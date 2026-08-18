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Economía de Colombia creció 3,5% en el segundo trimestre de 2026: el incremento estuvo jalonado por las elecciones presidenciales y el Mundial

La medición oficial reportó una expansión interanual entre abril y junio, con un avance de 1,3% frente a enero-marzo de 2026 tras ajustes estacionales y un incremento acumulado de 2,9% en el semestre, según informó el Dane

El PIB de Colombia creció 3,5% en el segundo trimestre de 2026 frente al mismo período del año anterior - crédito Leonardo Muñoz/EFE
El PIB de Colombia creció 3,5% en el segundo trimestre de 2026 frente al mismo período del año anterior - crédito Leonardo Muñoz/EFE
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El Producto Interno Bruto (PIB) de Colombia creció 3,5% en el segundo trimestre de 2026 frente al mismo período del año anterior, un resultado que marcó una aceleración de la economía en la primera mitad del año impulsada sobre todo por actividades públicas y de servicios, según datos oficiales difundidos por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane).

En la comparación con el trimestre inmediatamente anterior, el avance fue de 1,3% una vez ajustadas las cifras por efectos de calendario y estacionalidad. En el acumulado del primer semestre, la economía colombiana mostró un aumento de 2,9% frente al mismo lapso de 2025.

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“En el segundo trimestre de 2026, el PIB en su serie original crece 3,5% respecto al mismo periodo del año anterior”, dice en el comunicado de prensa emitido por el Dane.

La economía colombiana creció en el segundo trimestre de 2026 el 3,5% - crédito Dane
La economía colombiana creció en el segundo trimestre de 2026 el 3,5% - crédito Dane

Ese desempeño respondió en mayor medida a la actividad de Administración pública y defensa, seguridad social de afiliación obligatoria, Educación y Actividades de atención de la salud humana y servicios sociales. Ese rubro creció 10,0% en el segundo trimestre y aportó 1,7 puntos porcentuales al avance anual del producto.

El principal motor de la expansión colombiana entre abril y junio fue ese conjunto de actividades estatales, (elecciones presidenciales), educativas y sanitarias. De acuerdo con la publicación, ningún otro sector tuvo una contribución tan alta al crecimiento anual del período.

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La administración pública, la educación y la salud aportaron 1,7 puntos al crecimiento trimestral

La administración pública, la educación y la salud fueron el principal motor del PIB de Colombia con un alza de 10,0% y un aporte de 1,7 puntos porcentuales - crédito Dane
La administración pública, la educación y la salud fueron el principal motor del PIB de Colombia con un alza de 10,0% y un aporte de 1,7 puntos porcentuales - crédito Dane

Detrás de ese resultado también se ubicó el rubro de comercio al por mayor y al por menor, reparación de vehículos, transporte y almacenamiento, alojamiento y servicios de comida. Esa rama registró un incremento de 2,2% y sumó 0,5 puntos porcentuales al crecimiento anual.

Las Actividades artísticas , de entretenimiento y recreación, junto con otros servicios y las actividades de los hogares como empleadores, avanzaron 9,5%. Su aporte a la variación anual del PIB fue de 0,4 puntos porcentuales.

“La actividad más dinámica, que más contribución tiene es comercio al por mayor y menor con un crecimiento del 6% y una contribución del 3% a ese 2,2%”, dijo Juan Pablo Cardoso director de Cuentas Nacionales del Dane.

Cardoso atribuyó esta tendencia a la comercialización de electrodomésticos durante la época del Mundial. “Lo asociado a la dinámica de comercio, lo que es electrodomésticos, aparatos de audio y video, también tenemos televisores, barras de sonido, electrodomésticos, como las air frayers y otro tipo de productos que se están comercializando”.

En la lectura del primer semestre, la actividad de Administración pública y defensa, seguridad social de afiliación obligatoria, educación y salud mantuvo el liderazgo. Entre enero y junio creció 7,9% y contribuyó con 1,3 puntos porcentuales al PIB acumulado.

La actividad económica que más contribuye al crecimiento anual del segundo trimestre de 2026 es Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria; Educación; Actividades de atención de la salud humana y de servicios sociales, que crece 10,0% y contribuye con 1,7 puntos porcentuales a la variación anual del valor agregado, en su serie original”, se agrega en el comunicado.

En ese mismo período, el sector de comercio, transporte, alojamiento y comida aumentó 2,6% y aportó 0,5 puntos porcentuales. Las actividades artísticas y de servicios, por su parte, subieron 6,3% y agregaron 0,3 puntos porcentuales, según Infobae.

La construcción lideró el avance frente al trimestre anterior con un alza de 6,4%

La construcción encabezó el avance frente al primer trimestre de 2026 con un crecimiento de 6,4% en la economía de Colombia - crédito Dane
La construcción encabezó el avance frente al primer trimestre de 2026 con un crecimiento de 6,4% en la economía de Colombia - crédito Dane

Cuando la medición se hace contra el primer trimestre de 2026, el mapa sectorial cambia. La Construcción fue la actividad con mayor dinamismo, con un crecimiento de 6,4%.

Después aparecieron las actividades artísticas y de servicios, con un alza de 4,0%. También sobresalió el grupo de suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado, distribución de agua, tratamiento de aguas residuales y gestión ambiental, que creció 2,8%.

Las cifras oficiales retratan una economía colombiana sostenida durante el segundo trimestre por sectores públicos y ramas ligadas a los servicios. Ese patrón también se reflejó en el acumulado semestral, en el que las mayores contribuciones volvieron a concentrarse en administración pública, educación, salud, comercio y actividades artísticas.

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