ningún funcionario debía tomar vacaciones debido a los compromisos con la ciudadanía.

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Por esa razón, el cabildante de la capital colombiana cuestionó al funcionario por su viaje a Santa Marta en medio de la emergencia que enfrentan miles de personas a causa del terremoto de magnitud 7,4.

“En 2021 decía que un funcionario no podía irse de vacaciones porque tenía un compromiso con quienes confiaron en él. Hoy con miles de colombianos afectados por un terremoto, parece que esa regla ya no aplica. Qué cosas (sic)”, indicó Julián Espinosa.

Julián Espinosa - crédito @JulEspinosaDice/X
Julián Espinosa cuestionó al funcionario por su viaje a Santa Marta en medio de la emergencia que enfrentan miles de personas a causa del terremoto de magnitud 7,4 - crédito @JulEspinosaDice/X

Los periodistas Juanita Gómez y Félix de Bedout también compartieron la publicación del ministro de Vivienda, Jaime Andrés Beltrán.

“Los ministros tienen derecho a descansar, pero no en medio de una emergencia nacional y de las proporciones que estamos viendo. Miles de familias lo perdieron todo y lo que más necesitan es presencia, empatía y trabajo 24/7. Lleva 1 semana en el gobierno (sic)”, indicó la periodista.

Juanita Gómez - crédito @JuanitaGomezL/X
Juanita Gómez compartió la publicación de Jaime Andrés Beltrán, ministro de Vivienda - crédito @JuanitaGomezL/X

De Bedout, por su parte, indicó: “Este trino se le borró al ministro. Están pasando cosas raras; desparecen cuentas de Twitter de nuevos funcionarios, y los trinos se van en medio del arrullo de la brisa marina. Pero el mar siempre trae todo de regreso (sic).

Félix de Bedout - crédito @fdbedout/X
Félix de Bedout compartió la publicación de Jaime Andrés Beltrán, ministro de Vivienda - crédito @JuanitaGomezL/X - crédito @fdbedout/X

Declaraciones de Jaime Andrés Beltrán

El ministro de Vivienda, Jaime Andrés Beltrán, enfrenta cuestionamientos luego de que circularan imágenes y videos en los que se le ve en Santa Marta durante un fin de semana festivo. El debate se intensificó porque su presencia en esa ciudad coincidió con la gestión de la emergencia provocada por el terremoto de magnitud 7,4 registrado el 10 de agosto de 2026, un evento que dejó a miles de personas afectadas en distintas regiones del país.

Ante las críticas, el ministro utilizó los canales oficiales y redes sociales para explicar su presencia en Santa Marta, asegurando que se debió a motivos familiares y rechazó la versión de que estuviera de vacaciones o hubiera descuidado sus funciones.

“Quiero ser enfático en que no estaba de vacaciones, quise compartir unas horas con mi esposa y mis hijos, a los que hace varios días no veía, para inmediatamente continuar con mi trabajo de consolidar las fases de reconstrucción de las zonas golpeadas por el terremoto (sic)”, señaló el funcionario.

Jaime Andrés Beltrán - crédito @soyjaimeandres/X
Jaime Andrés Beltrán afirmó que detrás de un cargo “hay una persona, un padre, un esposo y un hijo” y sostuvo que, según sus palabras, no tiene sentido construir proyectos si se descuida a la familia - crédito @soyjaimeandres/X

Beltrán sostuvo que no abandonó sus responsabilidades y calificó como falsa la información que lo señalaba por ello. “Hoy me dirijo a todos los colombianos en mi calidad de ministro de Vivienda y también como padre de familia... Esa información es falsa”, expresó.

El ministro detalló que durante la emergencia se han visitado municipios afectados, se implementó un plan en tres fases y se trabaja con autoridades locales para dar soluciones a corto y largo plazo. Añadió que detrás de su cargo hay responsabilidades familiares que también considera fundamentales.

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